Pacientům v Náchodě pomůže s léčbou zahrada, záchranka získá zázemí

Pacienti ocení zahradu. Ta už vzniká nad dvěma novými pavilony, další její část bude nad rehabilitací. Vyjde na 14,3 milionu korun.
„My jsme sevřeni ve městě asfaltem, ale tady vznikne relaxační prostor. Děti z dětského oddělení, pokud jim to zdravotní stav dovolí, si budou moci jít pohrát na herní prvky,“ plánuje ředitel nemocnice Jan Mach.
„Když bude moci vyrazit pacient z rehabilitace, s fyzioterapeutem v zahradě může trénovat nácvik chůze a zdolávání schodů, projde se po hmatových chodnících. Za to jsme velmi rádi, protože kvalitu péče, kterou tu budeme poskytovat, to posune na vyšší úroveň,“ míní Mach.
V areálu úplně nad všemi pavilony už je také staveniště budoucího záchranářského stanoviště.
Nyní záchranka sídlí v Náchodě na poliklinice. Když se tam stěhovala před dvaceti lety, měla jen jednu výjezdovou skupinu se třemi lidmi ve službě, auto do ostrého provozu a jedno záložní.
Tehdy zázemí stačilo, ale za tu dobu už v Náchodě působí tři posádky se sanitami a dva vozy v záloze. Provoz je nepřetržitý, celkem tu pracuje 45 lidí. Garáže i zázemí jsou oddělené a už nevyhovují.
Záchrance je na poliklinice těsno
V nemocnici nově vznikne dvoupodlažní stavba za 46,5 milionu, hotovo bude v půli příštího roku.
„Podle nového modelu už stavíme podobně v Jičíně i Jaroměři. I tady bude v patře zázemí pro posádky s výukovými místnostmi, záchranáři pak suchou nohou sejdou do přízemí, kde bude kompletní technické zázemí,“ přibližuje ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
„Zajedou sanitou dovnitř, budou tam myčky, sklady materiálu, sklady přístrojů, náhradní lékárna. Jakmile se vrátí z výjezdu, vše si připraví a nahoru půjdou už čistí. Bude to moderní provoz integrovaný do jedné budovy, dostatečně prostorný. V centru města už to nešlo uskutečnit,“ podotýká Seneta.
V úvahách byla i stavba na městských pozemcích po bývalé Tepně. Z toho však nakonec sešlo. „Plánujeme sdílení lékaře s urgentním příjmem nemocnice. Když sanita pojede na výjezd, lékaře nabere a zase ho tam vrátí, což by v Tepně nebylo možné,“ říká šéf záchranky.
Ředitel nemocnice děkoval bývalému i nynějšímu vedení kraje, že ve velkých projektech pokračují. Ocenil i město za to, že záchranka nakonec bude sídlit v nemocnici.
„Rozhodnutí padlo za pět minut dvanáct. Budeme to všichni i v budoucnu kvitovat, protože spolupráce mezi zdravotnickou záchrannou službou a naším urgentním příjmem se nabízí,“ tvrdí ředitel nemocnice.
Na výjezdové stanoviště i léčebnou zahradu Královéhradecký kraj získal evropskou dotaci.
Pro obří dostavbu vybírají firmu
Další investice jde do moderní ředírny cytostatik za 10,7 milionu, ta jsou potřeba pro onkologické pacienty. V pavilonu G už také od února vzniká náhradní pracoviště pro onkologii.
Souvisí to s nadcházející obří dostavbou nemocnice, druhá etapa modernizace má vyjít na 1,5 miliardy. Demolice čeká pavilon D ze sedmdesátých let a pavilon E z dvacátých let. Místo nich vyroste nový multioborový pavilon D, který umožní sestěhovat všechny provozy z horního do dolního areálu.
|
Kraj už na podzim vypsal tendr, firmy se mohly hlásit do února. Kraj počítá s tím, že dostavbu zaplatí z vlastního rozpočtu. Vítěz zatím není znám.
„Výsledek výběrového řízení půjde v pondělí do krajské rady. Mohou ještě přijít nějaké námitky a odvolání, proto nezveřejníme nyní ani to, kolik je uchazečů,“ řekl krajský radní pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO).
Areál nemocnice se potýkal dlouhá léta se zastarávajícími budovami i vybavením. Zlomový byl podzim 2020, kdy Královéhradecký kraj dokončil první etapu modernizace za 1,344 miliardy korun. Dva nové pavilony s 200 lůžky začaly sloužit na jaře 2021.
V červenci 2022 nemocnice přidala parkovací dům za 47 milionů, předloni kraj vybudoval nový gastro provoz za 53 milionů. Loni v lednu nemocnice dokončila stavbu nového urgentního příjmu za necelých 100 milionů.
Náchodská nemocnice je největší z krajských zařízení spadajících pod krajský zdravotnický holding. Slouží regionu s 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech jde až o 250 tisíc.