ODS v Hradci Králové chce být konstruktivní opozicí, bude v ní po osmi letech

ODS v Hradci Králové chce být v zastupitelstvu města konstruktivní opozicí. Úterní rozhodnutí dohodnuté vládní trojkoalice v čele s Hradeckým demokratickým klubem (HDK) a TOP 09 nepřibrat ODS do vedení města občanští demokraté respektují. ČTK to dnes sdělil lídr kandidátky ODS Martin Soukup. V opozici ODS skončí po osmi letech účasti ve dvou koaličních vedeních radnice. V opozici bude s hnutím ANO a uskupením Náš Hradec.
"Na bezpodmínečné podmínky (trojkoalice) skutečně nešlo přistoupit. Byla v nich řada bodů, které jsme oprávněně kritizovali. A do funkcí jsme neposlali jimi očekávaný tandem. Stejně jako Jan Hus v Kostnici jsme prostě neodvolali," uvedl Soukup. ODS podle něj v zastupitelstvu podpoří rozvojové projekty. "Ale budeme sledovat, za jakých podmínek se zadávají," dodal. Naposledy byla ODS v Hradci Králové opozici v letech 2014 až 2018 za primátora Zdeňka Finka (HDK).
Na vedení města se již po sečtení výsledků voleb 10. října shodly koalice HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. V 37členném zastupitelstvu mají dohromady 20 míst.
V posledním týdnu strany řešily, zda se členem koalice stane i ODS, s níž by případná čtyřkoalice měla 24 mandátů. V úterý se trojkoalice shodla na tom, že bude pokračovat v sestavování vedení města bez účasti ODS. Trojkoalice to zdůvodnila programovými rozpory zejména ve věci přijetí takzvaných zásad spolupráce města s investory a developery, které mají určovat příspěvky investorů na veřejnou infrastrukturu. V minulém volebním období ODS přijetí zásad blokovala. Výhrady měla trojkoalice i k personálním nominacím ODS do vedení města.
Trojkoalice se v úterý shodla na obsazení vedení města. Primátorkou má opět být Pavlína Springerová (HDK) a jejími náměstky Lukáš Řádek (TOP 09), Kamil Podroužek (HDK), Kamil Kubica (Piráti), Dominik Žilka (STAN) a Martina Erbsová (Zelení).
ODS původně do vedení města navrhla na místo náměstka primátorky Soukupa a na místo radního děkana Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Romana Chlíbka. V úterý ODS předložila návrh na Evu Vortelovou jako náměstkyni primátorky a Jaroslava Filipa na člena rady města. Filipovi trojkoalice vyčetla jeho negativní postoj k přijetí zásad pro investory.
Za své priority trojkoalice označila kromě přijetí zásad pro investory i rekonstrukci Benešovy třídy, přípravu obnovy Velkého náměstí, rozvoj dostupného bydlení, výstavbu nových parkovacích kapacit, modernizaci škol, kultivaci veřejného prostoru a odpovědnou rozpočtovou politiku.
Koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků získala ve volbách 11 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO s deseti mandáty. Třetí Piráti a Starostové mají šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, po třech zastupitelích mají Náš Hradec a uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL.