Technologické firmy otevřely střední školu, studenty nechají experimentovat

Tomáš Plecháč
  15:42aktualizováno  15:42
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První technické lyceum se od září otevřelo v Nové Pace na Jičínsku. Střední školu založily místní firmy SQS Vláknová optika a Quittner & Schimek s cílem podpořit zájem o technické vzdělávání v regionu, který dlouhodobě slábne. Na provoz dají ročně deset milionů korun, díky tomu studenti neplatí školné.

Do prvního ročníku letos nastoupilo patnáct studentů, mezi nimi čtyři dívky.

„Z vlastních zkušeností z výroby a vývoje jsme si uvědomovali, že pokud chceme zákazníkům nabízet vývoj a výrobky s vyšší přidanou hodnotou, musíme něco změnit i v našem uvažování. Dlouhodobě jsme věděli, že v regionu chybějí lidé s technickým vzděláním,“ vysvětluje spoluzakladatel obou novopackých firem Wilhelm Quittner.

Škola sídlí v renovovaném domě v Kotíkově ulici v Nové Pace, vedle společnost SQS Vláknová optika vybudovala laserové centrum. (1. září 2026)
Technické lyceum v Nové Pace nabídne badatelsky orientovanou výuku. (1. září 2026)
Technické lyceum v Nové Pace nabídne badatelsky orientovanou výuku. (1. září 2026)
Technické lyceum v Nové Pace nabídne badatelsky orientovanou výuku. (1. září 2026)
16 fotografií

Podle něj má lyceum především přispět k tomu, aby nedocházelo k odlivu talentovaných lidí z Podkrkonoší. „Chceme vytvořit příležitosti pro mladé, aby zůstávali v regionu, ať už budou pracovat u nás, nebo kdekoli jinde,“ tvrdí podnikatel.

Dva z patnácti studentů pocházejí přímo z Nové Paky, ostatní ze širšího okolí včetně Trutnova. Patnáct je zároveň maximální kapacita jedné třídy, celkem může škola nabídnout místo až 60 žákům.

Budou objevovat vlastní řešení

Svůj koncept lyceum označuje jako badatelsky orientovanou výuku, při níž studenti experimentují, objevují a hledají vlastní řešení.

„Naší filozofií je učit a hodnotit formativně. Každý žák na sobě bude pracovat individuálně. Neplánujeme písemné práce a zkoušení, minimální část výuky bude frontální. Studenti dostanou prostor především pro zkoumání, bádání a práci na projektech,“ říká ředitelka Jana Budinská.

Dosud pracovala jako zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Být u zrodu technického lycea považuje za velkou příležitost.

„Byla jsem v dosavadním působišti spokojená, dávalo mi to smysl, ale vize pana Quittnera mě zaujala a chci ji pomoci zhmotnit. Zavést jiné metody výuky, způsoby hodnocení a práce je pro mě velká výzva.“

Najdi svůj směr, zní motto

Škola, jež má v logu optický paprsek, si zvolila motto: „Najdi svůj směr. Povedeme tě“. Studenti si budou vytvářet vlastní portfolia, která jim mají pomoci přemýšlet o volbě vysoké školy a profesním směřování.

„Během studia mohou svůj směr změnit a my pedagogové bychom je tím procesem měli provést,“ poznamenává garantka humanitních předmětů Romana Brendlová. Lyceum má jedenáct pedagogů, součástí týmu jsou osobnostní kouč i školní psycholog.

Prváci mají kromě všeobecných předmětů technické kreslení a průmyslový design. Učit je budou také odborníci ze společnosti SQS Vláknová optika.

„Budou nám poskytovat licencované lekce a učit odborné věci. Zároveň budou plnit roli konzultantů. Ve spolupráci s odborníky z českých univerzit se už podíleli na tvorbě školního vzdělávacího programu,“ říká Jana Budinská.

Do obou firem, které lyceum založily, půjdou studenti na odbornou praxi. Škola spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, ČVUT, Technickou univerzitou v Liberci, Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR i s dalšími technologickými firmami.

Laserové centrum i firemní kantýna

Budova technického lycea vznikla citlivou rekonstrukcí víc než sto let starého bytového domu v Kotíkově ulici. Zároveň s tím společnost SQS Vláknová optika vybudovala laserové centrum, které je s lyceem propojené.

Obě budovy se začlenily do areálu novopacké firmy. Před školou a laserovým centrem vzniklo náměstíčko s posezením, přibude fontána.

V třípodlažní budově jsou čtyři učebny, v podkroví sborovna. Laboratoř pro výuku biologie, chemie a fyziky je v navazujícím laserovém centru. Na obědy studenti chodí do firemní kantýny, která je rovněž součástí nově otevřeného areálu.

SQS Vláknová optika vznikla v roce 1994. Specializuje se na vývoj a výrobu optických součástek pro náročné technologické aplikace. Firma mimo jiné dodává dvourozměrná vláknová pole pro neuronové sítě datových center umělé inteligence a vyrábí také laserové systémy.

Společnost Quittner & Schimek působí na trhu od roku 1991, produkuje konektory, kabelové svazky a elektromechanické sestavy pro letectví, obranu a dopravu.

„Tato zaměření naší činnosti nám dnes přinášejí obrovský rozvoj a umožňují investovat do dalších projektů. Část těch prostředků chceme vložit do vzdělání, a tím i do rozvoje firem a našeho města,“ říká Wilhelm Quittner. V obou novopackých firmách pracuje na 800 zaměstnanců.

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