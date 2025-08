Nově otevřený obchvat měří 8,5 kilometru a z Nové Paky odvádí silnici I/16, která spojuje Jičín s Krkonošemi. Vede po ní také trasa mezi závody Škoda Auto v Mladé Boleslavi a Vrchlabí. Stavba začala v září 2022 a zahrnuje 16 mostů a přes čtyři kilometry protihlukových stěn.

„Je zde celkem 22 stěn, což je velmi neobvyklé. Procházíme v těsné blízkosti zástavby, protože obchvat nešlo trasovat jinak. Zástavba je tady poměrně roztříštěná,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Neobvyklá je také délka mostů. Na samotném obchvatu jich je třináct a další tři vedou přes něj. Celkem jde o víc než kilometr mostovek, což je osmina celé trasy. „Je to dané reliéfem v okolí města,“ vysvětlil Mátl. Novou dominantou okolí je téměř půlkilometrový most přes Štikovskou rokli.

Obchvat postavila společnost PORR za 1,6 miliardy korun bez daně. To je o 300 milionů více, než byla původně vysoutěžená cena. Náklady zvedla vysoká inflace posledních let.

Obchvat Nové Paky na I/16

„V Nové Pace obchvat nepochybně lidem významně pomůže. Městem projíždělo téměř 20 tisíc vozidel denně. Kromě úlevy pro všechny, kdo bydlí v blízkosti hlavního tahu, má obchvat také významný ekonomický dopad, protože tranzitní dopravu nejen zrychlí, ale i usnadní. Dosud nebylo možné projet s (velkým) nákladem pod železničním mostem u Lidlu,“ připomněl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), že páteřní trasa středem města byla dlouhodobě nevyhovující.

Pro obyvatele Nové Paky je otevření obchvatu klíčovou událostí. O vyvedení dopravy z centra se hovoří už přes 40 let. Hlavně ve špičkách, kdy turisté z Prahy a středních Čech najížděli do Krkonoš nebo se vraceli, se ve městě tvořily kolony.

„Vyjet na průtah bylo opravdu obtížné. Snad se opravdu dočkáme i toho, že tu budou noci klidné. Sám bydlím přímo u kruhového objezdu a musel jsem přestěhovat ložnici, aby mi věci nepadaly z nočního stolku,“ řekl starosta Nové Paky Pavel Bouchner (Paka navždy!).

„Byla to taková jistota při cestě do hor, že jsem tady vždy stál v koloně,“ zažertoval při slavnostním zprovoznění obchvatu Mátl.

Ještě dokončí sjezd

Přestože se po obchvatu již jezdí, stavbaři budou v Nové Pace pracovat dál. Zbývá dokončit některé terénní práce kolem silnice a také hlavní sjezd do centra města u Štikova.

„Štikovská ulice by měla být otevřená na konci září. Budou se muset opravit také boční komunikace, které fungovaly jako tranzit pro přivezení zeminy, kamení a asfaltu. Množství nákladních aut bylo opravdu velké. Byly to náročné měsíce, ale jsme rádi, že to máme za sebou,“ doplnil Bouchner.

Dokončení terénních úprav by již nemělo omezit provoz na obchvatu. Pracovat se má ze strany terénu. Stavbaři museli celkem přesunout na 550 tisíc kubíků zeminy.

Na obchvat Nové Paky má v budoucnu u Vidochova navázat také přeložka silnice kolem Horek u Staré Paky. ŘSD tam nyní má platné stanovisko EIA a objednává další technické průzkumy.

„Předpokládáme, že přípravu dotáhneme do roku 2030 a pak by se mohl obchvat realizovat,“ dodal Radek Mátl.