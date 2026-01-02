Sport Které přestupy dotáhne Hradec?
Ve druhé polovině ledna se otevře zimní přestupové okno ve fotbale a zvlášť příznivci Hradce Králové budou sledovat, zda noví majitelé klubu začnou posilovat kádr a plnit vysoká očekávání i cíle.
Majitelem je od 5. prosince společnost Fotbal HK 1905 a spoluvlastníci Pavel Nedvěd, Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk vyhlásili, že by do pěti lety chtěli zaútočit na pohárovou Evropu a hned od první sezony na příčky v horní třetině tabulky.
Hned 1. ledna nastoupil nový sportovní ředitel klubu Petr Pojezný, který 25 let působil ve Slovácku.
|
Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem
Doprava Modernizace nádraží začíná
První výluky začaly už v listopadu, avšak modernizace železničního uzlu Hradec Králové naplno začíná až v roce 2026. Zakázku za 9,94 miliardy korun vyhrálo sdružení firem OHLA ŽS, Subterra a Elektrizace železnic a výluky budou pokračovat i v dalších letech až do předpokládaného finále v roce 2030.
Práce na přestavbě kolejiště zasáhnou také silniční dopravu v Hradci Králové. Při stavbě železničního mostu na Pražské třídě dojde k rozšíření podjezdu do Kuklen na tři jízdní pruhy. To si vyžádá omezení.
|
Pětiletá přestavba nádraží v Hradci startuje první výlukou, další upřesní
Zdravotnictví Otevře se druhý hospic
Už na začátku roku začne ve Stěžerách provoz teprve druhého hospice v celém kraji. Hospic měl mít původně 15 lůžek, později jejich počet stoupl na 20.
Kombinovat má 12 hospicových lůžek s dalšími osmi pro odlehčovací službu. Ta umožní rodinám, které se o nemocné starají doma, aby si odpočaly.
Hospic doplní systém paliativní péče, podobné zařízení dosud slouží jen v Červeném Kostelci a nabízí 30 lůžek. Objekt má stát bezmála 180 milionů korun. Počítalo se s poloviční sumou, charita tak musela hledat peníze z více zdrojů.
|
Hospic odlehčí rodinám z Královéhradecka, charitě chybí ještě 20 milionů
Cestovní ruch Parkoviště na Šerlichu
Rozšiřování parkoviště na nejoblíbenějším nástupním bodě Orlických hor v sedle pod Šerlichem by mělo začít na jaře a hotové má být před příští zimou.
Projekt počítá se zvýšením počtu parkovacích míst vpravo od silnice Deštné Orlické Záhoří z nynějších 80 na na 250. Z toho okolo 150 míst by mělo být na odlesněné ploše Správy Kolowratských lesů a zbytek na asfaltové ploše, kde bude také točna autobusů, a na pozemcích obce, které bude nutné odlesnit. Parkoviště nejspíš bude zpoplatněné.
|
Další zima jako loterie pro řidiče. Parkoviště na Šerlichu se nerozšíří
Doprava Dálnice D11 i D35 pokračují
Úsek dálnice D35 z Hořic do Sadové byl otevřen 16. prosince, letos budou zprovozněny další. Na konci roku by to měl být úsek ze Sadové po mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové.
Na budované dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem se příští rok otevře první tříkilometrová komunikace u hranice s Polskem, která naváže na polskou rychlostní silnici S3. Díky tomu budou auta míjet polskou Lubawku a český Královec.
Celý úsek D11 do Trutnova by měl být hotov v roce 2028. Možná již na jaře ŘSD zahájí stavbu úseků dálnice D35 z Hořic do Úlibic a D11 z Jaroměře do Trutnova.
|
Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína
Zdravotnictví Obří investice do nemocnic
Pokračovat budou rozsáhlé investice do nemocnic. Měla by začít závěrečná etapa přestavby náchodské nemocnice za odhadovaných 1,5 miliardy korun.
V jičínské nemocnici kraj zahájí stavbu pavilonu psychiatrie za zhruba 470 milionů korun. V roce 2026 by se měl po rozsáhlé přestavbě a rozšíření za 1,3 miliardy korun dokončit hlavní pavilon nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.
V akademickém roce 2026/27 se také otevře moderní vzdělávací a výzkumné centrum Mephared pro Lékařskou a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
|
Obří kampus u hradecké nemocnice propojí univerzitní zdravotnické obory
Sport Aréna se rozsvítí
Už na začátku příští fotbalové sezony by se měla poprvé rozsvítit hradecká aréna v Malšovicích. Zakázku získala za osm a čtvrt milionu korun bez daně pražská společnost H-mont Pro, jejíž nabídka je oproti odhadům výrazně levnější.
Dalším vylepšením by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi stadionem a koupalištěm Flošna.
Radnice nechá vypracovat studii na atletický tunel při východní straně stadionu a také by ráda zprovoznila zazděný podchod pod druhým silničním okruhem, který by znamenal zrychlení a vyšší bezpečnost pro chodce a cyklisty.
|
Aréna v Hradci vyhlíží multifunkce. Bude osvětlení, snad i běžecký tunel
Doprava Zprovozní se nová Mileta
Už v pondělí 5. ledna dojde k úplnému uzavření Zborovské ulice v Hradci Králové. Tím se umožní podstatně zrychlit přestavbu křižovatky Mileta, takže by se mohla otevřít již v květnu.
Uzavírka potrvá čtyři měsíce, po tu dobu bude doprava vedena po doporučené objízdné trase přes Brněnskou, Palachovu a Štefánikovu ulici zpět do Zborovské.
Nová Mileta, jejíž součástmi budou tři nové odlehčovací bypassy pro přímé odbočení doprava, nové zastávky MHD a také podchody pro chodce a cyklisty, výrazně pomůže dopravě v celém městě.
|
Křižovatku Mileta dokončí nejspíš dřív, v okolí se rozjedou další stavby
Kultura Hvězdy na festivalech
Metalová legenda Iron Maiden zakončí další ročník festivalu Rock for People, který se v hradeckém Parku 360 uskuteční od 10. do 14. června. Dalšími hvězdami budou například Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon nebo americká zpěvačka Halsey.
Do Josefova na Brutal Assault (5. - 8. srpna) dorazí třeba Cradle of Filth, Primus nebo The Sisters of Mercy.
Multižánrový festival Trutnoff bude od 13. do 16. srpna a mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové od 19. do 26. června.
|
Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon
Sport Nová lanovka ve Špindlu
Na podzim by mělo dojít k historickému propojení skiareálů Svatý Petr a Medvědín ve Špindlerově Mlýně. Lyžařský areál již má povolení na výstavbu dvou nových lanovek.
Dosud byl přesun z jedné sjezdovky na druhou možný pouze mezi spodními stanicemi stávajících lanovek. Vlastník chce v příštích letech ve Špindlu investovat kolem 850 milionů korun, šestisedačková lanovka z parkoviště P1 u Labské přehrady na Hromovku má být na prvním místě.
|
Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu
Doprava Rekonstrukce podchodu
Asi osm měsíců má trvat rekonstrukce největšího a nejfrekventovanějšího hradeckého podchodu. Termín pro podání nabídek do tendru na modernizaci podchodu na třídě Karla IV. je 9. leden, město již dříve mluvilo o částce kolem 40 milionů korun.
Z pouhého průchodu se má stát atraktivní prosvětlené místo vhodné třeba i pro pořádání výstav, diskusí, přednášek a koncertů.
|
Oprava unikátního podchodu v Hradci se blíží, k výročí hraje barvami
Kultura Ironman v Hradci zůstane
Závod světové triatlonové série Ironman se měl v roce 2026 konat v Hradci Králové naposledy, ale s největší pravděpodobností ve městě zůstane až do roku 2030.
Letos se Ironman 70.3 uskuteční v neděli 16. srpna, ale organizátoři sdělili, že startovní listina už je zaplněna. Na start hlavního závodu se postaví 1 750 závodníků, dalších 700 si zkusí olympijský triatlon. Spolu s dětskými závody a nočním během v Hradci Králové bude závodit přes tři tisíce účastníků.
|
Každým rokem lepší. Závod Ironman by v Hradci mohl zůstat i na další sezony
Politika Lídři voleb se už hlásí
Post hradecké primátorky hodlá v podzimních komunálních volbách obhajovat Pavlína Springerová (HDK). Už jsou známi i někteří její největší soupeři, zatím z řad koalice. Občanské demokraty do voleb povede radní Martin Soukup a s oznámením lídra si pospíšili také Piráti.
Z politiky se rozhodl odejít náměstek primátorky Pavel Vrbický, jedničkou Pirátů bude Kamil Kubica. Jedničkou hnutí ANO by na podzim mohl být Lukáš Fiedler a opozičního hnutí Rozvíjíme Hradec stejně jako před čtyřmi roky senátor Jan Holásek.
Pokračovat v politice pokud možno v hradecké vládě chtějí i náměstci Adam Záruba (Změna a Zelení) a Lukáš Řádek (TOP 09).
|
Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města