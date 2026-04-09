ODS by ve volbách v H. Králové chtěla získat až osm mandátů z 37, nyní má pět

Občanská demokratická strana (ODS) by za úspěch v říjnových komunálních volbách ve stotisícovém Hradci Králové považovala zisk šesti až osmi mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Nyní má v zastupitelstvu pět mandátů a je členem vládnoucí koalice. Zaměřit by se chtěla na zlepšení dopravy, například pomoci státu s výstavbou severního a jižního obchvatu města. Zlepšit by chtěla systém parkování ve městě. Novinářům to dnes při zahájení předvolení kampaně řekl lídr kandidátky a současný městský radní Martin Soukup.
"Do voleb jdeme s heslem Hradec, který funguje. Město má obrovský potenciál, ale nesmí se z něj stát laboratoř pro nezodpovědné experimenty," uvedl Soukup. ODS, ač je součástí vládnoucí koalice, odmítá vedením města chystané takzvané zásady pro investory, které mají určovat příspěvky investorů a developerů na budování škol, chodníků, parků a další veřejné infrastruktury.
Soukup věří, že k dobrému volebnímu zisku ODS pomůže i kandidatura jednatelky společnosti Petrof Zuzany Ceralové Petrofové do Senátu v obvodu Hradce Králové. O senátorský mandát v podzimních senátních volbách se bude Ceralová Petrofová ucházet jako nestraník s podporou ODS.
Na rozdíl od jiných stran v Hradci Králové, které se seskupují do předvolebních koalic, půjde ODS do voleb sama. Na kandidátce ODS budou podle Soukupa pouze členové strany. "Máme dostatek vlastních kvalitních lidí. Současně chceme jako strana, pokud uspějeme, převzít plnou odpovědnost za své činy," uvedl Soukup.
ODS se podle něj předem nebude vymezovat proti případné povolební spolupráci s hnutím ANO ani s jinými stranami. S hnutím ANO měla ODS na hradecké radnici vládnoucí koalici v letech 2018 až 2022. "Jsme připraveni na programově spřízněnou koalici," řekl Soukup.
Do volební kampaně by ODS chtěla v Hradci Králové vložit až 2,5 milionu korun, z nichž asi 1,5 milionu korun zajistí sami kandidáti.
Soukup je zastupitelem města s krátkou přestávkou od roku 2002. Mezi lety 2002 až 2014 působil jako náměstek primátora, na starosti měl například školství, sociální věci, kulturu, sport, zdravotnictví, cestovní ruch a majetek města. Na druhém místě kandiduje inženýrka technické přípravy Eva Vortelová, na třetím manažer a asistent poslance Ivana Adamce Patrik Šiml. Následují Jaroslav Filip, Ondřej Votroubek, bývalý poslanec Pavel Staněk, bývalý náměstek primátora Jiří Bláha, Martin Eger, Filip Kaška a současný náměstek primátorky pro ekonomiku Miroslav Hloušek.
O post v čele Hradce Králové opět hodlá usilovat primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Lídrem hnutí ANO bude advokát Lukáš Fiedler. Piráti by měli jít do voleb v koalici s hnutím STAN. Hnutí Rozvíjíme Hradec bude spolupracovat s hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude kandidovat v koalici s KDU-ČSL.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.