Vánoční prohlídky zámku se konají o víkendu 6. a 7. prosince v časech 11, 13 a 15 hodin, a také 27. a 28. prosince od 10 do 15 hodin. K vidění bude sváteční výzdoba, výjimečnou příležitostí bude otevření kaple Povýšení svatého Kříže.
O prosincových víkendech se dá zajít i na večerní prohlídky zámku v 17.30 a 19 hodin. Sváteční atmosféru doplní historické hračky ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. V jiné dny je na prohlídku potřeba rezervace pro skupiny.
Víkend 6. a 7. prosince zámek hostí Pohádkové Vánoce, což jsou farmářské trhy s ukázkami řemesel, kde je možné zakoupit originální dárky a ochutnat třeba svařené víno. V doprovodném programu se objeví i pohádkové postavy, platí se vstupné.
V sobotu 6. prosince od 17 hodin tu chystají benefiční koncert. Vystoupí pěvecký sbor Terénní berušky ze ZŠ Krčín pod vedením sbormistra Libora Drašnara, dále smyčcový orchestr Archi con Brio ZUŠ Bedřicha Smetany pod taktovkou dirigenta Jaroslava Rybáčka. Představí se také talentovaná houslová sólistka Marie Zdvihalová. Výtěžek obdrží Městské středisko sociálních služeb Oáza.
Na nádvoří si zájemci mohou zakoupit vánoční stromky z lesů Bartoňů-Dobenínů. Prodej bude 4. a 5. prosince od 12 do 16 hodin, 6. a 7. prosince od 10 do 17 hodin, od 10. do 12. prosince od 12 do 16 hodin.
Neobyčejnou atmosféru nabídnou i zámecké zahrady, které jsou v prosinci od pátku do neděle od 16.30 do 20.30 hodin otevřené a svátečně nasvícené. Světelné instalace se nacházejí v horní části zahrady i lipové aleji. V té době je v provozu i Čarokavárna.