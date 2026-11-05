Oblastní charitu v H.Králové povede Václav Hrček, funkce se ujme 11. listopadu

Ředitelem Oblastní charity Hradec Králové bude její dosavadní projektový manažer Václav Hrček. Funkce se ujme 11. listopadu. ČTK to dnes sdělila ředitelka diecézní charity Anna Maclová. Dosavadní ředitel Vojtěch Šůstek skončil k 31. srpnu. Hrček byl ředitelem hradecké oblastní charity už před Šůstkem v období let 2012 až 2018.
"Po období Vojtěchem Šůstkem provedených významných investic, jakou byla například výstavba hospice ve Stěžerách, se chci zaměřit především na stabilizaci organizace a našich služeb. Po stavbách chci zase věnovat dostatek podpory lidem, kteří charitní služby poskytuji," řekl dnes ČTK pětapadesátiletý Hrček. V hradecké oblastní charitě pracuje 23 let.
Ředitelé charit jsou v hradecké diecézi jmenování na dobu čtyř let. Šůstkovi skončilo druhé jmenovací období k 31. srpnu. "Rozhodl se dál ve funkci ředitele nepokračovat," uvedla dříve Maclová.
Hradecká oblastní charita letos ve Stěžerách u Hradce Králové otevřela lůžkový hospic s odlehčovací službou. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Celkové náklady na vybudování hospice byly zhruba 200 milionů korun, z toho na samotnou stavbu asi 180 milionů. Na Královéhradecku byla po tomto druhu zařízení dlouhodobě velká poptávka.
V Královéhradeckém kraji je stěžerský lůžkový hospic druhým pobytovým zařízením odborné paliativní a hospicové péče. Od roku 1995 v kraji funguje lůžkový hospic v Červeném Kostelci na Náchodsku.
Oblastní charita Hradec Králové je nezisková charitativní a humanitární organizace, která poskytuje sociální, zdravotní a poradenské služby v domácím prostředí, ambulancích i pobytových zařízeních. Každý rok pomůže tisícům lidí z Hradce Králové a okolí. Je součástí celostátní sítě Charity Česká republika.
Působnost Diecézní katolické charity Hradec Králové je kromě Královéhradeckého a Pardubického kraje také v částech Libereckého a Středočeského kraje a také v části Kraje Vysočina.