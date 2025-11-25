Devítiletá Jasiri, která pochází ze Safari Parku Dvůr Králové, porodila druhé mládě v srpnu. Otcem je pravděpodobně znovu asi desetiletý dánský samec Mandela.
„Podle strážců organizace African Parks, která národní park Akagera spravuje, se mláděti i Jasiri dobře daří. Společně se starším mládětem, narozeným v květnu 2023, se Jasiri před časem vzdálila z místa, kde byla vypuštěna do volné přírody, a nyní se pohybuje v severní části parku, kde se rovněž vyskytují nosorožci bílí,“ popisuje mluvčí dvorského safari parku Michal Šťastný.
Jasirino první mládě se nyní drží ve stejné oblasti jako matka. Vyrostlo už natolik, že se ho ochranáři z Akagery rozhodli na konci října uspat a do rohu mu vložili vysílač, který strážcům pomáhá zvíře snadněji sledovat. Právě v té době dostalo mládě jméno Juru, což v jazyce Kinyarwanda znamená nebesa.
Jméno pro dvouletého nosorožce s pomocí rwandských strážců vybral dvorský ošetřovatel Jan Žďárek, jenž se před lety podílel i na výběru jména Jasiri, což znamená statečná.
Jasiri nedosáhla na struky
Jasiri se v roce 2016 narodila ve Dvoře Králové s hmotností pouhých 17 kilogramů namísto obvyklých asi pětatřiceti. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni museli dvorští ošetřovatelé víc než týden od matky odsávat a Jasiri krmit. Právě Jan Žďárek byl díky své trpělivé a profesionální péči jedním z ošetřovatelů, díky nimž Jasiri přežila. Když pak povyrostla, už dokázala sát sama. Časem se spravila natolik, že ji vybrali pro transport do Afriky.
27. října 2016
„Dnes Jasiri působí jako sebejistý nosorožec ve volné přírodě, který se příkladně stará o mládě, a když je potřeba, starší mládě i trochu odežene,“ říká Michal Šťastný.
Pravděpodobným otcem obou mláďat je samec Mandela. Strážci parku to odhadují z toho, že se Jasiri v době početí pohybovala ještě v oblasti jejich společného vypuštění do volné přírody. V místech, kde se Jasiri s mládětem potulují teď, žádný jiný dospělý samec není.
Mandela a další samice z Evropy jménem Olmoti se se svým mládětem, jež se narodilo v dubnu 2024, stále drží v oblasti vypuštění a všichni tři jsou ve výborné formě. Dokonce se k nim přidal samec nosorožce, jenž přišel z jihu parku a pochází ze skupiny, která byla do Akagery přivezena z Jihoafrické republiky.
Věří, že se skupiny smísí
Po třech mláďatech narozených „evropským“ nosorožcům tak správci parku doufají, že by v dohledné době mohlo dojít ke smíšení zvířat z „evropské“ a „jihoafrické“ populace.
Nosorožci černí jsou kriticky ohroženým druhem. Výsadek evropských nosorožců měl pomoci s obnovou rwandské populace zničené po krvavé genocidě v 90. letech minulého století.
Díky spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizace African Parks absolvovalo v roce 2019 pět nosorožců černých, kteří se narodili a byli odchováni v Evropě, šest tisíc kilometrů dlouhou cestu do národního parku Akagera.
Nosorožci z Dvora Králové znovuosídlí Rwandu, vysílačky ponesou v rohu
Historický přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.
Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí.
23. června 2019
Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku. Vypouštění probíhalo postupně a opatrně, přičemž jejich přechod do volné přírody bedlivě sledoval specializovaný tým stopařů. Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí, dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata a mají vlastní mláďata.