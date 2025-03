„Poprvé se mi klepe hlas.“ Zahájení stavby obchvatu Náchoda starostu dojalo

„Náchod patří v Královéhradeckém kraji k městům nejvíce zatíženým dopravou. Denně zde projede 25 tisíc osobních aut a 6 tisíc kamionů,“ připomněl při slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Málokterá stavba obchvatu byla takto vybojovaná a vymodlená jako stavba obchvatu Náchoda. Zdála by se jako drobná, ale patří k nejnáročnějším obchvatům českých měst, a to vzhledem ke kopcovitému terénu v okolí města. Děkuji i starostům v okolí, kteří museli prodat svoje pozemky nebo ustoupit od svých záměrů, aby se to podařilo,“ řekl ministr Kupka.

Obchvat Náchoda uleví místním hlavně od kamionové dopravy do Polska. Odborníci předpokládají, že i po dostavbě dálnice D11 na polskou hranici v Královci pojede velká část kamionů přes Náchod, protože to bude kratší trasa.

„I když je obchvat náročný technicky i finančně, bude obrovským přínosem pro celé území,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat do třetice

V nadsázce prohlásil, že v regionu je to s obchvaty do třetice všeho dobrého. „Po České Skalici a Jaroměři jsme v Náchodě. Konečně stavíme tento veledůležitý obchvat pro celou českou silniční síť. Stavba si vyžádala demolice nemovitostí, byla tu náročná majetkoprávní příprava. Teprve včera jsme podepsali poslední pozemek, který jsme potřebovali pro zařízení stavby. Opravdu do poslední chvíle jsme na tom pracovali, abychom to mohli předat stavbařům,“ řekl Radek Mátl.

Bez podpory města Náchoda by se podle něj stavba nezdařila. „Byla to opravdu extrémní pomoc,“ uvedl šéf ŘSD.

Náchodského starostu Jana Birkeho (Jan Birke pro Náchod) zaskočila síla okamžiku: „Za celých patnáct let ve funkci se mi poprvé trochu klepe hlas. Tohle je něco, na čem jsem od začátku pracoval. Mnohokrát jsem byl úplně zoufalý, ale díky mnoha lidem se nám to nakonec povedlo. Od roku 1989 je to největší věc pro město Náchod. Rekonstruovat se bude i polská S8, takže celá cesta se zrychlí.“

Birke připomněl že před lety hrozila obchvatu stopka kvůli nedostatku peněz, ale nakonec se podařilo finance v rozpočtu najít. Před sedmi lety se také poslancům podařilo dostat obchvat na seznam prioritních staveb.

Dva tunely v délce půl kilometru

Obchvat bude dlouhý 6,43 kilometru a povede severovýchodně od města. Bude se na něj odbočovat z nynější silnice I/33 ve Vysokově, kde vznikne okružní křižovatka. Dále projde východní částí Vysokova a dál povede hodně členitým územím i lesy přes Kramolnu k Dolní Radechové. Tam po jednom z mostů překoná usazovací nádrž popílku z teplárny. Obchvat dál povede přes údolí Radechovky a mezi poli bude stoupat k Babí a odtud klesat do údolí Metuje v Bělovsi.

Obchvat bude mít mezi nejnižším a nejvyšším bodem převýšení 85 metrů. Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 66 přeložek a úprav silnic třetí třídy, 17 mostů či dva tunely v Kramolně a Dolní Radechové v celkové délce 463 metrů. Dvě mostní estakády budou v délce celkem 583 metrů.

31. května 2024

Součástí stavby bude i 930 metrů dlouhá přeložka silnice I/14, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou a od průmyslové zóny Solnice – Kvasiny se závodem Škody Auto.

Archeologové našli v trase obchvatu základnu lovců ze starší doby kamenné. U Kramolny nalezli také pozůstatky statku a lomu ze 17. či 18. století.

Obchvat za 3,18 miliardy korun bez započtení daně postaví sdružení firem Eurovia CZ, Stavby mostů, Marti a Eurovia SK. Původně stavba měla odstartovat už koncem roku 2024, ale tendr zahltily dotazy firem.

Už přípravy obchvatu se táhly dvacet let, ŘSD získalo územní rozhodnutí až roku 2017.

Kraj staví přeložku

Kraj už staví i navazující přeložku, která propojí obchvat Náchoda se silnicí na Broumov. Díky tomu se doprava do broumovského výběžku nebude muset vracet do města, aby najela na současnou silnici.

„Stavbu krajské přeložky v Bělovsi nyní komplikuje skládka, kterou jsme při zemních pracích našli v trase silnice. Cena se kvůli tomu zvýší o 65 milionů korun,“ řekl první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).