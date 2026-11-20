Starostou dvoutisícové Rokytnice v Orlických horách na Rychnovsku se stal podnikatel Michal Štefek (Sdružení pro Rokytnici). Ve funkci nahradil dosavadního starostu a lídra uskupení Rokytnice PRO Jiřího Štěpána, který je náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje. Místostarostou se stal policista Michal Hirka (Společně pro Rokytnici). ČTK to dnes sdělili zástupci radnice. Štefek bude funkci zastávat jako uvolněný, tedy plně placený, místostarosta bude neuvolněný, tedy ne plně placený.
Štefka zvolilo starostou osm zastupitelů z 15. "Vážím si podpory, kterou jsem získal. Chceme se věnovat rozvoji města a navázat na předchozí smysluplné projekty," řekl ČTK Štefek.
V radě města usednou také Vendula Michalcová (Rokytničáci), Petr Buchal a Luděk Kánský (oba za Sdružení pro Rokytnici), také oni budou zastávat funkce jako neuvolnění. Uskupení Sdružení pro Rokytnici, Společně pro Rokytnici a Rokytničáci mají v 15členném zastupitelstvu osm hlasů.
V říjnových komunálních volbách v Rokytnici zvítězilo uskupení dosavadního starosty Rokytnice PRO následované Sdružením pro Rokytnici, oba subjekty získaly ale shodně po pěti mandátech. Třetí skončilo uskupení Společně pro Rokytnici se ziskem dvou mandátů. Po jednom mandátu získala uskupení Město ROH, Rokytničáci a Na horách doma. Povolební vyjednávání se protáhla, protože žádné uskupení nezískalo většinu.
Volbu nového vedení města zdržel také návrh na neplatnost voleb, kterým se zabýval Krajský soud v Hradci Králové a návrh zamítl. Navrhovateli byli volič a volební strana, kteří napadali volbu kandidáta, jemuž byl přidělen poslední, 15. mandát v zastupitelstvu města. Krajský soud však nenašel žádnou vadu, která by zpochybňovala správnost výsledku voleb.