Nemocnice v Trutnově má nové laboratoře i rehabilitaci za 185 milionů

Tomáš Plecháč
  17:12aktualizováno  17:12
Novou čtyřpodlažní budovu oddělení klinické biochemie otevřel ve čtvrtek Královéhradecká kraj v Oblastní nemocnici v Trutnově. Za stavební práce a vybavení hejtmanství zaplatilo 185 milionů korun. Součástí budovy je zázemí pro ambulantní rehabilitaci, hematologii a transfuzní služby.

Investice navázala na přestavbu oddělení mikrobiologie a imunologie mezi lety 2018 až 2020. Novostavba je s touto budovou propojená. Nemocnici, která je součástí krajského zdravotnického holdingu, se tak podařilo soustředit základní laboratorní obory pod jednu střechu.

„Trutnovská nemocnice si modernizaci zaslouží. Nové zázemí posílí kvalitu poskytované péče a přispěje k efektivnějšímu fungování nemocnice,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) vyzkoušel v trutnovské nemocnici magnetoterapii na nové rehabilitaci. (9. října 2025)
Oblastní nemocnice v Trutnově slavnostně otevřela budovu laboratoří. (9. října 2025)
Transfuzní a hematologické oddělení v nově otevřené budově v trutnovské nemocnici (9. října 2025)
Oblastní nemocnice v Trutnově slavnostně otevřela budovu laboratoří. (9. října 2025)
Hradecký hejtman Petr Koleta (ANO) vyzkoušel v trutnovské nemocnici magnetoterapii na nové rehabilitaci. (9. října 2025)
15 fotografií

Transfuzní a hematologické oddělení se dosud nacházelo mimo nemocniční areál, ve Slezské ulici vedle městského úřadu.

„Jak pro pacienty, tak pro zaměstnance to bylo vysoce nekomfortní, hlavně kvůli převážení vzorků a krve. Důležité je, že se povedlo laboratoře přesunout na stejné místo, kde jsou mikrobiologické a biochemické laboratoře,“ sdělil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

V prvním nadzemním podlaží je vodoléčba, fyzioterapie a elektroléčba. Stejně jako laboratoře i všechna pracoviště rehabilitace pacienti nově najdou na jedné adrese, doteď byly rozstrkány na třech různých místech.

V novém se pracuje lépe, říká primářka

„Každému se lépe pracuje v novém prostředí, navíc jsme mohli pořídit nová zařízení, které jsme v původní ambulanci neměli kam umístit. Jedná se například o robotickou magnetoterapii nebo suchou masážní vanu. Dalším přínosem je, že terapeuti získali nové cvičebny se závěsnými pásy zabudovanými ve stropě,“ popsala primářka rehabilitačního oddělení Silvie Šidáková.

Součástí je také aplikační místnost pro terapeutický laser. Na oddělení pracuje kolem 30 zdravotníků. Lůžková rehabilitace zůstala v protější budově interny.

Hematologické a transfuzní oddělení se nachází ve druhém podlaží novostavby, rozdělené je na příjem, transfuzní část a laboratoře. Nové odběrové sály disponují deseti stanovišti pro odběr krve a plazmy. Odebraný materiál prochází moderním systémem zpracování a evidencí, uchovává se v chladicích boxech.

Trutnovská nemocnice umožní porody bez lékařů, v režii rodiček

Ve třetím podlaží jsou laboratoře, ambulance hematologie a terapeutické místnosti pro aplikaci infuzí. „Kapacitně projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti tohoto typu zdravotní péče i její kvality v regionu a zvýší efektivitu používaných lékařských procedur,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Stavba čtyřpodlažní budovy začala loni v březnu, kromě rehabilitace, hematologie, transfuzních služeb a laboratoří je součástí také technické patro se strojovnou vzduchotechniky a zázemím pro chlazení budovy. Objekt vznikl na místě zbouraných pavilonů B a C, kde sídlilo kožní a plicní oddělení.

Otevření nové budovy oddělení klinické biochemie je završením přestavby objektů trutnovské nemocnice, které v minulosti sloužily laboratořím několika oddělení. První etapu Královéhradecký kraj dokončil před pěti lety, když přestavěl sousední budovu s oddělením lékařské mikrobiologie a imunologie. Následovala demolice pavilonů B a C.

Bude parkovací dům i urgentní příjem

Pro oblastní nemocnici v třicetitisícovém Trutnově to v žádném případě není poslední počin, naopak má před sebou další významné projekty za stovky milionů korun.

„Tato stavba odstartuje v trutnovské nemocnici investiční smršť, následovat bude parkovací dům, výstavba urgentního příjmu a do budoucna se budeme snažit centralizovat lůžková oddělení do moderního prostoru,“ naznačil Tomáš Halajčuk, předseda Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

Součástí holdingu jsou kromě Trutnova nemocnice v Náchodě, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře Králové nad Labem.

Po iktovém centru zavřeli v Trutnově i lůžka neurologie, zbyli tam dva lékaři

Nejblíž je stavba pětipodlažního parkovacího domu pro 276 aut, který má stát skoro 230 milionů korun bez daně. Kraj v současnosti vybírá zhotovitele. Parkování je dlouhodobým problémem, v nemocničním areálu je dnes pro zaměstnance, pacienty a návštěvníky jen zhruba 120 parkovacích míst.

Významným posunem v lékařské péči bude připravovaný urgentní příjem, zároveň poslouží jako centrální příjem. Čtyřpatrový pavilon, v němž budou soustředěny interní, chirurgické, ortopedické a neurologické ambulance, vznikne v ulici Maxima Gorkého.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Propadák nedozírných rozměrů. Indiana Jones odešel s větším výpraskem, než se předpokládalo

Celovečerní snímek Indiana Jones odešel před dvěma lety z kinosálů ještě s větším výpraskem, než se původně předpokládalo. Mluví se o ekonomickém průšvihu století. Více o tématu přináší redaktor webu...

9. října 2025

Bluegrass ze severu vystoupí v Country clubu Lucie

Bluegrassové večery v novohradeckém Country clubu Lucie pokračují. Na pátek pozvali hostitelé BG Cwrkot severočeskou kapelu Modrotisk, jednu z nejlepších u nás.

9. října 2025  18:57

Analýza keramiky odhalila podrobnosti o jídelníčku prvních Slovanů

První Slované na českém území nejčastěji jedli proso a med a pili mléko. Jejich jídelníček je odlišoval od Germánů, kteří si potrpěli na vepřové maso. Analýzou...

9. října 2025  17:09,  aktualizováno  17:09

Ochránci přírody sledují území u Senožat, výskyt medvěda tam potvrzený není

Ochránci přírody od středy sledují území u Senožat na Pelhřimovsku, kde údajně myslivec zahlédl medvěda. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště...

9. října 2025  17:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy

Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve...

9. října 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

9. října 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Na Chebsku stál provoz na železnici po tragickém střetu rychlíku s člověkem

Na trati mezi Karlovými Vary a Chebem u Nebanic na Chebsku zemřel dnes před 15:00 po střetu s vlakem člověk. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Jakub...

9. října 2025,  aktualizováno 

V neděli začne v Ostrově 57. ročník dětského filmového festivalu Oty Hofmana

V Ostrově na Karlovarsku začne v neděli 57. ročník dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. O hlavní cenu přehlídky, která potrvá do 17. října,...

9. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Policisté v Libereckém kraji zadrželi dva řidiče tří ukradených aut

Policisté v Libereckém kraji v úterý pronásledovali řidiče dvou aut ukradených v Německu. Jednoho řidiče zadrželi v Liberci, kde havaroval, a druhý řidič...

9. října 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

Havlíčkobrodské muzeum poprvé vystaví obrazy Jana Wagnera

Havlíčkobrodské muzeum poprvé vystaví výtvarné práce gymnaziálního učitele a malíře Jana Wagnera, které dokumentují podobu města. Do muzea se dostaly darem...

9. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

6. října 2025  13:08,  aktualizováno  9.10 17:52

V zoo Dvůr Králové se narodilo další mládě ohrožené žirafy Rothschildovy

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se v pátek 3. října narodila samička kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Jde o druhé mládě tohoto druhu...

9. října 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.