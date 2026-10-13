V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová (HDK). Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS. Po dnešním jednání trojkoalice to novinářům řekli představitelé HDK a TOP 09. Tři strany mají v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 20 mandátů, s ODS by koalice měla 24 křesel.
Písemně strany trojkoalice dosud nic neuzavřely. "Mezi slušnými lidmi platí slovo a platí podaná ruka a stisk té ruky. A to mezi námi tak je. Naše trojuskupení je takto domluveno. Teď diskutujeme o tom, zda budeme spolupracovat s ODS a budeme mít mandátů více," řekla Springerová.
Tři subjekty koalice o budoucí vládě jednají od oznámení výsledků voleb v sobotu večer. V neděli zástupci chystané trojkoalice probírali programové priority, dnes večer měli další jednání. Z něj vzešla nominace Springerové na primátorku.
Přesné rozdělení dalších postů ve vedení města a jejich počet zatím podle Springerové dohodnuté nejsou. A to i proto, že by se čtvrtým členem koalice mohla stát ODS.
Springerová nicméně počítá s tím, že ve funkci náměstka primátorky by měl pokračovat Lukáš Řádek (TOP 09). Zástupci dalších stran trojkoalice uvedli, že jejich nominanty na náměstky jsou lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti), dvojka kandidátky Pirátů a STAN Dominik Žilka (STAN) a jednička Změny, Zelených a KDU ČSL Martina Erbsová (Zelení). Dosavadní vedení města tvoří primátorka a pět náměstků, radních je 11.
Dnešní jednání trojkoalice na 30 minut navštívili zástupci ODS. "Řekli jsme, jak si představujeme vedení města a řekli jsme naše požadavky. Čekáme, jak se budoucí koalice k tomu vyjádří. Máme z toho dobrý pocit," řekl lídr ODS Martin Soukup. ODS by v případě účasti v koalici chtěla místo náměstka primátorky a jednoho radního.
"Diskutovali jsme o programových průnicích, jsou určitá témata, které ještě mohou být dál k debatě. Dveře nejsou zavřené" uvedla Springerová k jednání s ODS. Strany trojkoalice nyní případnou účast ODS v koalici proberou ve svých zastupitelských klubech. Zda koalice zůstane tříčlenná nebo se bude jednat o čtyřkoalici, by mělo být jasné do pátku.
Trojkoalice by podle dřívějšího vyjádření Springerové měla navázat na práci vedení radnice v uplynulém volebním období. V něm kromě HDK a TOP 09 byli také Piráti, Změna pro Hradec a Zelení a ODS.
Pokud by se ODS stala součástí chystané koalice, v opozici by skončily hnutí ANO a uskupení Náš Hradec.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové budou mít šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě Náš Hradec. Šesté je uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL se třemi mandáty.
Z deseti kandidujících subjektů se do zastupitelstva dostalo šest.