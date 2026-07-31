Novozámecké hudební léto v Kostelci nad Orlicí uzavře rodinné trio Maiských

Festival Novozámecké hudební léto, který se podruhé koná v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, v sobotu večer zakončí vystoupení světově proslulého violoncellisty Mischy Maiského s jeho dětmi, klavíristkou Lily a houslistou a dirigentem Saschou Maiským. Jediného žáka Mstislava Rostropoviče a Gregora Pjatigorského doprovodí Karlovarský symfonický orchestr. ČTK to dnes řekla manažerka pořádající agentury Kinský Art Media a dramaturgyně festivalu Jana Dioszegi. Rodinné uskupení pod názvem Maisky trio v Česku dosud oficiálně nevystoupilo.
"Nesmírně si vážíme toho, že legendární violoncellista Mischa Maisky přijal naše pozvání. Je největší hvězdou, která vůbec kdy v Novém zámku vystoupila. Sobotní koncert v jeho podání považuji za výjimečnou kulturní událost pro naši zemi. Je pro nás až neuvěřitelné, že jeden z nejlepších violoncellistů všech dob, koncertující v metropolích a v nejprestižnějších koncertních síních světa, zahraje v malém městečku pod Orlickými horami," řekla dnes ČTK Dioszegi.
Vstupenky na sobotní koncert se stále prodávají, pořadatelé očekávají na 800 posluchačů. "V omezené kapacitě našeho nádvoří budou mít posluchači světovou hvězdu opravdu na dosah," řekl majitel kosteleckého Nového zámku František Kinský.
Koncert také připomene 500 let od nástupu Habsburků na český trůn, za nichž se Vídeň stala jedním z nejvýznamnějších hudebních center Evropy. "Proto zazní díla tří skladatelů spjatých s vídeňským dvorem, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena," řekla ČTK Dioszegi.
Po Mozartově předehře k opeře Figarova svatba doprovodí Maiského Karlovarský symfonický orchestr v Haydnově violoncellovém Koncertu C dur. Závěrečným opusem festivalu bude dílo Trojkoncert C dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena.
Festival zahájil ve čtvrtek 30. července koncert klavíristy Lukáše Vondráčka s Českou Sinfoniettou pod taktovkou dirigenta a hornisty Radka Baboráka. Dnes večer festival pokračuje koncertem s názvem Slavné sbory z oper a Carmina Burana.
"Zahajovacího koncertu v podání jednoho z nejlepších klavíristů na světě Lukáše Vondráčka a České Sinfonietty se zúčastnilo 650 posluchačů. Posluchači si dlouhými ovacemi vytleskali přídavky. Důstojnost prvního festivalového koncertu podtrhla i přítomnost prezidenta České republiky Petra Pavla a jeho ženy Evy," řekla ČTK Dioszegi.
Festival pořádá společnost Kinský Art Media ve spolupráci s Českým královským institutem.