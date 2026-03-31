Obyvatel hradeckého kraje loni ubylo na 554.668, porodnost byla rekordně nízká

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji loni klesl o 1255 na 554.668. Důvodem bylo to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost loni klesla na rekordně nejnižších 3855 narozených dětí. Naopak stěhováním obyvatel v kraji přibylo. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
Takzvanou přirozenou cestu, tedy rozdílem mezi narozenými a zemřelými, v kraji loni ubylo 2174 lidí. Počet narozených dětí klesl o sedm procent na 3855 dětí z předloňských 4142 dětí. Už v roce 2024 byla porodnost v kraji rekordně nízká. V minulosti se nejvíce dětí v kraji narodilo v roce 2009, a to 6261. V kraji loni zemřelo 6029 obyvatel po 5882 zemřelých v roce 2024. Přirozenou cestou kraji obyvatelé naposledy přibyli v roce 2010.
Stěhováním kraj loni získal 919 lidí po 714 obyvatelích v roce 2024. Loni se z kraje odstěhovalo 8637 lidí a naopak 9556 jich do kraje přišlo z jiných regionů nebo z ciziny. Z přistěhovalých bylo 5192 z jiných krajů Česka a 4364 z ciziny. Počet lidí přicházejících z ciziny loni meziročně klesl o 405 lidí.
Obyvatel loni přibylo pouze v okrese Rychnov nad Kněžnou, a to téměř o 500. Rychnovsko dlouhodobě patří k okresům s nejnižší nezaměstnaností v ČR, a to i díky naplno fungujícímu závodu mladoboleslavské automobilky Škoda Auto v Kvasinách. V okresech Hradec Králové, Trutnov, Náchod a Jičín obyvatel ubylo. Nejvíce lidí, 546, ubylo na Trutnovsku. Přirozenou cestou obyvatele ztratily všechny okresy. Stěhováním získaly obyvatele s výjimkou Náchodska všechny ostatní okresy. Nejvíce lidí stěhováním získalo Rychnovsko.
Statistici loni v kraji zaznamenali pokles sňatků na 2057 z 2270 předloni. Počet rozvodů vzrostl na 1115 z předloňských 1078.
V celé ČR loni počet obyvatel vzrostl o 6300 a přesáhl 10,915 milionu. Loni se v Česku narodilo zhruba 77.600 dětí, což bylo nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785. Porodnost v zemi klesla čtvrtým rokem po sobě. Přírůstek obyvatel zajistila jen zahraniční migrace.
Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v roce 2025:
okres obyvatelé k 31. 12. 2025 rozdíl proti 1. 1. 2025 narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Hradec Králové 167.887 -514 1230 1799 -569 55
Jičín 80.272 -141 577 867 -290 149
Náchod 109.238 -509 739 1199 -460 -49
Rychnov nad Kněžnou 81.263 455 588 823 -235 690
Trutnov 116.008 -546 721 1341 -620 74
Královéhradecký kraj 554.668 -1255 3855 6029 -2174 919
Zdroj: ČSÚ