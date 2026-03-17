Nový Bydžov bojuje za zachování interny, kraj chce rozšířit rehabilitaci

Tomáš Hejtmánek
  11:42
Obyvatelé Nového Bydžova se bouří proti plánům Královéhradeckého kraje uzavřít v tamní nemocnici lůžkové oddělení interny. Záměr vyvolal nevoli nejen mezi občany, ale také na radnici a v okolních obcích. Proti omezení péče vznikla petice, do které se zapojily desítky vesnic z okolí.
Hlavní budova ze čtyřicátých let v nemocnici v Novém Bydžově prochází modernizací za 70 milionů korun. (19. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nemocnice v Novém Bydžově (19. února 2026)
Vedení Nového Bydžova se na kroky opakovaně dotazuje představitelů Královéhradeckého kraje i krajského zdravotnického holdingu (ZH KHK), pod který spadají oblastní nemocnice v regionu.

Pacienti z novobydžovských lůžek by podle plánů holdingu měli v budoucnu zamířit buď do Hradce Králové, nebo do Oblastní nemocnice Jičín, pod kterou bydžovský špitál spadá.

Pacientů v Hradeckém kraji bude přibývat, lékaři a sestry však míří do penze

„Zaskočilo mě to a mrzí mě, že se mluví o uzavření interního oddělení v průběhu letošního roku. Měli jsme před Vánoci schůzku s panem doktorem Maškem (tehdejší náměstek hejtmana pro zdravotnictví, pozn. red. ) a ubezpečoval nás, že čísla jsou sice kritická, ale že po Novém roce dojde ke konstruktivní debatě. K tomu nedošlo. Místo toho se skrze sociální sítě i veřejnost šíří, že se nemocnice zavírá a že jsme s tím souhlasili. Tak to rozhodně nebylo,“ řekl na únorovém jednání krajského zastupitelstva místostarosta Nového Bydžova a opoziční zastupitel kraje Matěj Novotný (ODS).

Kraj záměr vysvětlí přímo v Bydžově

Dohady o rušení interny kolovaly několik týdnů, radnice o krajském záměru poprvé informovala začátkem února.

Zástupci kraje a nemocnice se omluvili z únorového jednání novobydžovských zastupitelů a neobjeví se ani na zastupitelstvu 25. března. Podle místostarosty Matěje Novotného kraj chce svolat veřejnou debatu s občany, zaměstnanci a vedením města, ale termín ještě není.

Zdravotnický holding se snažil situaci uklidnit. Podle jeho mluvčí Lucie Prouzové zatím o osudu interny rozhodnuto není.

„O přesné podobě se ještě jedná. Zdaleka není uzavřené, jaké změny tam budou. Město nás trochu zaskočilo, když to vytáhlo na veřejnost,“ sdělila koncem února Prouzová bez bližších informací.

Holding plánované změny teprve potřeboval projednat se zaměstnanci nemocnice. Ve městě tak panuje nejistota. Uklidnění situace v Novém Bydžově je prvním úkolem pro náměstka hejtmana Jana Kříže (ANO), který se ujal krajského zdravotnictví teprve před šesti týdny.

„Rozumíme argumentům radnice i jejich obavám. Konkrétní změny a jejich načasování jsou proto předmětem dalších jednání. S panem starostou a místostarostou jsme se dohodli, že nám předloží své návrhy, jaké zdravotní služby pro obyvatele jejich města preferují. Naším cílem není péči rušit, ale naopak dát celému areálu a jeho personálu jasnou perspektivu a pro pacienty zachovat dostupnou a kvalitní péči,” uvedl Kříž.

Místostarosta Matěj Novotný na Facebooku uvedl, že se sešel 10. března s hejtmanem Petrem Koletou (ANO). „Popravdě mě překvapilo, že podle jeho slov teprve v pondělí dostali kompetentní lidé za úkol připravit konkrétní plán reprofilizace lůžek,“ poznamenal místostarosta. Navrhl alespoň částečné zachování lůžek v jiném režimu a očekává jasný harmonogram i dopadovou studii.

Slabé zázemí i málo lékařů

Plán na uzavření lůžkové interny vychází z dlouhodobé koncepce krajského zdravotnictví. Podle ní se má péče více centralizovat a uvolněné prostory mají umožnit rozvoj následné péče či rehabilitace. Nový Bydžov se navíc potýká s nedostatkem lékařů i stárnoucím vybavením.

„Nemocnice nemá dostatečné zázemí, například laboratoře a podobně,“ řekl bývalý náměstek hejtmana Jiří Mašek (ANO).

Jenže právě dlouhodobé úvahy o rušení interny podle města nepřispívají k tomu, aby sem přicházeli mladí lékaři.

„Když se opakovaně říká, že interní oddělení v Bydžově je pouze dočasné a že k tomu nemáme doktory, že ho zavřeme, tak je logické, že se tam nepřihlásí žádný perspektivní lékař, který by tam chtěl delší dobu vydržet,“ upozornil Novotný.

Budova interny už víc než dva roky prochází modernizací za téměř 70 milionů korun. Dokončena měla být letos v létě, ale v průběhu prací stavbaři zjistili, že navíc je třeba opravit střechu. „Budeme na to vypisovat novou zakázku, protože do současné se navýšení nevejde. Práce nejspíš proběhnou v příštím roce,“ sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.

Interní ambulance zůstane

Podle Maška je pravděpodobné, že konec lůžkového oddělení bude časově souviset s další rekonstrukcí. Bydžov by však o internu neměl přijít úplně. Ambulance v nemocnici zůstane i nadále. Holding má nyní zvažovat, v jakém rozsahu bude. Vedle klasické ordinační doby ve všedních dnech je ve hře ještě takzvaný interní stacionář.

„V této variantě by měla interna rozšířenou pracovní dobu na 12 hodin denně včetně víkendů, takže by měla větší prostor na zaléčení pacientů, když potřebují například infuzi nebo úpravu léčby. Na expektačním lůžku by mohli být i několik hodin,“ uvedl Mašek. To by znamenalo, že stacionář by převzal část výkonů, za kterými by jinak pacienti museli na lůžkové oddělení.

Důležité jsou hlavně vztahy s blízkými, říká lékařka paliativního týmu

Stávajících 22 lůžek interny by se mělo přeměnit na lůžka rehabilitační péče. Už dnes je v Bydžově největší rehabilitační oddělení kraje s 35 lůžky. Po změně by se náskok ještě zvětšil. Rehabilitace je pro krajské nemocnice klíčová, protože jde o dobře placená lůžka, kterých je stále nedostatek. Podle Maška se má v budoucnu péče hradit jako komplexní balíček za celkové uzdravení.

Před upřednostněním ekonomické stránky však varují starostové z okolí. „Je velmi smutné, že hledisko ekonomiky je pro kraj a holding tak důležité. To se nám vůbec nelíbí. Nehledě na to, že výjezdová záchranka z Bydžova mohla dnes některé pacienty přivézt sem, ale nově bude jezdit do Hradce nebo Jičína, takže jí stoupne přepravní výkon,“ připomíná starosta nedalekých Nepolis Dušan Šustr (nez. ), který je autorem petice za zachování interny. Tu mohli lidé podepisovat na 35 místech v okolí.

Kraj zrekonstruuje stravovací provoz

Začátkem března Královéhradecký kraj oznámil, že plánuje kompletní rekonstrukci zastaralého stravovacího provozu v nemocnici v Novém Bydžově. Rada kraje schválila příslib financování projektu s předpokládanými náklady 76,6 milionu korun. Stavební práce by měly začít ještě letos. Skutečnou výši nákladů ukáže až veřejná soutěž.

Příští rok už by měla kuchyně vařit asi 500 jídel denně pro pacienty, zaměstnance nemocnice i loni otevřený domov seniorů. Po dobu rekonstrukce se bude jídlo dovážet z jičínské nemocnice. Celkem se jedná o až 400 jídel třikrát denně pro nemocnici a domov pro seniory.

V areálu novobydžovské nemocnice kraj dokončuje stavební práce na hlavní budově za téměř 70 milionů korun. Investice řeší požárně-bezpečnostní úpravy a modernizaci hlavní budovy nemocnice ze 40. let 20. století a také úpravy budovy současného oddělení léčebny dlouhodobě nemocných. Stavební práce probíhají za plného provozu, začaly v roce 2024 a hotovo bude v létě. (tů)

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Česká stomatologická komora zve novináře na osvětové akce ke Světovému dni ústního zdraví 2026 – padne český rekord!

17. března 2026  13:49

Cisterna narazila do skály a převrátila se, silnice na Kutnohorsku je zavřená

Nehoda cisterny převážející kaly u Kácova na Kutnohorsku. (17. března 2026)

Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami je neprůjezdná, policisté odklánějí dopravu....

17. března 2026  9:52,  aktualizováno  13:48

Podoba nové knihovny v Turnově odkazuje na Český ráj, otevře se v září

Podoba novĂ© knihovny v TurnovÄ› odkazuje na ÄŚeskĂ˝ rĂˇj, otevĹ™e se v zĂˇĹ™Ă­

Podoba nové knihovny v Turnově odkazuje na symboly Českého ráje. Návštěvníkům by měla připomínat skalní soutěsku a na střeše bude mít čítárnu s borovicí...

17. března 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad v Židlochovicích ochromili hackeři. Výkupné nedáme, vzkazuje starosta

ilustrační snímek

Židlochovice na Brněnsku, jejichž městský úřad se v neděli stal obětí kybernetického útoku, neuvažují o tom, že by za obnovu dat zaplatily výkupné. Právě to požadují neznámí útočníci. Pracovníci...

17. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Kraj podpoří plánovanou stavbu nového zařízení pro seniory v Bohumíně

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj podpoří plánovanou stavbu nového domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Bohumíně na Karvinsku. Náklady na výstavbu domova se...

17. března 2026  11:59,  aktualizováno  11:59

Made in Vysoké Pole. Klapky pro filmový festival vyrábí stolař téměř 30 let

Stolař Jan Machů z Vysokého Pole vyrábí pro mezinárodní dětský filmový festival...

Stolař Josef Machů z Vysokého Pole na Zlínsku vyrábí klapky pro mezinárodní dětský filmový festival ve Zlíně. Každý rok si pro ně zarezervuje celý srpen. Žádné dveře, ploty, nábytek ani okna, jen...

17. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Intersucho: Minimum srážek za poslední tři týdny se už začíná v půdě projevovat

ilustrační snímek

Minimální množství srážek od posledního únorového týdne se postupně začíná v půdě do hloubky jednoho metru projevovat. I když to opticky vypadá, že je půda...

17. března 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Vědci popsali nový druh rypoše, odolného drobného hlodavce z Afriky

ilustrační snímek

Vědci popsali nový druh rypoše, drobného afrického hlodavce, který se vyznačuje dlouhověkostí a dobře snáší nedostatek kyslíku. Studii, na které se podíleli...

17. března 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Jeřáb pomáhá s instalací restaurovaných balkonů na pardubické radnici

JeĹ™Ăˇb pomĂˇhĂˇ s instalacĂ­ restaurovanĂ˝ch balkonĹŻ na pardubickĂ© radnici

V Pardubicích dnes začala instalace dvou balkonů na novorenesanční radnici, sejmutých kvůli špatnému stavu koncem loňského ledna. Restaurátorská firma balkony...

17. března 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

Noční život, rozlučky se svobodou. Praha boduje v žebříčku nejromantičtějších měst

Praha, pohled na Pražský hrad

České hlavní město zabodovalo v žebříčku nejromantičtějších měst Evropy. V nové studii společnosti Icelandair ho přeskočila pouze jediná metropole. Studie Prahu ocenila za její noční život.

17. března 2026  13:02

V Karviné začaly přípravné práce pro stavbu nového univerzitního zázemí

ilustrační snímek

V blízkosti Univerzitního náměstí v Karviné začaly přípravné práce pro stavbu Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) Obchodně...

17. března 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

