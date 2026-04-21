Nosorožčí samice z Německa si ve Dvoře Králové zvykla, už chodí do výběhu

Samice východního poddruhu vzácného nosorožce černého ze zoo v německém Magdeburgu si v novém domově v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem dobře zvykla. Na Trutnovsku, kam Malia přijela 3. března, jí dělá společnost stejně stará samice Mihinda z dvorského chovu. Lidé je už mohou vidět ve venkovním výběhu. ČTK to dnes řekl mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný. Nosorožci černí východního poddruhu jsou v přírodě ohroženi vyhynutím.
Dva a půl roku stará Malia přijela na základě doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EEP) pro nosorožce posílit chov dvorských nosorožců, k němuž je nepříbuzná. Cílem je, aby ve Dvoře Králové přivedla na svět mláďata. Dvorská zoo je světovým lídrem v chovu nosorožců.
Malia se poprvé do venkovní expozice podívala 12. března, ale nového prostředí se lekla a rychle vrátila dovnitř pavilonu. "Několik dnů se jí pak ven příliš nechtělo. Před dvěma týdny ji chovatelé spojili s mladou samicí Mihindi. Obě se rychle sžily a dobře si rozumí. Mihindi nové samici pomáhá držet si sebedůvěru. Zejména na počátku jí byla jakousi průvodkyní v novém domově," uvedl Šťastný.
Do venkovního výběhu samice chodí podle počasí a provozu v pavilonu. "Obývají nejčastěji expoziční výběh vedle velkého termitiště," uvedl Šťastný. Od neděle mohou také návštěvníci zoo vidět v pavilonu žiraf či ve venkovním výběhu mládě v únoru narozené vzácné žirafy síťované.
Malia by společně s Mihindi měla dosáhnout dospělosti. Až jim bude kolem pěti let, měly by se, každá zvlášť, připojit k chovnému samci.
Safari Park nyní chová 19 nosorožců, z nichž 13 je nosorožců černých východního poddruhu a šest je nosorožců jižních bílých. Nosorožců černých je sedm samic a šest samců. V přírodě se počet nosorožců černých východního poddruhu odhaduje na 800 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe kolem 20.000 kusů.
Dvorský safari park odeslal do Afriky od roku 2009 devět nosorožců černých východních, z nichž sedm bylo z dvorského chovu. Čtyři nosorožci putovali v letech 2009 a 2016 do Tanzanie. V roce 2019 zoo zorganizovala převoz pěti nosorožců do rwandského národního parku Akagera, šlo o největší transport nosorožců z Evropy zpět do Afriky.
Základ chovu nosorožců ve Dvoře Králové byl položen před 50 lety. Zvířata z afrických expedic na přelomu 60. a 70. let minulého století přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. První nosorožec se ve Dvoře Králové narodil v roce 1976. Zatím se v zoo narodilo asi 60 nosorožců různých druhů.