Pacientům v Náchodě pomůže s léčbou zahrada, záchranka získá zázemí

Štěpánka Tůmová
  14:42aktualizováno  14:42
V mezičase před další obří přestavbou zahájila Oblastní nemocnice v Náchodě tři menší akce. Do příštího roku tu přibyde v dolním areálu nová stanice zdravotnických záchranářů, už letos bude hotová ředírna cytostatik i léčebná zahrada. Královéhradecký kraj do nich investuje 72 milionů korun s daní.

Pacienti ocení zahradu. Ta už vzniká nad dvěma novými pavilony, další její část bude nad rehabilitací. Vyjde na 14,3 milionu korun.

„My jsme sevřeni ve městě asfaltem, ale tady vznikne relaxační prostor. Děti z dětského oddělení, pokud jim to zdravotní stav dovolí, si budou moci jít pohrát na herní prvky,“ plánuje ředitel nemocnice Jan Mach.

„Když bude moci vyrazit pacient z rehabilitace, s fyzioterapeutem v zahradě může trénovat nácvik chůze a zdolávání schodů, projde se po hmatových chodnících. Za to jsme velmi rádi, protože kvalitu péče, kterou tu budeme poskytovat, to posune na vyšší úroveň,“ míní Mach.

Léčebnou zahradu postaví Oblastní nemocnice v Náchodě nad novými pavilony a nad rehabilitací.
Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby bude sídlit v dolním areálu náchodské nemocnice úplně nahoře.
V areálu úplně nad všemi pavilony už je také staveniště budoucího záchranářského stanoviště.

Nyní záchranka sídlí v Náchodě na poliklinice. Když se tam stěhovala před dvaceti lety, měla jen jednu výjezdovou skupinu se třemi lidmi ve službě, auto do ostrého provozu a jedno záložní.

Tehdy zázemí stačilo, ale za tu dobu už v Náchodě působí tři posádky se sanitami a dva vozy v záloze. Provoz je nepřetržitý, celkem tu pracuje 45 lidí. Garáže i zázemí jsou oddělené a už nevyhovují.

Záchrance je na poliklinice těsno

V nemocnici nově vznikne dvoupodlažní stavba za 46,5 milionu, hotovo bude v půli příštího roku.

„Podle nového modelu už stavíme podobně v Jičíně i Jaroměři. I tady bude v patře zázemí pro posádky s výukovými místnostmi, záchranáři pak suchou nohou sejdou do přízemí, kde bude kompletní technické zázemí,“ přibližuje ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.

„Zajedou sanitou dovnitř, budou tam myčky, sklady materiálu, sklady přístrojů, náhradní lékárna. Jakmile se vrátí z výjezdu, vše si připraví a nahoru půjdou už čistí. Bude to moderní provoz integrovaný do jedné budovy, dostatečně prostorný. V centru města už to nešlo uskutečnit,“ podotýká Seneta.

V úvahách byla i stavba na městských pozemcích po bývalé Tepně. Z toho však nakonec sešlo. „Plánujeme sdílení lékaře s urgentním příjmem nemocnice. Když sanita pojede na výjezd, lékaře nabere a zase ho tam vrátí, což by v Tepně nebylo možné,“ říká šéf záchranky.

Ředitel nemocnice děkoval bývalému i nynějšímu vedení kraje, že ve velkých projektech pokračují. Ocenil i město za to, že záchranka nakonec bude sídlit v nemocnici.

„Rozhodnutí padlo za pět minut dvanáct. Budeme to všichni i v budoucnu kvitovat, protože spolupráce mezi zdravotnickou záchrannou službou a naším urgentním příjmem se nabízí,“ tvrdí ředitel nemocnice.

Na výjezdové stanoviště i léčebnou zahradu Královéhradecký kraj získal evropskou dotaci.

Pro obří dostavbu vybírají firmu

Další investice jde do moderní ředírny cytostatik za 10,7 milionu, ta jsou potřeba pro onkologické pacienty. V pavilonu G už také od února vzniká náhradní pracoviště pro onkologii.

Souvisí to s nadcházející obří dostavbou nemocnice, druhá etapa modernizace má vyjít na 1,5 miliardy. Demolice čeká pavilon D ze sedmdesátých let a pavilon E z dvacátých let. Místo nich vyroste nový multioborový pavilon D, který umožní sestěhovat všechny provozy z horního do dolního areálu.

Rekordní zakázka. V novém pavilonu náchodské nemocnice bude urologie i interna

Kraj už na podzim vypsal tendr, firmy se mohly hlásit do února. Kraj počítá s tím, že dostavbu zaplatí z vlastního rozpočtu. Vítěz zatím není znám.

„Výsledek výběrového řízení půjde v pondělí do krajské rady. Mohou ještě přijít nějaké námitky a odvolání, proto nezveřejníme nyní ani to, kolik je uchazečů,“ řekl krajský radní pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO).

Areál nemocnice se potýkal dlouhá léta se zastarávajícími budovami i vybavením. Zlomový byl podzim 2020, kdy Královéhradecký kraj dokončil první etapu modernizace za 1,344 miliardy korun. Dva nové pavilony s 200 lůžky začaly sloužit na jaře 2021.

V červenci 2022 nemocnice přidala parkovací dům za 47 milionů, předloni kraj vybudoval nový gastro provoz za 53 milionů. Loni v lednu nemocnice dokončila stavbu nového urgentního příjmu za necelých 100 milionů.

Náchodská nemocnice je největší z krajských zařízení spadajících pod krajský zdravotnický holding. Slouží regionu s 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech jde až o 250 tisíc.

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Na demonstraci na Letné dorazí až půl milionu lidí. Jak se dostat na místo?

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla v Hradci Králové (15. února 2026)

Na Letenské pláni se v sobotu 21. března uskuteční velká protivládní demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Akce s názvem Nenecháme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin. Organizátoři už v...

19. března 2026  15:37,  aktualizováno  15:59

V budějovické Stromovce odkrývají Zlatou stoku a staví tůně, zlepší to vodu v Bagru

Pro místní je Bagr a okolí velmi oblíbené místo. (19. března 2026)

V českobudějovickém lesoparku Stromovka přibudou tůně a pročistí přítok do nádrže Bagr. Pro další změny v této lokalitě by ale radnice potřebovala získat pozemky, třeba třetina bývalého koupaliště je...

19. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Ještě chvíli potrvá, než rozkvetou šeříky, další keře a stromy. Mezi průkopníky jara bezesporu patří i tzv. Zlatý déšť nebo-li zlatice. V Rýmařovské ulici svůj keř dokonce vzhledově upravili.

vydáno 19. března 2026  15:50

Ministr Oto Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Alicja Knast

Polská kulturní manažerka Alicja Knast ukončila své působení ve funkci generální ředitelky Národní galerie, kterou zastávala od ledna 2021. Podle Deníku N ji odvolal ministr kultury Oto Klempíř....

19. března 2026  15:50

Terezín sníží energetickou náročnost školy,nová světla mají pomoct zlepšit učení

Město Terezín na Litoměřicku sníží energetickou náročnost základní školy Na Krétě. Součástí projektu za 50 milionů korun je instalace nových světel, která mají...

19. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Třídění kuchyňského odpadu šetří lidem peněženky, za dva roky bude povinné

Šumperský místostarosta Jakub Jirgl u sběrného hnízda na sídlišti, kde přibyla...

Zájem obcí a měst o třídění gastroodpadu nadále stoupá. Ukázaly to výsledky služby Třídím gastro, ve které je zapojena většina samospráv z Olomouckého kraje, ale přibývají i zájemci z okolních...

19. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Jazz ve vodojemech. Festival v Brně slibuje koncert, jaký tu ještě nebyl

Jazz může znít na pódiu, v klubu nebo v koncertním sále. Ale ve vodojemu? Právě to se letos chystá v Brně. JazzFestBrno, který letos slaví 25 let, si nadělí výjimečný dárek: koncert britského...

19. března 2026  15:40

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

19. března 2026  15:39

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:52,  aktualizováno  15:34

Černá vlajka i pietní místo. Škola vzpomíná na školačku, která zemřela pod koly tramvaje

Dívku v Praze srazila tramvaj, na místě zemřela. (13. března 2026)

Na dívku, která minulý týden nepřežila srážku s tramvají, vzpomíná její základní škola v Bělohorské ulici na pražském Břevnově. Ve své budově jí vytvořila veřejně přístupné pietní místo....

19. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli v Liberci seriál o rodu Kennedyů. Budoucího prezidenta J. F....

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:32

Zlínská zoo přijala první dvě lvice zabavené ze soukromého chovu

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada přijala ve středu první dvě lvice, které byly zabavené ze soukromého chovu. Příchodem odebraných lvic se tak naplňuje hlavní poslání...

19. března 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.