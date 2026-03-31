O výstavbě návštěvnického centra u Teplických skal rozhodne zastupitelstvo

Výstavba návštěvnického centra u Teplických skal v Teplicích nad Metují je stále ve hře. I když lidé v pondělním referendu řekli "ne" výstavbě, výsledek není pro radnici, která projekt roky chystá, závazný. O dalším postupu rozhodnou zastupitelé. Součástí referenda byla i otázka na uskutečnění záměru výstavby bytového domu. V tomto případě je výsledek závazný, tento projekt se proto neuskuteční. Vyplynulo to z informací na úřední desce města a z vyjádření zástupců radnice.
Referendum je platné, muselo přijít 35 procent oprávněných voličů, což se stalo, přišlo jich téměř 43 procent. Oprávněných voličů v Teplicích nad Metují s 1600 obyvateli je 1303.
Starostka Věra Prokopová (Změna pro město) výsledek referenda vítá. "Jsem ráda, že referendum je platné. O návštěvnickém centru rozhodnuto nebylo, o bytovém domě ano. Další postup je na zastupitelstvu," řekla dnes ČTK Prokopová.
Příprava návštěvnického centra u skal je podle ní v pokročilé fázi. Pokud dají zastupitelé tomuto projektu zelenou, termín zahájení prací ani dotace dotčené nebudou.
První otázka referenda se týkala návštěvnického centra u skal, které město připravuje několik let. Záměr výstavby současné varianty návštěvnického centra v podobě proskleného objektu oválného tvaru schválilo zastupitelstvo města 22. ledna 2025. Současně bylo schváleno výběrové řízení na zhotovitele a financování projektu formou úvěru. Dokumentace radnici vyšla na více než 2,5 milionu korun. Pokud by referendum bylo závazné "proti výstavbě", město by podle starostky přišlo o schválenou dvanáctimilionovou dotaci a odepsalo další finance, které dalo do dokumentace.
Co se týče bytového domu, jde pouze o záměr, který by se uskutečnil ve vzdálenější budoucnosti. Na rozdíl od centra se o výstavbě domu ještě vůbec nerozhodovalo, proto není závazný výsledek referenda pro radnici nijak zásadní. Pokud by v referendu zaznělo závazné "ne", ani jedna z plánovaných staveb by se nemohla uskutečnit.
"Pro nás byl zásadní projekt návštěvnického centra, v tomto případě zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu," řekla Prokopová.
V otázce centra se vyslovilo proti jeho výstavbě 292 lidí, což je 22,41 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, přičemž minimální počet hlasů pro závaznost bylo 326. Výstavbu podpořilo 254 lidí.
Co se týče bytového domu, tak proti byla nadpoloviční většina oprávněných voličů. Odpověď "ne" dalo 357, což je 27,40 procenta z celkového počtu oprávněných voličů, minimální počet hlasů pro závaznost byl 326. "Ano" bytovému domu dalo 176 lidí.
Teplické skály na Broumovsku spolu se sousedními Adršpašskými skálami patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji.