„Jedná se o historicky největší výstavu českých betlémů v Itálii,“ uvedl ředitel Českého centra v Římě Robert Mikoláš.
Také novoměstský starosta Milan Slavík (ODS) byl u slavnostního otevření. Představil české betlémy jako řemeslné umění a často rodinnou štafetu.
V Českém království se začaly jesličky zdobit v kostelích před 400 lety, kdy se o jejich šíření zasloužili jezuité. Postupně se staly nedílnou součástí oslav narození Ježíše Krista i v domácnostech. Betlémářství se stalo rozšířeným a ceněným řemeslem, a to napříč českými zeměmi.
Betlémy z podhůří Orlických hor upozorňují na oblast, kde mělo betlémářství silnou tradici.