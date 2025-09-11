Podle propočtů by se množství vozidel projíždějících centrem mělo díky obchvatu smrsknout na 5 tisíc denně. To je čtyřikrát méně, než na co byli obyvatelé ve špičkách zvyklí.
Změna je viditelná na první pohled. Zatímco dříve projížděl centrem jeden kamion za druhým a ranní kolony byly na denním pořádku, nákladní auta jsou vzácností. „Je to hodně znát, provoz je mnohem slabší, všechno to jede po obchvatu. Dřív jezdily náklaďáky přes centrum celý den,“ říká Antonín Tauchman z Nové Paky.
Obyvatelé vyhlíželi obchvat desítky let a po jeho otevření v srpnu se cítí v centru mnohem bezpečněji.
„Hodně se nám ulevilo, lépe se přechází silnice. Akorát když je na semaforu v Horkách u Staré Paky, kde opravují most, zelená, je to znát,“ líčí seniorka Jana, která s kamarádkami postává před trafikou v ulici Legií.
Minulostí jsou ranní i víkendové kolony, kdy z Prahy a středních Čech vyráželi turisté do Krkonoš nebo se z nich vraceli. Stejně tak už nejsou ucpané ani vedlejší silnice. „Jezdím městským autobusem, kolikrát nemohl vyjet na hlavní silnici. Někdy to bylo ucpané až k autobusovému nádraží,“ ukazuje Lýdie do Kotíkovy ulice.
Už nemusí seskakovat z kola
S nadšením o nové realitě, kterou přinesl obchvat, hovoří prodavačka Marta: „Nová Paka si oddychla. Konečně slyším, když zákazník otevře dveře. Můžeme přejít silnici a nemusíme se bát, že do nás někdo narazí. Na kruhovém objezdu už nemusíme seskakovat z kola a přejít na chodník. Je to dobré pro seniory i děti, kteří tudy chodí do školy.“
25. února 2025
Její kolegyně Iva má v Kumburském Újezdu, kde auta najíždějí na obchvat, chalupu. Rozdíl oproti minulosti je obrovský: „Je tam ticho a klid, konečně si připadám jako na chalupě. Máme ji kousek u silnice, dřív tam jezdil jeden kamion za druhým.“
Komfort přinesl obchvat i motoristům. Průjezd Novou Pakou často trval desítky minut, teď cesta po obchvatu spojujícího Kumburský Újezd a Vidochov trvá sotva pět minut.
Přibudou chodníky i přechody
Město ještě chystá rekonstrukci chodníků a stavbu nových přechodů pro chodce.
Odklonění tranzitní dopravy ze silnice I. třídy městu umožní zkultivovat centrum. Z komunikace II. třídy se má stát trojka. Radnice plánuje stavbu chodníku na Kumburský Újezd, rekonstrukci chodníku a výstavbu přechodů v Pražské ulici nebo výměnu veřejného osvětlení.
„Pokud se z průtahu stane silnice III. třídy, budeme moci v Pražské ulici udělat přechody pro chodce, které nám policie nechtěla povolit,“ řekl už dříve starosta Nové Paky Pavel Bouchner (STAN).
Další obchvat se chystá u Horek
Stavba 8,5kilometrového obchvatu začala na podzim 2022, motoristům se otevřel začátkem letošního srpna. Začíná ve směru od Jičína před Kumburským Újezdem, vede mezi Novou Pakou a částmi Heřmanice a Štikov. Na silnici I/16 se napojuje ve Vidochově.
4. srpna 2025
Jeho součástí je 16 mostů, nejvýznamnější je 438 metrů dlouhá estakáda nad Štikovskou roklí. Vznikl také ocelový most přes železniční trať Nová Paka – Ostroměř. V trase obchvatu jsou víc než čtyři kilometry protihlukových stěn.
ŘSD stavbu vysoutěžilo za 1,3 miliardy korun bez daně, inflace investici prodražila o 300 milionů. Byla to jedna z největších silničních staveb v regionu za poslední desetiletí. Zatímco obchvat je už zcela průjezdný, na okolních silnicích se stále pracuje. Dělníci dokončují terénní práce a hlavní sjezd do centra Nové Paky u Štikova. Štikovská ulice bude zavřená do konce září.
Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší
ŘSD připravuje navazující osmikilometrový obchvat obce Horka u Staré Paky. Vydané je stanovisko EIA o vlivu stavby na životní prostředí, letos skončí geotechnický průzkum. Stavba by měla začít v roce 2030, předpokládané náklady jsou kolem miliardy korun.