V obůrce zřejmě kdosi vytáhl pletivo a pustil ven jeleny, teď je lákají zpět

K poškození plotu došlo před týdnem. Zvířata se podtáhla, pletivo totiž chybělo až do výšky tři čtvrtě metru.

„Je to zvláštní, že pletivo na třech sloupcích plotu bylo vytažené do stejné výšky. Je dost pochyb o tom, že to udělali jeleni sami,“ popisuje vedoucí správy městských lesů David Rek. Nic podobného se zatím v minulosti nestalo.

„Pryč je šest kusů. Už ve středu se přišli podívat zpátky, protože necháváme otevřenou bránu. Začínáme krmit do brány, pak do seníku. Až budou jednou uvnitř, zkusíme je zavřít. Už jsme to zažili několikrát, když na oplocení spadl strom a vystresovaná zvířata vyskočila ven,“ řekl. Nyní může pomoci i to, že se více ochladí a zvěř bude hledat klidné místo.

Zástupci radnice vyzvali na webu návštěvníky, aby nepouštěli v Klopotovském údolí psy z vodítek. Varovali také, že kvůli poškozenému plotu, parkujícím autům a přinášení odpadů zvýší kontrolu některých míst a použijí fotopasti.

Na jaře 2020 při vichřici poškodily ploty spadané stromy, tehdy stádo uteklo a vrátilo se až po pěti měsících. Celou dobu s nimi v lese pobývala i kamerunská koza.

2. července 2016

Obůrka v Klopotovském údolí je oblíbeným cílem pro rodiny s dětmi a turisty. Vede tam i naučná stezka.

Do roku 2016 tu býval tahákem ochočený jelen Matěj, kvůli nemoci ho tehdy museli utratit. Nyní obůrku obývá stejnojmenný jelen s malým stádem, protože více zvířat by tam nemělo prostor. V další ohradě žijí divočáci, ve voliérách jsou k vidění ptáci.