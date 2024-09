Kamiony přestanou dusit Jaroměř, otevřený obchvat zrychlí i cestu na Náchod

„Ráno jsem jel s dítětem do školky 15 minut. Je vzdálená jen pár set metrů, ale je to neskutečná zátěž. Dnešní den je pro nás revolucí a vítězstvím,“ řekl při slavnostním otevření obchvatu starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

O nutnosti vyvést především kamionovou dopravu z dvanáctitisícové Jaroměře se mluví asi 25 let. Město leží na trase k hraničnímu přechodu v Náchodě, který patří spolu s Ostravou k hlavním tahům pro polské kamiony dovážející zboží a potraviny z jihu Evropy.

„EIA (posudek vlivu na životní prostředí – pozn. red.) pro tuto stavbu byla vydána již v roce 2006. Pro Českou republiku má opravdu strategický význam a je dobře, že se ji podařilo dotáhnout do konce,“ připomněl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Jaroměři částečně ulevilo otevření dálnice D11 z Hradce Králové na severní okraj Jaroměře, která v prosinci 2021 odvedla z města alespoň tranzitní dopravu na Trutnov. Auta jedoucí na Náchod a do Polska však musela sjíždět z dálnice už před Jaroměří a projet celým městem. To se nyní mění.

„Dokončili jsme celý dopravní skelet potřebný pro to, aby se Jaroměři dobře žilo,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

Otevření obchvatu, který nedávno prošel zatěžkávací zkouškou, je klíčové i pro sousední úsek D11. Radnice v Jaroměři si v minulosti prosadila, že před kolaudací dálnice musí být severní obchvat na Náchod hotový. Dálnice ze Smiřic do Jaroměře proto dosud úředně fungovala ve zkušebním provozu. Teprve nyní bude možné ji zkolaudovat.

Hlučnost a prašnost minulostí?

„Toto byla naprosto klíčová podmínka, která nám pomohla dostat obchvat do zákona jako strategickou stavbu. Širší centrum Jaroměře bylo zatíženo neskutečnou hlučností, prašností a exhalacemi. Proto je to pro nás tak významný den. Chtěl bych poděkovat všem za trpělivost,“ uvedl starosta Borůvka.

Právě díky zápisu do seznamu strategických staveb se podařilo přípravu obchvatu uspíšit. Silničáři se totiž potýkali s komplikacemi při výkupech pozemků. U některých museli přistoupit k vyvlastnění. Pomohla jim i úprava legislativy.

„Do poslední chvíle se čekalo na vyvlastnění některých pozemků. Kdybychom neměli nové zákonné možnosti, obchvat by nyní ještě nebyl,“ připomněl Kupka.

Stavba 6,5 kilometru dlouhé přeložky silnice I/33 přišla na 689 milionů korun bez daně. 77 procent na ni stát získal z evropských fondů. Kromě Jaroměře odvádí dopravu také z Dolan, Čáslavek a Svinišťan a u České Skalice se napojuje na tamní obchvat.

„Součástí stavby byl 450 metrů dlouhý most přes Labe. Celá stavba trvala 24 měsíců a probíhala bez jakýchkoliv problémů podle harmonogramu,“ upozornil ředitel stavební firmy Metrostav Infrastructure Zdeněk Ludvík.

Estakáda přes Labe a záplavové území je vysoká 15 metrů. Stavbaři museli kvůli odvodnění silnice také vyrazit mikrotunel o průměru 60 centimetrů v hloubce 9 metrů pod povrchem. Vyasfaltovali také část Labské cyklostezky, kde byl původně štěrk.

První zmatky v dopravě

Ještě ráno zaznamenal redaktor iDNES.cz při průjezdu Jaroměří desítky kamionů a osobních aut jedoucích od Náchoda skrz Jaroměř a okolí vesnice. Na nájezdech k obchvatu, ale i sjezdu z dálnice před Jaroměří byly už od rána připravené týmy techniků dopravního značení, aby během dopoledne provoz na obchvatu spustily.

Stalo se tak kolem půl jedenácté. Jak dopravně zatížená Jaroměř v tu chvíli byla, ukázala situace na sjezdu u Dolan. Kamiony, které ještě musely projíždět Jaroměří, se tu napojovaly na obchvat, protože o kus dál už silničáři instalovali zátarasy. Na nájezdu se ihned utvořila dlouhá kolona kamionů mířících do Polska.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Řidiči tam na sebe gestikulovali, že kruhový objezd u nájezdu je moc úzký a dva kamiony se tam nevejdou. Jeden musel vždy počkat,“ popsal fotograf iDNES.cz, který byl v tu chvíli na křižovatce.

Jen o kus dál se málem stala dopravní nehoda, když první kamiony vjížděly na obchvat a nevšimly si, že po něm už jezdí první auta.

Řidiči si teď budou muset zvyknout na úpravy v dopravním značení. Silnice mezi Dolany a Svinišťany je nově zaslepená a dojde k její rekultivaci. Auta musejí po nově vybudovaném nájezdu na obchvat. Zásadně se změní také značení u nájezdu na dálnici před Jaroměří. Tam dosud platila hlavní od autostrády, nově by měla být opět hlavní silnice od Smiřic.

Na řadě je Náchod

K dosažení plynulé dopravy do Polska ještě chybí dostavba obchvatu Náchoda. Ta má podle ŘSD začít příští rok.

„Zdaleka v kraji nemáme vyhráno. Jsme na prahu stavby obchvatu v Náchodě, kde se blížíme ukončení lhůty pro nabídky. Těsně před zahájením je stavba D11 u hranic s Polskem, kde finišujeme právní záležitosti. Věřím, že do stavby zbývají už jen týdny,“ uvedl Mátl.

Silničáři dotahují také přípravu výběrového řízení na navazující úsek D11 z Jaroměře do Trutnova, kde stále ještě běží stavební řízení. Stavět by se mělo už příští rok. V příštím týdnu má také začít stavba úseku D35 ze Sadové do Plotišť nad Labem.

„Královéhradecký kraj je regionem, kde se nyní v Česku nejvíce staví,“ upozornil Mátl.