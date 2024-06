Praskliny v domě majitelka přičítá opravě ulice. Podle firmy jsou starší

Stav novoměstské ulice U Zázvorky se výrazně zhoršil v roce 2018, kdy tudy řidiči půl roku ve velkém jezdili kvůli jiné uzavírce. Část chodníku a silnice se tu dokonce propadla do soukromého sklepa. Od té doby Nové Město s památkáři a Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) řeší nápravu. Silnici a chodník staví od března, už mělo být hotovo, ale kvůli nenadálým změnám se oprava protáhne do 20. června.

Majitelka domu, jehož sklípek před šesti lety město nechalo podepřít výdřevou, je z nynější stavby nešťastná. Tvrdí, že se v interiéru objevily praskliny, ukazuje je v kuchyni i obývacím pokoji v patře.

„Stála jsem v patře a pozorovala stavbaře. Byli pod terénem asi o metr níž než teď, kdy už je to částečně zasypané. Bagrista nabíral kameny a dával je na náklaďák a lžicí chytil za kanál. Pocítila jsem pohyb jako při zemětřesení, zažila jsem to už v Jižní Americe. Teď jsou tu všude praskliny, v obloucích nad okny, i okno je prasklé. Předtím tu byla jen malá prasklina. Barák se hnul a sedlo to, v ten moment ani nešly otevřít hlavní dveře, vzpříčily se,“ říká Libuše Hallová.

Doufala, že jí s opravou pomůže její pojišťovna, tam však nepochodila. Obrátila se na starostu i na firmu, pracovníci už u ní byli třikrát. Doporučili jí sledovat, zda se odněkud sype zdivo, a tak ho chytá do misek. Majitelka se obrátila na advokátku.

Dům ve špatném stavu koupila s mužem před dvaadvaceti lety, kdy se chtěli vrátit z exilu, tehdy ještě silnice nepůsobila nijak rušně, a z velké části ho opravili. Pak musela řešit propadlý sklípek.

Na markantní zhoršení stavu domu a trhliny si žena stěžovala už na podzim 2018: „Když se tu nedávno byl podívat odborník, řekl mi, že kdybych chtěla dům zabezpečit, stálo by to miliony. Ale já nemám peníze na to, abych pořizovala ocelové sloupy.“

Po propadu se ve výdřevě ve sklípku objevila dřevomorka a majitelka jej pak nechala zpevnit zdí. Z dřívějších jednání s úřady nabyla dojmu, že se při opravě vozovky bude více řešit i stabilita jejího domu, to se však nestalo.

Firma se brání, terče na škole se nehýbaly

Stavební firma se však brání, že by za praskliny v památkově chráněném domě mohla. Jednatel Karel Špelda míní, že na takové případy mají pojištění, ale nevěří, že by jeho pracovníci něco provedli o své vůli. I stavbyvedoucí Jan Rejzek to odmítá.

Firma nafotila před začátkem oprav pasport okolních budov, venkovní praskliny na domě paní Hallové jsou stejné jako před začátkem stavby. Naproti na městské základní umělecké škole osadili u prasklin sádrové terče, aby monitorovali stav a pohyb, ale ani tam se změny neukázaly.

„Když paní oznámila, že má praskliny, šli jsme se podívat dovnitř. Praskliny jsou v celém domě, hlavně nám ukazovala stranu odvrácenou od ulice. Podle našeho názoru jsou staršího typu, stavební dozor je chodí kontrolovat každý týden a pohyb nebyl vidět,“ tvrdí stavbyvedoucí Jan Rejzek. Podle něj praskliny mohla způsobit už dříve nákladní auta či velké autobusy.

Pokud už by se někde projevil vliv stavební techniky, bylo by to podle Jana Rejzka na škole, protože tam šli stavbaři 130 centimetrů pod terén, u paní Hallové však odkopali jen 30 centimetrů. S ohledem na historické budovy v průjezdu do náměstí navíc firma nasadila pouze menší stroje.

Prodejce kol v sousedícím domě si podobných problémů nepovšiml. „Mám přístup jen do chodeb v domě, ale tam se žádné praskliny neobjevily, ani na fasádě. Pochybuji, že by se takový otřes od kanálu v ulici mohl přenést několik metrů až na dům, to by musel doložit nějaký znalec,“ míní obchodník Richard Hrzán.

Jeho podnikání se však oprava dotkla citelně, přišel o jarní sezonu servisu kol i další zákazníky. Ti totiž museli obcházet stavbu přes celé Zadomí. Až když se ozval, město uspíšilo stavbu chodníku od náměstí, otevřelo jej však až v polovině května.

Nebezpečný úsek, řekli odborníci

Podle památkářů je úsek u Zázvorky zásadním místem historie. Jak píše farní pamětní kniha, zakladatel Nového Města nad Metují Jan Černčický z Kácova tu položil 10. srpna 1501 ve dvě hodiny odpoledne základní kámen renesančního města, právě v místě dnešní Zázvorky. Po staletí tudy vede důležitá spojnice od kraje do Orlických hor, paradoxně přes historické náměstí prochází silnice první třídy.

Trhliny v asfaltu i na památkách hodnotili už v roce 2018 odborníci z Českého vysokého učení technického, jako nebezpečné místo jim vyšel úsek u Zázvorky. Silnice tam vede po okraji skalního ostrohu po někdejším mostu u zbourané Krajské brány. Uzavřeli, že za trhliny v silnici může doprava nebo pohyb části skal, jejichž podklad se vyklání do údolí.

ŘSD tu nyní opravuje úsek silnice za 7,8 milionu korun bez započtení daně. Město buduje i nový chodník a osvětlení, opravilo také základové zdivo školní budovy a dešťovou kanalizaci, vše celkem za 7,3 milionu korun bez DPH.

Obrys brány bude v dlažbě

Státní firma počítala původně v harmonogramu prací jen s archeologickým dohledem, jenže v exponovaném místě nebyla o nálezy nouze.

„Po odkrytí skladby stávající komunikace byly objeveny zbytky městské brány, proto bylo nutné uzavřít dvě dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu,“ vysvětluje posun termínu Petra Drkulová z ŘSD.

Zbytky Krajské brány se našly jen 20 centimetrů pod dosavadní vozovkou, byly tam i pozůstatky štětové cesty i další stavby patrně z počátku 16. století. Náchodští archeologové bránu odkryli a zaměřili, vytvoří i její 3D model. Našly se i mince, keramika a střepy. Staré stavby se rozebraly, památkáři však požadují, aby se obrysy brány objevily alespoň v novém dláždění jako připomínka.

Město už dotáhlo sanaci kamenného zdiva školy. Budova vznikla na místě bývalého dřevěného domu, místy i mimo stěny původních sklepů a zčásti na jílovém podloží. Kvůli tomu firma zajistila spodní základové konstrukce a také odstranila násyp na staré kanalizaci, což také stavbu pozdrželo. Nyní zbývá dokončit fasádu.

Hotový je levostranný chodník ve směru na Husovo náměstí i chodník u květinových hodin, nainstalované jsou semafory i veřejné osvětlení. Stavbaři vydláždili asi dvě třetiny vozovky, upravují zákoutí kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, odkud zmizely přerostlé túje, nově tu rostou dva javory babyka. Upravují také prostor u sklípku, kde vznikne posezení.

Nezmizí semafory, ale ani autobusy

U Zázvorky semafory zůstanou, to je jisté už od zadání projektu. Dlážděná silnice bude mít pruh co nejdál od okraje skal.

„Hlavním důvodem bylo vyřešení přenosu otřesů z dopravy do skalního podloží a na okolní domy v památkové zóně. Vjezd je povolen pouze autobusům pravidelné linkové dopravy. Velikost autobusů závisí na požadavku koordinátora dopravy, tedy kraje, a zatím není možné používat menší autobusy s ohledem na dopravní obslužnost obcí směrem na Nový Hrádek. Provoz nákladních vozidel nad 3,5 tuny a turistických autobusů bude dál omezen dopravním značením,“ říká starosta Milan Slavík (ODS).

Město, kraj i ŘSD jsou domluveny na „přečíslování silnic“. Úsek přes náměstí by si mělo převzít město, silnice první třídy povede jinudy.

Stav památkově chráněných domů v Novém Městě nad Metují zhoršila v roce 2018 objížďka, která vedla přes historické náměstí: