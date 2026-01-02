Rok 2026 v hradeckém kraji: Iron Maiden, nové nemocnice i zářící aréna

Petr Záleský
  12:22
Nový rok 2026 je tady. Vybrali jsme nejočekávanější události, které letos zahýbou Královéhradeckým krajem. Nepůjde jen o sportovní či kulturní zážitky. Novinky potěší i turisty na horách, řidiče nebo pacienty nemocnic. Stovky milionů míří letos do zdravotnictví na Náchodsku, Jičínsku a Rychnovsku. Otevře také nové vzdělávací a výzkumné centrum vedle Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Kapela Iron Maiden a jejich maskot Eddie na koncertě v Letňanech (31. května...

Kapela Iron Maiden a jejich maskot Eddie na koncertě v Letňanech (31. května 2025, Praha) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Multifunkční aréna v Hradci Králové dostala plášť z tahokovu.
Pokládka nového trávníku na části hřiště fotbalového klubu FC Hradec Králové...
Sport Které přestupy dotáhne Hradec?

Ve druhé polovině ledna se otevře zimní přestupové okno ve fotbale a zvlášť příznivci Hradce Králové budou sledovat, zda noví majitelé klubu začnou posilovat kádr a plnit vysoká očekávání i cíle.

Majitelem je od 5. prosince společnost Fotbal HK 1905 a spoluvlastníci Pavel Nedvěd, Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk vyhlásili, že by do pěti lety chtěli zaútočit na pohárovou Evropu a hned od první sezony na příčky v horní třetině tabulky.

Hned 1. ledna nastoupil nový sportovní ředitel klubu Petr Pojezný, který 25 let působil ve Slovácku.

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Doprava Modernizace nádraží začíná

Vlakové nádraží v Hradci Králové (5. ledna 2024)

První výluky začaly už v listopadu, avšak modernizace železničního uzlu Hradec Králové naplno začíná až v roce 2026. Zakázku za 9,94 miliardy korun vyhrálo sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic a výluky budou pokračovat i v dalších letech až do předpokládaného finále v roce 2030.

Práce na přestavbě kolejiště zasáhnou také silniční dopravu v Hradci Králové. Při stavbě železničního mostu na Pražské třídě dojde k rozšíření podjezdu do Kuklen na tři jízdní pruhy. To si vyžádá omezení.

Pětiletá přestavba nádraží v Hradci startuje první výlukou, další upřesní

Zdravotnictví Otevře se druhý hospic

Ve Stěžerách vznikne hospic.

Už na začátku roku začne ve Stěžerách provoz teprve druhého hospice v celém kraji. Hospic měl mít původně 15 lůžek, později jejich počet stoupl na 20.

Kombinovat má 12 hospicových lůžek s dalšími osmi pro odlehčovací službu. Ta umožní rodinám, které se o nemocné starají doma, aby si odpočaly.

Hospic doplní systém paliativní péče, podobné zařízení dosud slouží jen v Červeném Kostelci a nabízí 30 lůžek. Objekt má stát bezmála 180 milionů korun. Počítalo se s poloviční sumou, charita tak musela hledat peníze z více zdrojů.

Hospic odlehčí rodinám z Královéhradecka, charitě chybí ještě 20 milionů

Cestovní ruch Parkoviště na Šerlichu

Řidiči parkují bez povolení na odlesněné ploše vedle parkoviště na Šerlichu....

Rozšiřování parkoviště na nejoblíbenějším nástupním bodě Orlických hor v sedle pod Šerlichem by mělo začít na jaře a hotové má být před příští zimou.

Projekt počítá se zvýšením počtu parkovacích míst vpravo od silnice Deštné Orlické Záhoří z nynějších 80 na na 250. Z toho okolo 150 míst by mělo být na odlesněné ploše Správy Kolowratských lesů a zbytek na asfaltové ploše, kde bude také točna autobusů, a na pozemcích obce, které bude nutné odlesnit. Parkoviště nejspíš bude zpoplatněné.

Další zima jako loterie pro řidiče. Parkoviště na Šerlichu se nerozšíří

Doprava Dálnice D11 i D35 pokračují

Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)

Úsek dálnice D35 z Hořic do Sadové byl otevřen 16. prosince, letos budou zprovozněny další. Na konci roku by to měl být úsek ze Sadové po mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové.

Na budované dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem se příští rok otevře první tříkilometrová komunikace u hranice s Polskem, která naváže na polskou rychlostní silnici S3. Díky tomu budou auta míjet polskou Lubawku a český Královec.

Celý úsek D11 do Trutnova by měl být hotov v roce 2028. Možná již na jaře ŘSD zahájí stavbu úseků dálnice D35 z Hořic do Úlibic a D11 z Jaroměře do Trutnova.

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Zdravotnictví Obří investice do nemocnic

Vizualizace nového kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy...

Pokračovat budou rozsáhlé investice do nemocnic. Měla by začít závěrečná etapa přestavby náchodské nemocnice za odhadovaných 1,5 miliardy korun.

V jičínské nemocnici kraj zahájí stavbu pavilonu psychiatrie za zhruba 470 milionů korun. V roce 2026 by se měl po rozsáhlé přestavbě a rozšíření za 1,3 miliardy korun dokončit hlavní pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

V akademickém roce 2026/27 se také otevře moderní vzdělávací a výzkumné centrum Mephared pro Lékařskou a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.

Obří kampus u hradecké nemocnice propojí univerzitní zdravotnické obory

Sport Aréna se rozsvítí

Pokládka nového trávníku na části hřiště fotbalového klubu FC Hradec Králové...

Už na začátku příští fotbalové sezony by se měla poprvé rozsvítit hradecká aréna v Malšovicích. Zakázku získala za osm a čtvrt milionu korun bez daně pražská společnost H-mont Pro, jejíž nabídka je oproti odhadům výrazně levnější.

Dalším vylepšením by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi stadionem a koupalištěm Flošna.

Radnice nechá vypracovat studii na atletický tunel při východní straně stadionu a také by ráda zprovoznila zazděný podchod pod druhým silničním okruhem, který by znamenal zrychlení a vyšší bezpečnost pro chodce a cyklisty.

Aréna v Hradci vyhlíží multifunkce. Bude osvětlení, snad i běžecký tunel

Doprava Zprovozní se nová Mileta

Dělníci na stavbě křižovatky Mileta v Hradci Králové postupují na přeložkách...

Už v pondělí 5. ledna dojde k úplnému uzavření Zborovské ulice v Hradci Králové. Tím se umožní podstatně zrychlit přestavbu křižovatky Mileta, takže by se mohla otevřít již v květnu.

Uzavírka potrvá čtyři měsíce, po tu dobu bude doprava vedena po doporučené objízdné trase přes Brněnskou, Palachovu a Štefánikovu ulici zpět do Zborovské.

Nová Mileta, jejíž součástmi budou tři nové odlehčovací bypassy pro přímé odbočení doprava, nové zastávky MHD a také podchody pro chodce a cyklisty, výrazně pomůže dopravě v celém městě.

Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby

Kultura Hvězdy na festivalech

Koncert Iron Maiden v Letňanech (31. května 2025, Praha)

Metalová legenda Iron Maiden zakončí další ročník festivalu Rock for People, který se v hradeckém Parku 360 uskuteční od 10. do 14. června. Dalšími hvězdami budou například Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon nebo americká zpěvačka Halsey.

Do Josefova na Brutal Assault (5. - 8. srpna) dorazí třeba Cradle of Filth, Primus nebo The Sisters of Mercy.

Multižánrový festival Trutnoff bude od 13. do 16. srpna a mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové od 19. do 26. června.

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Sport Nová lanovka ve Špindlu

„V provozu je celé středisko a všechny lanovky. Zalyžujete si na více než 20...

Na podzim by mělo dojít k historickému propojení skiareálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Lyžařský areál již má povolení na výstavbu dvou nových lanovek.

Dosud byl přesun z jedné sjezdovky na druhou možný pouze mezi spodními stanicemi stávajících lanovek. Vlastník chce v příštích letech ve Špindlu investovat kolem 850 milionů korun, šestisedačková lanovka z parkoviště P1 u Labské přehrady na Hromovku má být na prvním místě.

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Doprava Rekonstrukce podchodu

Podchod u Centrálu v Hradci Králové

Asi osm měsíců má trvat rekonstrukce největšího a nejfrekventovanějšího hradeckého podchodu. Termín pro podání nabídek do tendru na modernizaci podchodu na třídě Karla IV. je 9. leden, město již dříve mluvilo o částce kolem 40 milionů korun.

Z pouhého průchodu se má stát atraktivní prosvětlené místo vhodné třeba i pro pořádání výstav, diskusí, přednášek a koncertů.

Oprava unikátního podchodu v Hradci se blíží, k výročí hraje barvami

Kultura Ironman v Hradci zůstane

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)

Závod světové triatlonové série Ironman se měl v roce 2026 konat v Hradci Králové naposledy, ale s největší pravděpodobností ve městě zůstane až do roku 2030.

Letos se Ironman 70.3 uskuteční v neděli 16. srpna, ale organizátoři sdělili, že startovní listina už je zaplněna. Na start hlavního závodu se postaví 1 750 závodníků, dalších 700 si zkusí olympijský triatlon. Spolu s dětskými závody a nočním během v Hradci Králové bude závodit přes tři tisíce účastníků.

Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony

Politika Lídři voleb se už hlásí

Post hradecké primátorky hodlá v podzimních komunálních volbách obhajovat Pavlína Springerová (HDK). Už jsou známi i někteří její největší soupeři, zatím z řad koalice. Občanské demokraty do voleb povede radní Martin Soukup a s oznámením lídra si pospíšili také Piráti.

Z politiky se rozhodl odejít náměstek primátorky Pavel Vrbický, jedničkou Pirátů bude Kamil Kubica. Jedničkou hnutí ANO by na podzim mohl být Lukáš Fiedler a opozičního hnutí Rozvíjíme Hradec stejně jako před čtyřmi roky senátor Jan Holásek.

Pokračovat v politice pokud možno v hradecké vládě chtějí i náměstci Adam Záruba (Změna a Zelení) a Lukáš Řádek (TOP 09).

Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města

