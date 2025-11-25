Nosorožčí samice ze Dvora má ve Rwandě druhé mládě, starší musí občas odhánět

Autor:
  12:22aktualizováno  12:22
Samice nosorožce černého Jasiri převezená ze Dvora Králové do Rwandy přivedla na svět druhé mládě. Je to samička, která zatím nemá jméno. Náročný přesun pěti zvířat z evropských zoo se uskutečnil v roce 2019, tři z těchto nosorožců už žijí v národním parku Akagera zcela divoce a daří se jim. V této skupině jde již o třetí mládě.
Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025) | foto: Drew Bantlin / NP Akagera

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice nosorožce černého Jasiri provází své první mládě Juru, kterému tehdy...
Osamostatněnému mláděti Juru je už přes dva roky. Jde o první mládě Jasiri,...
Jasiri s mládětem (4. července 2023)
31 fotografií

Devítiletá Jasiri, která pochází ze Safari Parku Dvůr Králové, porodila druhé mládě v srpnu. Otcem je pravděpodobně znovu asi desetiletý dánský samec Mandela.

„Podle strážců organizace African Parks, která národní park Akagera spravuje, se mláděti i Jasiri dobře daří. Společně se starším mládětem, narozeným v květnu 2023, se Jasiri před časem vzdálila z místa, kde byla vypuštěna do volné přírody, a nyní se pohybuje v severní části parku, kde se rovněž vyskytují nosorožci bílí,“ popisuje mluvčí dvorského safari parku Michal Šťastný.

Jasirino první mládě se nyní drží ve stejné oblasti jako matka. Vyrostlo už natolik, že se ho ochranáři z Akagery rozhodli na konci října uspat a do rohu mu vložili vysílač, který strážcům pomáhá zvíře snadněji sledovat. Právě v té době dostalo mládě jméno Juru, což v jazyce Kinyarwanda znamená nebesa.

Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice Jasiri s druhým mládětem (srpen 2025)
Samice nosorožce černého Jasiri provází své první mládě Juru, kterému tehdy bylo asi půl roku. Snímek je z listopadu 2023.
Osamostatněnému mláděti Juru je už přes dva roky. Jde o první mládě Jasiri, samice nosorožce černého. (srpen 2025)
31 fotografií

Jméno pro dvouletého nosorožce s pomocí rwandských strážců vybral dvorský ošetřovatel Jan Žďárek, jenž se před lety podílel i na výběru jména Jasiri, což znamená statečná.

Jasiri nedosáhla na struky

Jasiri se v roce 2016 narodila ve Dvoře Králové s hmotností pouhých 17 kilogramů namísto obvyklých asi pětatřiceti. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni museli dvorští ošetřovatelé víc než týden od matky odsávat a Jasiri krmit. Právě Jan Žďárek byl díky své trpělivé a profesionální péči jedním z ošetřovatelů, díky nimž Jasiri přežila. Když pak povyrostla, už dokázala sát sama. Časem se spravila natolik, že ji vybrali pro transport do Afriky.

27. října 2016

„Dnes Jasiri působí jako sebejistý nosorožec ve volné přírodě, který se příkladně stará o mládě, a když je potřeba, starší mládě i trochu odežene,“ říká Michal Šťastný.

Pravděpodobným otcem obou mláďat je samec Mandela. Strážci parku to odhadují z toho, že se Jasiri v době početí pohybovala ještě v oblasti jejich společného vypuštění do volné přírody. V místech, kde se Jasiri s mládětem potulují teď, žádný jiný dospělý samec není.

Mandela a další samice z Evropy jménem Olmoti se se svým mládětem, jež se narodilo v dubnu 2024, stále drží v oblasti vypuštění a všichni tři jsou ve výborné formě. Dokonce se k nim přidal samec nosorožce, jenž přišel z jihu parku a pochází ze skupiny, která byla do Akagery přivezena z Jihoafrické republiky.

Věří, že se skupiny smísí

Po třech mláďatech narozených „evropským“ nosorožcům tak správci parku doufají, že by v dohledné době mohlo dojít ke smíšení zvířat z „evropské“ a „jihoafrické“ populace.

Nosorožci černí jsou kriticky ohroženým druhem. Výsadek evropských nosorožců měl pomoci s obnovou rwandské populace zničené po krvavé genocidě v 90. letech minulého století.

Díky spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizace African Parks absolvovalo v roce 2019 pět nosorožců černých, kteří se narodili a byli odchováni v Evropě, šest tisíc kilometrů dlouhou cestu do národního parku Akagera.

Nosorožci z Dvora Králové znovuosídlí Rwandu, vysílačky ponesou v rohu

Historický přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.

Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí.

23. června 2019

Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku. Vypouštění probíhalo postupně a opatrně, přičemž jejich přechod do volné přírody bedlivě sledoval specializovaný tým stopařů. Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí, dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata a mají vlastní mláďata.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Okružní vyhlídkové jízdy jsou taxislužba, potvrdil definitivně Ústavní soud

ilustrační snímek

Společnosti, které nabízí okružní vyhlídkové jízdy po pražských pamětihodnostech, lze považovat za provozovatele taxislužby, potvrdil Ústavní soud (ÚS)....

25. listopadu 2025  13:29,  aktualizováno  13:29

Přerov zakázal odpalování pyrotechniky, výjimku mají tři dny v roce

ilustrační snímek

Přerov zakázal úpravou vyhlášky odpalování pyrotechniky a ohňostrojů na území města, výjimku mají tři dny v roce. Nová obecně závazná vyhláška reaguje na...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

V Olomouci restaurují cenné odlitky barokních soch z památky UNESCO

V Olomouci restaurujĂ­ cennĂ© odlitky baroknĂ­ch soch z pamĂˇtky UNESCO

Restaurátorky Vlastivědného muzea v Olomouci opravují sádrové odlitky soch z barokního Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci zapsaného na Seznam světového...

25. listopadu 2025  13:27,  aktualizováno  13:27

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Spor o unikátní sbírku z Amati ještě nekončí, zkusí ji získat kraj

Historické hudební nástroje ze zkrachovalé firmy Amati Kraslice

Dlouholetý spor o unikátní sbírku historických hudebních nástrojů z Kraslic nekončí. Ačkoli soud v těchto dnech pravomocně rozhodl, že kolekce 265 exponátů patří společnosti AmatiDenak Kraslice, a...

25. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Správa KRNAP uzavře od prosince některé stezky kvůli přezimování jelení zvěře

ilustrační snímek

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) uzavřou od 1. prosince několik turistických tras kvůli ochraně zvěře. Omezení bude platit na 19 lesních cestách do...

25. listopadu 2025  12:48,  aktualizováno  12:48

Dopravní služba Senior Expres, má v Plzni nového provozovatele, ceny se nezmění

ilustrační snímek

Více přepravených lidí, flexibilnější služby i vyšší počet nasazených vozů při zachování padesátikorunového jízdného má od ledna v Plzni zajistit nový...

25. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  12:45

Dřevo dobývá evropské kanceláře. Český trh čeká na svůj boom

25. listopadu 2025  14:23

Svázané nohy, otevřené rány. Za týrání psa na Lounsku hrozí muži až šest let

V Podbořanském Rohozci na Lounsku byl nalezený pes se svázanými předními...

Policisté obvinili čtyřiapadesátiletého muže z týrání psa v Podbořanském Rohozci na Lounsku. Zvíře mělo svázané přední nohy a čumák stahovací páskou. Pes byl v podvyživeném stavu a měl hluboké...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v...

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních...

25. listopadu 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

Český gamechanger: Guardexy chrání fotovoltaiky před riziky čínských technologií

25. listopadu 2025  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.