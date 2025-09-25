Od té doby Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) hořeček monitoruje. Nebývalá produkce může být výsledkem cílené péče, kterou jí ochranáři věnují.
„V minulosti populace kolísala podle klimatických a stanovištních podmínek jednotlivých let. V nejhorší době zde byly jen desítky až stovky jedinců. V posledních třech letech však sledujeme výrazný růst, kdy počet přesahuje tisíc rostlin. To může souviset i s příznivými klimatickými podmínkami,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.
Hořeček ladní pobaltský se před sto lety vyskytoval na stovce míst po celé zemi, avšak kvůli zarůstání původně obhospodařovaných ploch přežil pouze na třech.
Kromě Slunečné stráně se vyskytuje v přírodních rezervacích Údolí Klíčavy na Rakovnicku a Bukovec u osady Jizerka. Zajištění vhodné péče je pro přežití populace zásadní.