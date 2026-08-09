Nové Město nad Metují otevřelo Letní areál Metuje s biotopovým koupalištěm

Dnešní zahájení provozu Letního areálu Metuje (LAM) s biotopovým koupalištěm v Novém Městě nad Metují si nenechaly ujít stovky lidí. Areál vznikl po letech příprav u řeky Metuje, sdělili dnes ČTK zástupci radnice. Areál nechalo vybudovat město nákladem 125 milionů korun na místě bývalého roky nevyužívaného městského koupaliště. Dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj činily celkem 12 milionů korun, zbytek šel z rozpočtu města a přebytků jeho hospodaření.
"Otevření Letního areálu Metuje je pro naše město mimořádným okamžikem. Jsme rádi, že se podařilo vytvořit moderní prostor pro odpočinek, sport i setkávání všech generací. Už první den ukázal, že si nový areál své návštěvníky najde a stane se oblíbeným místem nejen pro obyvatele Nového Města nad Metují, ale i pro návštěvníky z celého regionu," uvedl starosta Milan Slavík (ODS).
Dnešní otevření LAM je součástí oslav 525. výročí založení města. Ke 14:30 bylo podle mluvčí radnice Terezy Vaňkové v letním areálu u řeky Metuje více než 2500 lidí.
Areál nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Podle radnice je zajímavostí areálu biotopové koupaliště, které nabízí koupání bez chlóru a chemie, protože voda se čistí přirozenou cestou pomocí rostlin, mikroorganismů a biologických filtrů. "Biotop tvoří dvě propojené části. V jedné je koupací zóna s plaveckým bazénem a brouzdalištěm a ve druhé regenerační zóna s vodními rostlinami, které se podílejí na čištění vody," řekla ČTK Vaňková.
Stavba začala loni v červnu a práce zajistilo sdružení společností Stylbau – Kasper CZ. Práce zahrnovaly odstranění základů po vyhořelých objektech a opravu bazénové vany, dále také vybudování parkoviště, hřiště pro plážový volejbal a provozní objekt zahrnující šatny, toalety, místo pro technologii a obsluhu a občerstvení.
Celkové náklady dosáhly 125 milionů korun se započtením DPH, a to včetně projektové dokumentace, autorského a technického dozoru či prací navíc, například nové příjezdové cesty. Dobrou zprávou je podle zástupců radnice to, že si pravděpodobně město bude moci odečíst velkou část DPH, řádově 17 milionů korun. "Nesmíme také zapomenout na již získané dotace ve výši 12 milionů. Konečná částka by tak měla být pod 100 milionů korun," dodala Vaňková.
Provozovatelem LAM je město a vstupné je 90 korun pro dospělého a 50 korun zaplatí dítě. Areál je zatím ve zkušební provozu, kolaudace by měla přijít na řadu zřejmě příští rok, uvedla radnice.