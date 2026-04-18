Od června budou řidiči u Hradce Králové jezdit po části budované D35

Celý úsek dálnice D35 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště a Sadovou o délce 6,3 kilometru by se řidičům měla otevřít v polovině prosince. Stavba začala v září 2024 a jde podle plánu. Novinářům to v sobotu řekli zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a stavbařů.
Řidiči u Všestar začnou v červnu místo po silnici I/35 jezdit po budované dálnici D35 ve dvou pruzích v pravém pásu. Na most přes dálnici, který je součástí přeložky I/35, se doprava vrátí v září. Následně stavbaři u Všestar dálnici i okolní cesty zcela dokončí. „Vše je vedeno cílem stavět dálnici za plného provozu, aby nemuselo dojít k žádné uzávěře,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Cena asfaltu stavbu zatím neohrožuje
Stavbaři nyní u Všestar budují mostní překlenutí údolí a železniční tratě. „Jedna mostovka je hotová, druhá se bude dělat na konci května. U mostu přes železnici bude na konci května osazena mostní konstrukce, a to při výluce. V červnu budou nosné konstrukce mostů u Všestar hotové,“ uvedl stavbyvedoucí Rostislav Nerad z firmy MI Roads.
Současný růst cen nafty, asfaltu a plastových výrobků kvůli konfliktu na Blízkém východě, který by mohl prodražit nebo i prodloužit silniční stavby, budování D35 k Sadové neomezuje. „Z hlediska dostupnosti materiálů si s tím zatím dokážeme poradit,“ uvedl Nerad.
Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi u Jičína řidiči od loňského 16. prosince jezdí po 12 kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Na sociálních sítích se před časem objevily debaty o údajné nerovnosti úseku. Rýdl k tomu v sobotu uvedl, že dosavadní kontroly nedostatky neukázaly.
Začne stavba D35 z Hořic do Úlibic
Na konci dubna chce ŘSD zahájit stavbu úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic o délce 16,3 kilometru. Původně jej chtělo začít stavět na konci loňského roku, ale kvůli chybějícím penězům v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a státnímu rozpočtovému provizoriu se tak nestalo.
Dálnici D35 v hradeckém kraji má zakončit dálniční obchvat Úlibic na Jičínsku. Pro jeho stavbu nyní ŘSD hledá firmu, se zahájením prací počítá letos. Termín pro odevzdání nabídek do tendru na obchvat ŘSD posunulo z 25. února na 29. května kvůli opakovaným žádostem uchazečů o vysvětlení nebo změny a doplnění projektové dokumentace.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z 210 kilometrů hotových několik nepropojených částí. Další části ŘSD buduje. Celá D35 by podle ŘSD mohla být hotová do pěti let. Po dokončení bude severní alternativou k přetížené dálnici D1.
24. ledna 2026