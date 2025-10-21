Místní developer ukázal zastupitelům studii Koruna I už na jaře 2023, tehdy tam uvažoval o rodinných domcích, bytových domech, obchodní zóně, parkovištích, školce, zeleni či náměstí. V jižní části má být výhledově území Koruna II. Celkem by v oblasti mohlo bydlet zhruba pět set obyvatel.
Setkání se zúčastní zastupitel Václav Zilvar (Vize 22) za hlavního zpracovatele studie Koruna I, jímž je Atelier Zilvar. Promluví také architekti Pavel Rek a Vilém Hrubý, kteří byli zpracovateli části studie Koruna II. Dále se debaty zúčastní městský architekt Radek Novotný a vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje na městském úřadu Miloš Skalský za pořizovatele. Účast přislíbil také městský architekt Radek Novotný.