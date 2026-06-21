Obce v hradeckém kraji změnu financování škol zvládají bez větších problémů

V Královéhradeckém kraji je situace ve školách půl roku od změny financování regionálního školství a převodu nepedagogických pracovníků a neinvestičních výdajů na obce a kraje klidná. Změny financování škol zřizovatelé zvládají bez větších potíží. Školy v souvislosti s tím nepedagogy nepropouštěly, vyplynulo z ankety ČTK. Jak se projeví dopady změn v nadcházejícím školním roce 2026/2027, oslovení zástupci měst a obcí neuvedly, samosprávy je teprve vyhodnocují.
Převod financování kuchařek, školníků, uklízeček a dalších nepedagogických pracovníků škol ze státu na obce a kraje schválila minulá vláda Petra Fialy (ODS), zároveň se změnou zvýšila podíl obcí na rozpočtovém určení daní. V kritice nového systém financování nepedagogů ze strany odborů a některých samospráv nejčastěji znělo, že to bude znamenat zásah do rozpočtů obcí a krajů. Obce a kraje nově mzdy hradí z peněz přidělených v rozpočtovém určení daní (RUD).
"V případě krajských škol a školských zařízení byla v rozpočtu kraje pro rok 2026 pro nový okruh výdajů školství vyčleněna námi požadovaná částka. V prvním čtvrtletí jsme vyhodnotili a aktualizovali úvazky nepedagogických pracovníků a díky zpřesněné alokaci prostředků jsme mohli dokrýt i nárůst tarifů nepedagogů od 1. dubna," sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.
Kraj vyzval své školy o zaslání informací o nákladech na mzdovou režii za stravování jejich žáků ve školních jídelnách jiných zřizovatelů, popřípadě za odběr stravy z jídelny. "Podle získaných údajů chceme zajistit úpravy finančního krytí těchto nákladů v rozpočtech škol pro rok 2026 i příští 2027," uvedl Lechmann.
Královéhradecký kraj je zřizovatelem devíti mateřských škol, 20 základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 54 středních škol, osmi vyšších odborných škol a jedné jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Zřizuje také školská zařízení jako například školní družiny a kluby, školní jídelny, domovy mládeže a další.
"Krajské školy pokračují ve své běžné činnosti, v několika případech došlo k dílčím změnám ve využití outsourcingu (delegování určitých služeb na externího dodavatele), vždy na základě vlastního rozhodnutí ředitele školy," poznamenal Lechmann. Krajské školy kvůli změnám nepedagogické pracovníky nepropouštěly. "Rozpočet byl nastaven a aktualizován dle skutečnosti, takže školy neměly k propouštění důvod," dodal.
Radnice třicetitisícového Trutnova doplácí na nepedagogy 15 milionů korun. "Je to dáno tím, že máme navíc oproti ideálnímu stavu, na které bylo spočítáno navýšení RUDu, zřízenou i základní uměleckou školu a středisko volného času. Změny od září jsou předmětem diskuse," uvedla na dotaz ČTK mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Podle ní zřizovatel na outscorcingové služby nepřistoupil, nepedagogické pracovníky nepropouštěl. "Dosud žádná výrazná změna v počtu nepedagogů neproběhla. Město jako zřizovatel na změny významně netlačil. Situaci v současné době hodnotíme," dodala Ščudlová.
Žádné změny v souvislosti s financováním regionálního školství neplánují ani ve dvacetitisícovém Náchodě. "Žádné problémy nenastaly, finanční prostředky školského koeficientu v RUD nám pokryly všechny náklady nejen na platy nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje, ale i na provoz všech zřizovaných škol a školského zařízení," sdělila ČTK mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.
Podle ní také v náchodských městských školách nebyl žádný pracovník v souvislosti se změnami propuštěn. "V některých školách došlo k úpravě úvazků, protože již v době financování ze státního rozpočtu školy někde překračovaly financované výše úvazků, které doplácely z finančních prostředků na pedagogické pracovníky," dodala Adlof.
Předchozí vláda původně plánovala změnu financování nepedagogů od loňského září, kdy začal školní rok. Po protestech obcí i ředitelů škol kvůli nejasnostem okolo zajištění peněz se rozhodla termín posunout na leden.