Obyvatelé Nové Paky už bez obav přejdou silnici. Kamiony míří na obchvat

Tomáš Plecháč
  10:02aktualizováno  10:02
Průjezd Novou Pakou na Jičínsku byl pro motoristy ještě před pár týdny noční můrou, přejít hlavní silnici v centru se často rovnalo adrenalinovému zážitku. Devítitisícové město bylo pověstné kolonami, těm však po dokončení osmikilometrového obchvatu za 1,6 miliardy korun odzvonilo. Obrovská změna, říkají místní.
Nová Paka čeká desetiletí na obchvat. (2. srpna 2022)

Nová Paka čeká desetiletí na obchvat. (2. srpna 2022) | foto: Stanislav Ďoubal, 5plus2.cz

ŘSD otevřelo čerstvě dokončený obchvat Nové Paky na Jičínsku. (4. srpna 2025)
Obchvat Nové Paky je dlouhý 8,5 kilometru, stavba zabrala necelé tři roky. (4....
ŘSD otevřelo čerstvě dokončený obchvat Nové Paky na Jičínsku. (4. srpna 2025)
ŘSD otevřelo čerstvě dokončený obchvat Nové Paky na Jičínsku. (4. srpna 2025)
18 fotografií

Podle propočtů by se množství vozidel projíždějících centrem mělo díky obchvatu smrsknout na 5 tisíc denně. To je čtyřikrát méně, než na co byli obyvatelé ve špičkách zvyklí.

Změna je viditelná na první pohled. Zatímco dříve projížděl centrem jeden kamion za druhým a ranní kolony byly na denním pořádku, nákladní auta jsou vzácností. „Je to hodně znát, provoz je mnohem slabší, všechno to jede po obchvatu. Dřív jezdily náklaďáky přes centrum celý den,“ říká Antonín Tauchman z Nové Paky.

Nová Paka čeká desetiletí na obchvat. (2. srpna 2022)
ŘSD otevřelo čerstvě dokončený obchvat Nové Paky na Jičínsku. (4. srpna 2025)
Obchvat Nové Paky je dlouhý 8,5 kilometru, stavba zabrala necelé tři roky. (4. srpna 2025)
ŘSD otevřelo čerstvě dokončený obchvat Nové Paky na Jičínsku. (4. srpna 2025)
18 fotografií

Obyvatelé vyhlíželi obchvat desítky let a po jeho otevření v srpnu se cítí v centru mnohem bezpečněji.

„Hodně se nám ulevilo, lépe se přechází silnice. Akorát když je na semaforu v Horkách u Staré Paky, kde opravují most, zelená, je to znát,“ líčí seniorka Jana, která s kamarádkami postává před trafikou v ulici Legií.

Minulostí jsou ranní i víkendové kolony, kdy z Prahy a středních Čech vyráželi turisté do Krkonoš nebo se z nich vraceli. Stejně tak už nejsou ucpané ani vedlejší silnice. „Jezdím městským autobusem, kolikrát nemohl vyjet na hlavní silnici. Někdy to bylo ucpané až k autobusovému nádraží,“ ukazuje Lýdie do Kotíkovy ulice.

Už nemusí seskakovat z kola

S nadšením o nové realitě, kterou přinesl obchvat, hovoří prodavačka Marta: „Nová Paka si oddychla. Konečně slyším, když zákazník otevře dveře. Můžeme přejít silnici a nemusíme se bát, že do nás někdo narazí. Na kruhovém objezdu už nemusíme seskakovat z kola a přejít na chodník. Je to dobré pro seniory i děti, kteří tudy chodí do školy.“

25. února 2025

Její kolegyně Iva má v Kumburském Újezdu, kde auta najíždějí na obchvat, chalupu. Rozdíl oproti minulosti je obrovský: „Je tam ticho a klid, konečně si připadám jako na chalupě. Máme ji kousek u silnice, dřív tam jezdil jeden kamion za druhým.“

Komfort přinesl obchvat i motoristům. Průjezd Novou Pakou často trval desítky minut, teď cesta po obchvatu spojujícího Kumburský Újezd a Vidochov trvá sotva pět minut.

Přibudou chodníky i přechody

Město ještě chystá rekonstrukci chodníků a stavbu nových přechodů pro chodce.

Odklonění tranzitní dopravy ze silnice I. třídy městu umožní zkultivovat centrum. Z komunikace II. třídy se má stát trojka. Radnice plánuje stavbu chodníku na Kumburský Újezd, rekonstrukci chodníku a výstavbu přechodů v Pražské ulici nebo výměnu veřejného osvětlení.

„Pokud se z průtahu stane silnice III. třídy, budeme moci v Pražské ulici udělat přechody pro chodce, které nám policie nechtěla povolit,“ řekl už dříve starosta Nové Paky Pavel Bouchner (STAN).

Další obchvat se chystá u Horek

Stavba 8,5kilometrového obchvatu začala na podzim 2022, motoristům se otevřel začátkem letošního srpna. Začíná ve směru od Jičína před Kumburským Újezdem, vede mezi Novou Pakou a částmi Heřmanice a Štikov. Na silnici I/16 se napojuje ve Vidochově.

4. srpna 2025

Jeho součástí je 16 mostů, nejvýznamnější je 438 metrů dlouhá estakáda nad Štikovskou roklí. Vznikl také ocelový most přes železniční trať Nová Paka – Ostroměř. V trase obchvatu jsou víc než čtyři kilometry protihlukových stěn.

ŘSD stavbu vysoutěžilo za 1,3 miliardy korun bez daně, inflace investici prodražila o 300 milionů. Byla to jedna z největších silničních staveb v regionu za poslední desetiletí. Zatímco obchvat je už zcela průjezdný, na okolních silnicích se stále pracuje. Dělníci dokončují terénní práce a hlavní sjezd do centra Nové Paky u Štikova. Štikovská ulice bude zavřená do konce září.

Nová Paka se po letech dočkala obchvatu, cesta do Krkonoš bude rychlejší

ŘSD připravuje navazující osmikilometrový obchvat obce Horka u Staré Paky. Vydané je stanovisko EIA o vlivu stavby na životní prostředí, letos skončí geotechnický průzkum. Stavba by měla začít v roce 2030, předpokládané náklady jsou kolem miliardy korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejvyšší soud dal dvěma mužům šanci na odškodnění od státu za délku konkurzu

Nejvyšší soud dal dvěma mužům novou šanci na odškodnění od státu za délku konkurzního řízení se společností Joint Invest Action. Konkurz trval přes 20 let....

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

11. září 2025  11:25

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.