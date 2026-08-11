O studium na Univerzitě HK je větší zájem, otevře nový obor ošetřovatelství

Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové (UHK) pro akademický rok 2026/2027 se přihlásilo zhruba 10.400 zájemců, což je téměř o tisícovku více než loni. UHK předpokládá, že letos příjme ke studiu okolo 2700 zájemců, což je meziročně mírný nárůst. Důvodem jsou nové studijní programy. ČTK to dnes řekl mluvčí UHK Jakub Novák. Přesné údaje o přijetí zájemců bude mít univerzita v září.
"Možnost přihlásit se v takzvaných druhých kolech ke studiu na UHK je za námi. Celkový zájem o UHK tak nakonec činí 10.400 zájemců a zájemkyň, což je o necelou tisícovku více než v minulém roce," řekl ČTK Novák.
Vysoký zájem je tradičně o učitelství na Pedagogické fakultě UHK, ekonomiku a management na Fakultě informatiky a managementu UHK, sociální práci na Filozofické fakultě UHK a chemii na Přírodovědecké fakultě UHK.
Zájem je také o nový studijní bakalářský program všeobecné ošetřovatelství, který je reakcí univerzity a Královéhradeckého kraje na nedostatek všeobecných sester. "Program, který má za cíl bojovat s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického nelékařského personálu v kraji připravujeme ve spolupráci s krajskou Oblastní nemocnicí Náchod. K jeho studiu se přihlásilo 70 uchazeček a uchazečů, které čeká 2. září přijímací zkouška. Ke studiu univerzita příjme 30 nejlepších," řekl ČTK Novák.
Do akademického roku 2027/2028 chce UHK do tohoto nového studijního programu přijímat až 45 studujících a od třetího roku od jeho otevření 60 studujících.
O otevření tříletého bakalářského oboru všeobecné ošetřovatelství univerzita dlouho usilovala. Všeobecné ošetřovatelství bude vyučovat Přírodovědecká fakulta ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Náchodě a s krajskou Oblastní nemocnicí Náchod, která zajistí praktickou část výuky.
Kromě všeobecného ošetřovatelství univerzita od září také otevře program politologie – globální politická studia a podle zájmu navazující magisterské programy certifikace a management zdravotnických technologií.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. Nejstarší součástí je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.