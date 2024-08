Obchvat Jaroměře testovalo pět náklaďáků naložených kamením, každý vážil 48 tun

Důležitý obchvat za tři čtvrtě miliardy korun se otevře 9. září. Obyvatelé Jaroměře i řidiči už netrpělivě vyhlížejí začátek září. Otevření obchvatu bude pro dvanáctapůltisícové město, jehož centrum dlouhodobě dusí kamionová doprava mířící z Hradce Králové do Náchoda a Polska, znamenat velkou úlevu.

Auta jedoucí tímto směrem dnes sjíždějí z dálnice D11 v Jaroměři. Od září budou moci z kruhového objezdu v Hořenicích, kde prozatím D11 končí, pokračovat po obchvatu až do Velkého Třebešova, kde se napojí na stávající obchvat České Skalice.

V pondělí dopoledne stavaři provedli statickou zatěžovací zkoušku 457 metrů dlouhé estakády v Hořenicích. Na tři mostní pole z celkových třinácti postupně najelo pět návěsů zatížených kamenivem ze stavby, každý vážil 48 tun.

„Návěsy najíždějí na přesně daná místa a díky snímačům umístěným pod mostem měříme svislé deformace nosné konstrukce. Vyhodnocujeme, jestli předpoklad projektanta je v souladu s tím, co tam skutečně naměříme,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí Rostislav Nerad ze společnosti Metrostav Infrastructure, která přeložku silnice I/33 u Jaroměře staví.

Pracovníci umístili na vytipovaná místa kužely, aby se naložené náklaďáky přesně zformovaly a na co nejmenší ploše vyvolaly co největší možné zatížení. Dva návěsy do místa měření zajely popředu, tři zacouvaly. Maximální povolený průhyb nosné konstrukce je přibližně šest milimetrů. Snímače zavěšené na ocelové struně zaznamenají deformace s přesností na dvě setiny milimetru.

Zatěžovací test každého pole trval zhruba půl hodiny, pak se souprava pěti nákladních vozidel přesunula do dalšího sektoru. Celkem test mostu zabral asi dvě hodiny. Definitivní výsledky budou podle stavbyvedoucího známé do dvou týdnů. Zatěžovací zkoušky vycházejí ze zadávací dokumentace ŘSD.

Chybí už jen detaily

Estakáda v Hořenicích je nejnákladnějším objektem celého obchvatu. Nosná konstrukce byla hotová letos na jaře, stavaři na ni spotřebovali pět tisíc kubíků betonu. „Od té doby probíhají práce na římsách, odvodnění, izolacích a vozovkách. Chybí už jen detaily,“ poznamenal Rostislav Nerad.

Každé ze třináctí polí měří necelých 40 metrů, v nejvyšším bodě estakáda vede 15 metrů nad zemí. Technická životnost mostu bude 100 let. V trase 6,6 kilometru dlouhé přeložky hlavní silnice jsou celkem čtyři mostní objekty.

Celý obchvat Jaroměře je prakticky kompletní. „V současné době děláme především dokončovací práce na ornicích, vegetační úpravy a instalujeme dopravní značení. Troufám si tvrdit, že ze stavebního hlediska by už nic nemělo ohrozit termín plánovaného otevření,“ potvrdil stavbyvedoucí.

Vyasfaltovali část Labské cyklostezky

Finální práce znepříjemnily následky bouřky, která se regionem prohnala v noci na pondělí. V některých lokalitách spadly až desítky milimetrů srážek. „Na několika místech se vytvořily erozní rýhy, které musíme upravit. Trochu to zkomplikovalo i zatěžovací zkoušku, protože pod mostem, kam jsme umístili snímače, to bylo zatopené. Museli jsme odčerpat vodu,“ sdělil Nerad.

Stavba severovýchodního obchvatu Jaroměře začala na podzim 2022. Kromě Jaroměře odvede tranzitní dopravu také z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. Po silnici denně projede 15 tisíc vozidel, podstatnou část tvoří kamiony. ŘSD obchvat vysoutěžilo za 688 milionů korun bez DPH.

„Stavební práce nenabraly žádné zpoždění a jsou v souladu s harmonogramem. Počítáme s tím, že se obchvat pro řidiče otevře v pondělí 9. září,“ potvrdila mluvčí ŘSD Tereza Primová. Kromě obchvatu stavaři u jaroměřského krematoria vybudovali také účelovou komunikaci vedoucí k rodinným domům a vyasfaltovali část Labské cyklostezky, kde dosud byla pouze štěrková cesta.

Obchvat si lidé projdou i projedou na kole

Obchvat měl být původně hotový ve stejné době jako dálnice D11 z Hradce Králové, která se u Jaroměře otevřela v prosinci 2021. Přípravu projektu však zkomplikovaly spory o pozemky rodiny soudce Františka Kučery.

Už tuto sobotu se na dokončované stavbě od 10 do 16 hodin uskuteční den otevřených dveří. Část obchvatu v Dolanech si návštěvníci budou moci projít pěšky nebo vyzkoušet na kole, koloběžce či inline bruslích. Připravené budou ukázky silniční a stavební techniky, dětské soutěže, skákací zóna a fotokoutek.

Do čtyř let by měl zmizet i poslední dopravní špunt na cestě z Hradce Králové do Polska. Letos na podzim začne dlouho očekávaná stavba obchvatu Náchoda za čtyři miliardy korun. ŘSD má stavební povolení a na konci jara vypsalo tendr na zhotovitele.

Součástí obchvatu bude 15 mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. Archeologický průzkum v trase přeložky hlavní silnice začal už vloni na podzim. Více než šest kilometrů dlouhý obchvat má být hotový na konci roku 2027.