Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší

Stavbě předcházelo dvacet letech úvah, hádek a příprav. Dokonce se kvůli tomu rozpadla jedna z předešlých koalic. Vedení města tak nyní v areálu obsypaném dětmi i dospělými neskrývalo dojetí.
„Sen se splnil. Za čtyři roky, co jsme na tom pracovali, to bylo strašné práce. Je sci-fi, že se to povedlo za tak krátkou dobu,“ připomněl novoměstský starosta Milan Slavík (ODS) a děkoval mnoha lidem i firmě za „fantastický výsledek“.
Koupaliště čištěné rostlinami je však zatím ve zkušebním provozu. „Bazén a technologie už fungují, i když s některými problémy. Pokud se čištění vypnulo, voda se zakalí, ale když se technologie spustí, je zase čistá. Všechno se ještě ladí. Zkušební provoz by měl zajistit, že příští sezona bude stoprocentní už od začátku,“ věří starosta.
Město před pár dny zapůjčilo robotický vysavač, kterým čistí povrchy od usazenin. Chtějí ho i zakoupit. Dokončení čeká třeba hřiště na badminton, chybějící trávu dosejí v dalších měsících.
Zájem byl enormní
Na plovárně se podle starosty za první tři hodiny protočilo přes dva tisíce lidí. Kapacita je přitom 600 lidí, což je dáno parkovištěm pro 60 aut. Mnozí sem mířili pěšky, další auty či kyvadlovou dopravou.
Někteří dorazili jen se rozhlédnout, část hned koupaliště testovala. Byly tu módní přehlídky i koncert. Novoměstští si totiž připomínali 525. výročí založení města, jež připadá na 10. srpna.
Po několika hodinách se ucpalo několik záchodů. Šéf financí na radnici kvůli tomu běhal okolo nové budovy s imbusy, otvíral šachty a s peprnými výrazy organizoval nápravu.
Pralo slunce a kolem bazénů a budovy bylo jen sedm slunečníků, zasázené stromy jsou totiž zatím příliš mladé a stín schází.
Hektický rozjezd mělo i nové bistro Lampa. Na pivo se stály dlouhé fronty, a tak ho někteří radši oželeli.
V sezoně tu budou nabízet pouze rychlé občerstvení, ale jinak provozovatel Jakub Teplý chystá i náročnější kuchyni. Půjde třeba o pečené brambory, hamburgery, hot dog v různých variacích, trhané maso, dobré uzeniny, chléb, saláty i nabídku pro vegetariány.
Voda je do zelena
Návštěvníci si ale vodu kolem 25 stupňů Celsia hodně užívali. „Měli jsme šok z fotky, kde bylo koupaliště se zelenou vodou, ale už jsme si na to zvykli. Voda je teploučká, příjemná. Moc o tom nevím, ale když se to čistí rostlinami, je to lepší než chemie. Děti se těšily na tobogany a aqualand, ale nakonec jsou spokojené s jednou skluzavkou,“ smála se Dagmar Peřinová z Dobrušky, která dorazila s mužem i vnuky.
Vzhled vody se tu probíral dost. Napájení je z vrtu, nikoli jako kdysi z řeky. Zbarvení je dáno i tím, že bazény mají povrchy dozelena. Pořadatelé vyzývali plavce, aby se nejprve osprchovali od opalovacích krémů, aby čisticí proces dobře fungoval. Jen málokdo to však dodržel.
„Skoro nikoho jsem neviděla se sprchovat, takže jsem zvědavá, jestli biotop bude stíhat vodu vyčistit. Koupaliště je ale hezké. Bydlíme na Františku a s dětmi to budeme mít kousek. Pro nás je to mnohem lepší, než kdybychom dál museli jezdit do okolních měst,“ chválí si Radka Jonešová, když odjíždí s dvěma dětmi. V areálu jí scházel stín.
Podle odborníka si však plovárna s prvním náporem poradí. „Zdejší voda má vlastnosti, které potřebujeme splňovat pro hygienu podle vyhlášky. Ještě bychom si přáli větší zprůhlednění do hloubky. Je to lehce do mléčna, v mém vlastním biotopu se dají číst noviny ve 2,5 metrech. Našich koupališť máme po republice asi třicet, a jak jsme si je nyní projížděli, vesměs je v nich krásná křišťálová voda. Ty starší však už potřebují vyměnit technologii,“ říká Milan Barták ze společnosti Bapo. Místní biotop podle něj bude dobře fungovat, pokud mu správci věnují péči.
Oblíbená plovárna léta zarůstala
Plovárna u Metuje byla kdysi jednou z nejhezčích v okolí a vyhledávaným cílem výletníků. Denně tam chodívalo na osm stovek plavců. V roce 1998 však odešel z koupaliště nájemce a budova podruhé vyhořela. Dochoval se jen zarostlý betonový bazén.
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8. srpna 2026
Plovárna se v průzkumech ocitla mezi třemi nejžádanějšími požadavky Novoměstských. Záměr klasického koupaliště z roku 2011 padl kvůli ceně přes sto milionů a nulové dotaci. Nový biotop si jako levnější variantu zvolili aktivisté v roce 2018, rozjeli i petici.
Tehdejší koalice nechala působit pracovní skupinu, ale záměr dopředu příliš netlačila, dokonce se koalice i kvůli koupališti rozpadla. Současná trojkoalice měla Letní areál Metuje v programovém prohlášení. Pokud projekt dotáhne, bude to nejviditelnější počin jejího vládnutí.
„My jsme šťastní, že se to povedlo. Proměna za rok je monumentální, opravdu je za tím spousta dřiny, spousta lidí do toho dala ohromnou energii. Hlavně je potřeba vyzdvihnout Vladimíra Brože, protože bez něj by město asi nemělo na koupaliště sílu,“ podotýká Kamila Králová z okruhu občanských aktivistů.
Podnikatel a nynější zastupitel Brož (Město pro život, bezp. za Zelené), který koupaliště prosazoval celé roky, se na pódiu dočkal potlesku a neskrýval pohnutí.
Věří, že kritiky přesvědčí
Stavba má i odpůrce, opozice loni varovala před megalomanstvím. Kritika se snesla na velké budovy i restauraci s celoročním provozem.
„V minulém volebním období 2018 až 2022 jsem s kolegyní zastupitelkou Zdeňkou Kulhavou prosazoval, aby se u koupaliště dokončily projektové práce, rozhodně protipovodňový val. Stavba, která nakonec vznikla, je dosti drahá a dalo se to pořídit levněji za podobných parametrů, například jako v Turnově, kde mají přírodní koupání – když odečtu dotace – za čtvrtinovou či pětinovou cenu. Je také otázka, jaké budou provozní náklady. Investice jsou vždy záležitostí priorit a většiny v zastupitelstvu,“ hodnotí opoziční zastupitel Jan Čopík (Za Nové Město, bezp.).
Podle starosty zatím nejsou roční náklady odhadnuty, ukáže se to až za provozu, od nákladů za energie uleví fotovoltaika na střeše. Celková suma za stavbu, veškeré přípravy a vybavení se dostala na 125 milionů korun včetně daně. Město získalo dotace od kraje i ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 milionů.
Areál zahrnuje přírodní koupaliště s brouzdalištěm i plaveckou částí, skluzavkou a vodním dětským hřištěm, travnatými plochami pro sport a odpočinek, třeba plážový volejbal, převlékárnami, občerstvením, sociálním zařízením a dalším vybavením.
Úvahy o vysoké ceně se honí hlavou i dalším. „Ve vodě jsem dnes nebyl, ale vypadá to tady dobře. Na začátku ale byl první návrh biotopu za částku 27 milionů a s tvrzením, že bude bezúdržbový. Nakonec je z toho 125 milionů, dotace tvoří jen malý podíl, vcelku jsem z toho smutný. Je to tu hezké, ale mám nepříjemný pocit, že za ty peníze drahé,“ soudí bělovlasý muž nad kelímkem piva.
V Novém Městě muž žije od roku 1954, jméno nechce zveřejnit. Dřívější plovárnu měl rád, ale sentiment moc necítí. Prostě tehdy byla doba, že rodiny neměly moc peněz a na koupaliště se chodilo sem, na ta vzdálenější nejezdili.
Starosta však míní, že nová podoba plovárny zapůsobí a doprovodný program přitáhne zájemce i mimo letní měsíce.
„Mít za 125 milionů areál, který tam patří, to nám bude závidět široké okolí. Vždy je to na začátku kontroverzní, ale usadí se to a lidé si pak zvyknou. Věřím, že i ti, kteří jsou dnes proti koupališti, tam budou chodit rádi,“ odhadoval starosta v červnu.
Celodenní vstupné pro dospělé je 90 korun, děti platí 50 korun. Otvírací doba bude od 9:00 do 18:30.