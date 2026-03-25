Noc divadel v Královéhradeckém kraji nabídne program pro děti i dospělé

Do celostátní akce Noc divadel se v sobotu 28. března v Královéhradeckém kraji zapojí významné divadelní scény i menší divadla. Nebudou chybět komentované prohlídky, workshopy i program pro děti, vyplynulo z informací zástupců divadel v kraji. Ve stotisícovém Hradci Králové se akce zúčastní Klicperovo divadlo a v Hronově na Náchodsku Jiráskovo divadlo.
Prohlídky v Klicperově divadle budou každých 20 minut od 16:00 do 18:00. Vstup bude zdarma, ale kapacita je omezená, proto divadlo doporučuje přijít v předstihu.
"Návštěvníky čekají komentované prohlídky zákulisí hlavní scény, během nichž je naši herci provedou místy, kam se běžně diváci nedostanou. Podívají se do hereckých šaten, vlásenkárny i do prostor, odkud se řídí chod každého představení. Zároveň budou mít možnost zeptat se herců na vše, co je o fungování divadla zajímá," sdělil mluvčí Klicperova Divadla Martin Sedláček.
Večerní program bude pokračovat ve Studiu Beseda, kde bude pro návštěvníky připravený Divadelní kvíz. "Ten nabídne zábavný večer plný otázek nejen z divadelního světa a propojí diváky s herci do společných týmů. Chybět nebudou ani písničky, soutěžní atmosféra a netradiční výzvy. O Divadelní kvíz byl velký zájem a jeho kapacita je již zcela obsazena," dodal Sedláček.
Královéhradecké Divadlo Drak se k divadelnímu svátku letos nepřipojí, protože je vytíženo vlastní přehlídkou nového autorského a experimentujícího divadla Audimafor, uvedli zástupci scény. Z toho důvodu je Galerie Labyrint Divadla Drak poslední březnový víkend uzavřena.
Noc divadel v Jiráskově divadle v Hronově na Náchodsku nabídne v sobotu divadelní představení, výtvarné dílny i interaktivní divadelní koutek. Akce začíná ve 13:00, více informací je na webu.
Letošní 14. ročník Noci divadel má podtitul Pravda, absurdita, odvaha. Připomene letošní nedožité 90. narozeniny dramatika, prvního porevolučního československého i českého prezidenta Václava Havla. Do akce se v celém Česku zapojí přes 80 divadel a souborů v téměř 30 městech.