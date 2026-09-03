Oborský rybník má zhoršenou kvalitu vody kvůli sinicím, sezona postupně končí

Vodní plochy ke koupání v Královéhradeckém kraji, které jsou ještě v provozu, mají většinou vodu v pořádku. Zhoršenou kvalitu vody má podle posledních rozborů Oborský rybník u Jinolic na Jičínsku, způsobena je zvýšeným počtem sinic a chlorofylu-a. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové zveřejněných dnes na webu.
V tomto týdnu dělali hygienici poslední rozbory vody v současné koupací sezoně také z vodní nádrže Rozkoš u Velké Jesenice u České Skalice na Náchodsku. Tam je voda vhodná ke koupání. V pořádku mají vodu také umělá koupaliště, která jsou v provozu.
"Vzhledem k tomu, že velká část provozovatelů přírodních i umělých koupališť nahlásila ke konci prázdnin nebo v prvnímu týdnu září ukončení letošní koupací sezony, končí KHS Královéhradeckého kraje tímto týdnem s vydáváním tiskové zprávy," uvedla mluvčí hradecké KHS Veronika Krejčí.
Informace o jakosti vody ke koupání na koupalištích, která pokračují, budou nadále dostupné v detailu jednotlivých vodních ploch nebo se lze doptat přímo u provozovatele.
Hygienici v letní sezoně sledovali kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Na ostatních nebyla kvalita vody monitorována, koupání tam je na vlastní nebezpečí.