Dopravou přetíženému centru Nové Paky uleví obchvat, otevřou ho v létě

Je pondělí deset dopoledne, hlavní ranní špičku má centrum Nové Paky za sebou, přesto přejít hlavní silnici u kruhového objezdu v Krkonošské ulici, která přivádí auta z Vrchlabska i Jičínska, vyžaduje trpělivost. Na první pohled zarazí, kolik je nákladních.

„Teď to ještě jde. Nejvíc aut je v pondělí ráno kolem sedmé hodiny, kdy se to rozjíždí do práce. V pátek je to ještě horší, někde nemáte šanci přejít silnici. Podobné je to v neděli, kdy se lyžaři vrací z hor. Kolikrát stojí kolona aut až nahoru k Vidochovu,“ ukazuje Jiří Imlauf.

Ve městě Jiří Imlauf žije čtyřicet let. Porovnat dnešní provoz s tehdejším podle něj ani nejde: „Posledních pět šest let je to hrozné. Kdyby to bylo nárazové, – ale takhle to je pořád.“

Místní si na dopravu v centru Nové Paky už zvykli. Hana Bártová v ulici Legií, která navazuje na Krkonošskou ulici, vlastní dům. V patře žije, v přízemí provozuje trafiku. V oknech ložnice umístěné k silnici má sice trojskla, ale příliš to nepomáhá.

„Zvykli jsme si na to, ten šum od projíždějících aut vás uspí. Na obchvat se ale samozřejmě už těšíme,“ říká.

Že kvůli obchvatu přijde o zákazníky, obavy nemá: „Tady se žádný Pražák, který jede kolem, nezastaví, jenom místní. Nemyslím, že by se to nějak výrazně projevilo. Navíc teď je někdy provoz silný tak, že zákazníci do obchodu nejdou, protože nemohou přejít silnici.“

Podnikatelka by uvítala, kdyby se na státní silnici, ze které se po otevření obchvatu má stát krajská silnice III. třídy, zlepšilo parkování. V podélném pruhu naproti prodejně chybí značka zákaz stání a auta tu podle ní parkují klidně půl dne.

„Podívejte se, v obchodě není nikdo, ale auta tam stojí odzdola nahoru. Když někdo chce jí do obchodů, nemá šanci parkovat. Pokud by tady byl zákaz stání a auta mohla zastavit jen na omezenou dobu, hodně by nám to pomohlo,“ míní Hana Bártová.

Kolony v pátek a v neděli

Centrem Nové Paky podle statistiky projede 15 až 18 tisíc vozidel denně. „Za pátek i za neděli jich je v závislosti na zimní sezoně někdy až 25 tisíc. Předpokládáme, že po dokončení obchvatu by počet aut projíždějících centrem měl klesnout na přibližně pět tisíc denně. Hlavně v pátek a neděli, kdy tady jsou kolony skoro celý den, by to mělo výrazně pomoci,“ uvádí starosta Nové Paky Pavel Bouchner (STAN).

Obchvat Nové Paky Stavba začala zkraje září 2022, na 8,5 kilometru dlouhé trase je 145 stavebních objektů včetně 16 mostů a dvou okružních křižovatek. Najede se na něj v Kumburském Újezdu, odkud obchvat bude pokračovat kolem hřbitova ve Studénce, přes Heřmanice, Štikov a Vrchovinu až do Vidochova, kde se napojí na stávající silnici. Nejdelším mostem je 423 metrů dlouhá estakáda přes údolí ve Štikově. Na obchvatu budou čtyři sjezdy do Nové Paky. Součástí jsou čtyři kilometry protihlukových stěn. ŘSD obchvat vysoutěžilo za 1,3 miliardy korun, předpokládaná cena byla o více než 300 milionů vyšší. Do tendru se přihlásilo šest firem, zvítězila společnost Porr.

Na hlavní silnici, která se po dokončení obchvatu zklidní, město podle starosty počítá s vybudováním chodníku směrem na Kumburský Újezd, s rekonstrukcí chodníku v Pražské ulici a také s přechodem veřejného osvětlení na ekologičtější LED světla.

„Pokud se z průtahu stane silnice III. třídy, budeme moci v Pražské ulici udělat přechody pro chodce, které nám teď policie nechce povolit,“ doplňuje starosta.

Stavba 8,5 kilometru dlouhého obchvatu z Kumburského Újezdu do Vidochova významně pokročila.

Stavaři v loňském roce dokončili zemní práce a nosné konstrukce mostů, těch bude na trase šestnáct včetně víc než 400metrové estakády ve Štikově. V září se stávající silnice I/16 ve Vidochově napojila na nový kruhový objezd.

V současnosti dělníci betonují římsy mostů a zakládají protihlukové stěny, kterých bude 22 v celkové délce přes čtyři kilometry. „Ve fázi vysoké rozestavěnosti jsou práce na odvodnění komunikace a byly již položeny první vozovkové vrstvy,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Otevření plánují na konci července

Ve Štikovské ulici zbývá dokončit mohutnou opěrnou zeď. Podle ŘSD se obchvat otevře na konci července. „Začátkem února jsme byli na kontrolním dnu ujištěni, že posun termínu nehrozí. Hlavní trasa by měla být zprovozněna v závěru července,“ potvrzuje starosta Pavel Bouchner.

Obyvatelé Nové Paky čekají na obchvat už celá desetiletí. Uvažovalo se o něm za druhé světové války, kdy obchvat chtěla využít německá armáda ke snadnější přepravě na východní frontu. V 70. letech začalo vyměřování trasy, od roku 1996 je obchvat v územním plánu. Konečná podoba obchvatu byla schválena v roce 2004. Od té doby se zahájení výstavby odsouvalo kvůli výkupu pozemků a odkládaným výběrovým řízením. Stavební povolení nabylo právní moci zkraje roku 2021.

21. prosince 2021

Hlavní silnice s množstvím kruhových objezdů a zúženým profilem teď není hlavně na kamionovou dopravu dimenzovaná. Problematická jsou směrová a výšková omezení, křížení s Komenského ulicí i se dvěma ulicemi u podjezdu pod železniční tratí.

Stavět začnou i kolem Náchoda

V kraji nebude novopacký obchvat jediný. Už se jich otevřelo několik. V roce 2023 ŘSD dokončilo tříkilometrový obchvat Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku, od loňského září slouží 6,5 kilometrů dlouhý severní obchvat Jaroměře za téměř 700 milionů korun.

V březnu má začít stavba stejně dlouhého obchvatu Náchoda za více než tři miliardy se dvěma tunely a dvěma estakádami. Od loňského léta stavaři budují přeložku silnice II. třídy z náchodské čtvrti Běloves do Velkého Poříčí za 450 milionů korun.