Konceptuální multidisciplinární setkání počítá s vystoupením řady tvůrců, performerů i odborníků.
„Festival nabízí příležitost ohledávat, jak si paměť představujeme, jak s ní interagujeme a jakým způsobem nás formuje. Festival mapuje přístupy k její nepolapitelné, prchavé a přesto všudypřítomné struktuře skrze rozmanité vstupní body: od kultury a historie přes tělo a smysly, architekturu a krajinu, až po sen, mýtus, jazyk - a dál za ně,“ zvou pořadatelé.
Začátek obstará ve čtvrtek od 15 hodin německá konceptuální umělkyně Elke Burkert a její knihvazačská dílna. Následuje aktivistická meditace s Kristýnou Boháčovou a přednáška Marie Zandálkové o průsečících mezi hmyzem a lidmi. Slavnostní zahájení bude od 19 hodin i s vernisáží výstavy a komentovanou prohlídkou. Večer zakončí koncert Ewy Żurakowské, pak oheň a muzika.
V další dny začne program vždy od 10 hodin. Nedělní zajímavostí je soutěž Martínkovický Chlebník s přehlídkou a degustací kváskových výrobků.
Kdo přijede, může zakusit i zdejší doporučený experiment, a to zdržet se fotografování či natáčení a užít si přítomnou chvíli.
Festival se koná na dvoře, ve stájích, stodole, sadu i uvnitř fary. Občerstvení zařídí kavárna s barem. Ve vsi je možnost přespání ve stanovém městečku nebo penzionech. Doporučuje se přijet veřejnou dopravou, návštěvníci v autech mohou mít potíž s parkováním. Podrobné informace jsou na webu.