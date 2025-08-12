V pátek 15. srpna v 17:00 na Husově náměstí vystoupí skupina Lenka a Dobrý Bidlo. Kapela zahraje hudbu Vladimíra Mišíka, Petra Kalandry, Marsyas či Marty Kubišové.
První vernisáž proběhne v Městské galerii Zázvorka v sobotu 16. srpna v 15:00. Druhá vernisáž bude následovat v klášteře Milosrdných bratří od 17:00.
„Centrem festivalu se stane galerie Zázvorka, kde se představí dvanáct českých a zahraničních fotografů v hlavní expozici s názvem Prožít řeku. Výstava je tematicky členěna do sekcí Bod ponoru, Černý vír, Mosty a Po proudu a nabídne divákům vizuální reflexi řeky – jako cesty, hranice, živlu i symbolu. Výstava překročí hranice galerie: fotografie se „rozlijí“ do prostoru města – na fasády domů, do sklepení pod Spolkovým domem i do klášterní zahrady,“ zve Renata Štěpařová.
Druhá výstava s názvem Pořád dál po proudu bude k vidění v klášteře Milosrdných bratří a jeho skleníku.
Pořadatelé si také přejí, aby diváci vyrazili na vlastní výpravu do hlubokého údolí Metuje. Čeká je tematická trasa s QR kódy, která propojí konkrétní místa s díly autorů a nabídne umělecký zážitek v přímém kontaktu s přírodou.
Výstavy potrvají do 14. září.