O výuce dětí z Malšovy Lhoty v Hradci Králové by mohlo být jasno koncem července

Rozhodnutí o pokračování dojíždění či návratu dětí do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové radnice posunula o měsíc zhruba na konec července. Škola kvůli sporu města se spolumajitelem sousední nemovitosti loni 1. září neotevřela a děti musely druhý školní rok dojíždět do jiných škol. Radnice věří, že se věc podaří vyřešit smírem a děti od 1. září již nebudou dojíždět. Vyplynulo to z dnešního vyjádření radnice pro ČTK.
Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni. Zásadní pro návrat dětí do školy je získání kolaudace pro opravenou školu. Tu ale město kvůli sporu nemá. Spor se týká prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci, které spolumajitel sousední nemovitosti odvoláním napadl.
Dojíždění v malšovské škole se v uplynulém školním roce týkalo téměř 90 dětí ze základní školy a téměř 40 dětí z mateřské školy. Kvůli přestavbě školy dojížděly již celý školní rok 2024/2025. Děti ze základní školy, kterou tvoří první stupeň, dojížděly v uplynulém školním roce do ZŠ Mandysova, školní rok 2024/2025 strávily ve škole V Lipkách. Děti ze dvou tříd mateřské školy dál navštěvovaly ZŠ Štefánikova. Obě školy jsou na sídlišti Moravské Předměstí.
Pokud by se městu kolaudaci na opravenou malšovskou školu získat nepodařilo, dojížděli by školáci od 1. září do školní budovy V Lipkách, mateřská škola by pokračovala v ZŠ Štefánikova. Finální rozhodnutí o tom, kde děti nový školní rok začnou, město plánuje pravděpodobně na konec července, uvedla mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.