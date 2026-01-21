Umělá inteligence v Novém Městě hlídá náklaďáky mířící do náměstí

Umělá inteligence analyzuje obraz na kamerách v reálném čase. Jakmile detekuje porušení zákazu vjezdu, odešle městské policii obrazovou notifikaci přímo do mobilního telefonu.
Strážníci tak mají šanci vozidlo odstavit ještě na náměstí Republiky a zabránit tak zbytečnému vjezdu na nově opravený úsek vedoucí k Husovu náměstí.
Systém umí rozpoznat autobus či vozidlo popelářů, takže planá hlášení neposílá. Umí se učit z chyb, ale těch se děje málo, jedna asi na pět set průjezdů.
Loni se díky novince podařilo odklonit necelých 300 vozidel, která by jinak centrem projela.
V soutěži Novoměstští získali 2. místo v kategorii Mobilita. „Celý systém ukazuje, jak může být propojení umělé inteligence a člověka užitečné i v běžné praxi,“ uvedli zástupci radnice na sociálních sítích.