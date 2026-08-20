Noční bouře v hradeckém kraji lámala stromy, 1700 domácností bez proudu

Bouře se silným větrem v noci na dnešek v Královéhradeckém kraji lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny. Hasiči měli od 02:00 do dnešního rána přes 40 výjezdů ke stromům a větvím popadaným na silnice. Ráno bez elektřiny zůstávalo v kraji asi 1700 domácností. ČTK to zjistila u hasičů a energetiků.
Energetici v noci evidovali 14 poruch na vedení vysokého napětí. "K nejpostiženějším oblastem patří Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Jičínsko. Na odstraňování poruch jsme pracovali i v noci," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V 08:00 zůstávalo v kraji na vysokém napětí osm poruch.
Hasiči vyjížděli k popadaným stromům především na Náchodsku a dále na Jičínsku a Trutnovsku. Odstraňovali je například v Hejtmánkovicích, Hustířanech, Dolním Adršpachu, Hořicích či Železnici.
Bouře Královéhradecký kraj zasáhla již v pondělí. Spadlé stromy tehdy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a poškodily kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností.