Nové Město nad Metují otevře 9. srpna biotopové koupaliště se zázemím

Devítitisícové Nové Město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje (LAM) vznikl nákladem 125 milionů korun na místě bývalého městského koupaliště. Veřejnosti se otevře 9. srpna. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Tereza Vaňková. Investorem bylo město. Dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj činily celkem 12 milionů korun, zbytek šel z rozpočtu města a přebytků jeho hospodaření.
"Otevření Letního areálu Metuje je pro naše město mimořádným okamžikem. Vracíme městu místo, které má v paměti několik generací obyvatel. Věříme, že nový areál bude sloužit všem, kteří hledají kvalitní prostor pro odpočinek a trávení volného času," uvedl starosta Milan Slavík (ODS).
Areál vznikl po letech příprav u řeky Metuje v místě, kde bylo původní městské koupaliště. To však bylo mnoho let nevyužívané a ve velmi špatném stavu. "Areál nabídne návštěvníkům velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Provozovatelem je město a vstupné bude 90 korun dospělý a 50 korun dítě," sdělila Vaňková.
Letní areál Metuje je zároveň biotopovým koupalištěm, které využívá přírodní způsob čištění vody, není ji tedy nutné upravovat pomocí chlóru. "Voda je čištěna přirozenou cestou prostřednictvím biologických procesů, rostlin a filtračních zón. Díky tomu je koupání šetrnější k pokožce, očím i vlasům a nabízí návštěvníkům příjemný kontakt s přírodou," uvedla Vaňková. Koncept biotopu podle ní navíc podporuje ekologický provoz.
Oficiální otevření začne v neděli 9. srpna ve 14:00, areál bude veřejnosti přístupný již od 12:00. Součástí bude doprovodný program. "Slavnostní otevření Letního areálu Metuje bude symbolicky spojeno s oslavami 525. výročí založení města, jehož základní kámen byl položen 10. srpna 1501," dodala Vaňková.
Celkové náklady dosáhly 125 milionů korun se započtením DPH, a to včetně projektové dokumentace, autorského a technického dozoru či prací navíc, například nové příjezdové cesty. "V neposlední řadě zahrnuje investice také mobiliář a další vybavení. Dobrou zprávou je, že si pravděpodobně budeme moci odečíst velkou část DPH, řádově 17 milionů korun. Nesmíme také zapomenout na již získané dotace ve výši 12 milionů. Konečná částka by tak měla být pod sto milionů korun," sdělila ČTK Vaňková.
Stavba začala loni v červnu a práce zajistilo sdružení společností Stylbau – Kasper CZ. Součástí investice bylo odstranění základů po vyhořelých objektech a oprava bazénové vany. Vznikla parkoviště, hřiště pro plážový volejbal a provozní objekt zahrnující šatny, toalety, místo pro technologii a obsluhu a objekt občerstvení. Zkušební provoz začne 9. srpna a kolaudace by měla přijít na řadu zřejmě příští rok, uvedla radnice.