Zastupitelé Nové Paky nové vedení nezvolili, strany budou dál jednat

Zastupitelé devítitisícové Nové Paky na Jičínsku na pondělním ustavujícím jednání nové vedení města nezvolili. Zastupitelé složili slib, následně ale nikdo z nich nenavrhl kandidáta na starostu, místostarostu ani člena rady města. Další jednání zastupitelů bude 14. prosince, uvedla dnes radnice. Do zvolení nového vedení města budou ve funkcích pokračovat stávající starosta, místostarostové a rada města. Strany budou dál jednat o povolebním uspořádání vedení města.
Říjnové volby v Nové Pace vyhrálo nové uskupení Mladá Paka, které získalo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět mandátů. Sdružení Paka navždy!, jehož lídři Josef Cogan (STAN) a Pavel Bouchner (nestr.) zastávají posty místostarosty a starosty, skončilo druhé s osmi mandáty. Dvě křesla mají Občané pro Paku. Po jednom mandátu mají ODS a Volba pro město, které tvořily v minulém volebním období koalici s Pakou navždy!
V neděli oznámily Paka navždy!, ODS a Volba pro město vytvoření takzvané Koalice odpovědných, která disponuje deseti hlasy. Uvedly, že jsou připraveny s Mladou Pakou jednat a uzavřít širokou koalici. Mladá Paka nabídku nepřijala. "Jelikož ODS již dříve odmítla spolupracovat s Mladou Pakou, chápeme toto spojení jako krok proti snaze nalézt nové stabilní vedení města," uvedla na facebooku Mladá Paka.
Současně Mladá Paka oznámila, že členem jejího zastupitelského klubu se stává zastupitel David Musil zvolený za Občany pro Paku. Tím Mladá Paka také disponuje deseti hlasy v zastupitelstvu. Jako vítěz voleb Mladá Paka požaduje ve vedení města post starosty a většinu v radě města.
"Předpokládáme, že jednání budou pokračovat. Klíčové bude se domluvit na programu do roku 2030. Momentálně nejsme u programu a jeho financování ve shodě," řekl ČTK Cogan, který byl do roku 2025 poslancem za STAN. Byl by pro vytvoření široké koalice, která se podle něj v Nové Pace osvědčila již v minulosti.
Zastupitelé v pondělí kromě složení slibu rozhodli, že budoucí rada města bude sedmičlenná a starosta a jeden místostarosta budou ve funkci uvolnění, tedy plně placení. Jeden místostarosta bude neuvolněný, tedy ne plně placený.