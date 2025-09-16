Rekordní zakázka. V novém pavilonu náchodské nemocnice bude urologie i interna

Tomáš Hejtmánek
  10:12
Roky připravovaná přestavba Oblastní nemocnice Náchod míří k dalšímu důležitému bodu. Kraj vypíše tendr na dostavbu za 1,5 miliardy korun. Horní areál zdravotníci do tří let zcela opustí. Už na jaře mají začít demolice dvou uvolněných budov ve spodním areálu, na jejichž místě vyroste zcela nový pavilon, kde bude urologie, interna, onkologický stacionář i rozšířené dětské oddělení.

Kromě zmíněné zakázky na stavební práce za 1,5 miliardy korun bude stát dalších asi 68 milionů korun vybavení nábytkem a zdravotnickou technikou.

„Ještě budeme analyzovat, které přístroje bude možné přesunout ze stávajících provozů a co budeme pořizovat nově. Zakázky na zdravotnické vybavení budeme vypisovat během stavebních prací,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Pro kraj půjde o největší stavební zakázku v celé jeho historii. I dosud držela prvenství náchodská nemocnice. Její první etapa hotová v roce 2020 přišla na 1,4 miliardy. Dalších 400 milionů stálo vybavení.

O dva roky později přibyl parkovací dům za 47 milionů, vloni kraj v nemocnici vybudoval nový gastro provoz za 53 milionů a letos v lednu otevřel urgentní příjem za více než 99 milionů korun. Nové vedení zakázku vypíše i přesto, že neskrývá rozpaky z tak vysokých investic do jedné nemocnice.

„Jde v souhrnu přes 3,5 miliardy. Bohužel druhá etapa je zcela bez dotací a jen z rozpočtu kraje. To je špatně. Navíc po dostavbě obchvatů bude dojezdová vzdálenost mezi Náchodem a Hradcem Králové 30 minut. Je to poměrně luxus, mít dvě velké nemocnice takto blízko sebe,“ míní hejtman.

Náchod je největší z krajských nemocnic a její spádová oblast zahrnuje asi 200 tisíc obyvatel. Přestavba má trvat 3,5 roku včetně zkušebního provozu a umožní zcela opustit horní areál nemocnice.

Novostavba umožní rozšíření dětského oddělení

Stavaři začnou budováním únikových schodišť v pavilonech C a B. Teprve poté budou moci zbourat dvě stávající opuštěné budovy s označením D a E. Éčko je vůbec nejstarším objektem v celém areálu. Pochází z roku 1938. Na jejich místě vznikne novostavba multioborového pavilonu D.

„Umístíme do něj laboratorní patro s transfuzní stanicí, hemodialýzou a mikrobiologickou a biochemickou laboratoří. Díky tomuto pavilonu se také rozšíří interní a urologická ambulance,“ popisuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Náchodská nemocnice má centrální příjem, vážné případy ošetří rychleji

„Vznikne tam patro urologie, onkologický stacionář, dvě patra interny. Přesuneme sem také léčebnu dlouhodobě nemocných z Jaroměře,“ doplňuje ředitel nemocnice Jan Mach.

Novostavba umožní také rozšíření dětského lůžkového oddělení a vznik centrálního zázemí pro zásobování. V rámci druhé etapy vzniknou i prostory pro radiologii, které provozně navážou na stávající zobrazovací metody v pavilonu K. Přestěhováním pracovišť z horního areálu do nového objektu se zvýší komfort pro pacienty i personál. Odpadnou přesuny zdravotníků i převozy pacientů. Nemocnice už dříve spočítala, že provozní úspory dosáhnou až 34 milionů korun ročně.

Nemocnice jako jeden monoblok

„Kraj také zajistí centrální zastřešenou halu s hlavním vstupem přes pavilon ambulance a neurologie a stavební úpravy ve stávajících třech přilehlých pavilonech A, B a C, aby vše bylo plně propojené,“ sděluje radní pro majetek a investice Zdeněk Praus (ANO). Nemocnice tak bude fungovat jako jeden monoblok.

Královéhradecký kraj zatím počítá s tím, že stavbu nemocnice zaplatí z vlastního rozpočtu. Původně předpokládal, že práce začnou už v roce 2022, poté se hovořilo o červnu letošního roku. Kraj si před lety vzal na dostavbu náchodské a dalších nemocnic úvěr 1,2 miliardy korun, ale nakonec z něj nic nečerpal a zastupitelé proto vloni rozhodli o zrušení celého úvěrového rámce. Teď se uvidí, zda se kraji podaří najít v rozpočtu dost prostředků na stavbu.

„Zatím tam ty peníze jsou. Uvidíme, zda bude třeba žádat o úvěr. Vstupují do toho také nižší platby od pojišťoven do našich nemocnic, kvůli kterým budeme muset letos navýšit vyrovnávací platby o 300 až 400 milionů korun,“ říká Koleta.

Místo pro nájemní byty?

Až se zdravotníci přestěhují do nového pavilonu, bude kraj řešit, co s horním areálem nemocnice. Podle hejtmanství jsou tamní budovy ve špatném stavu a nejspíš je čeká demolice. Nepočítá se ani s jejich využitím pro sociální služby.

Podle hejtmana zřejmě kraj část pozemků nabídne městu, aby tam vybudovalo nájemní byty. Variant je však více.

„Budeme o tom ještě jednat. Je to lukrativní lokalita, kousek od nemocnice, domova důchodců a základní školy. Pokud by se tam postavil bytový dům, mohly by v něm být byty pro zaměstnance nemocnice, učitele nebo pečovatelky. Zároveň je to velký areál, kde může vzniknout i několik domů. Bude také záležet na dotačních programech. Klidně by se tam mohlo uplatnit i družstevní bydlení,“ míní hejtman.









Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.