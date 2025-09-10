Okamžiky bez mobilu. Fara Hoprich na Broumovsku láká na Festival paměti

Autor:
  15:43
Na čtyřicet koncertů, přednášek či meditací nabídne od čtvrtka do neděle Festival paměti v Martínkovicích na Broumovsku. Hostit jej bude fara Hoprich, jejíž majitelé v červenci obdrželi ocenění Hereditas obligat za citlivou renovaci památky.

Opravený kostel v Martínkovicích na Broumovsku. | foto: Jan Záliš

Konceptuální multidisciplinární setkání počítá s vystoupením řady tvůrců, performerů i odborníků.

„Festival nabízí příležitost ohledávat, jak si paměť představujeme, jak s ní interagujeme a jakým způsobem nás formuje. Festival mapuje přístupy k její nepolapitelné, prchavé a přesto všudypřítomné struktuře skrze rozmanité vstupní body: od kultury a historie přes tělo a smysly, architekturu a krajinu, až po sen, mýtus, jazyk - a dál za ně,“ zvou pořadatelé.

Začátek obstará ve čtvrtek od 15 hodin německá konceptuální umělkyně Elke Burkert a její knihvazačská dílna. Následuje aktivistická meditace s Kristýnou Boháčovou a přednáška Marie Zandálkové o průsečících mezi hmyzem a lidmi. Slavnostní zahájení bude od 19 hodin i s vernisáží výstavy a komentovanou prohlídkou. Večer zakončí koncert Ewy Żurakowské, pak oheň a muzika.

V další dny začne program vždy od 10 hodin. Nedělní zajímavostí je soutěž Martínkovický Chlebník s přehlídkou a degustací kváskových výrobků.

Kdo přijede, může zakusit i zdejší doporučený experiment, a to zdržet se fotografování či natáčení a užít si přítomnou chvíli.

Festival se koná na dvoře, ve stájích, stodole, sadu i uvnitř fary. Občerstvení zařídí kavárna s barem. Ve vsi je možnost přespání ve stanovém městečku nebo penzionech. Doporučuje se přijet veřejnou dopravou, návštěvníci v autech mohou mít potíž s parkováním. Podrobné informace jsou na webu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

V Mělníku vzniklo centrum pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí

V Mělníku vzniklo centrum pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, dnes začalo oficiálně fungovat. Nabízí volnočasové aktivity i podporu...

10. září 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Borová Lada zatím netuší, o kolik více bude muset obec od ledna platit na školu

K provozním nákladům na školu ve výši 1,2 milionu korun budou muset Borová Lada na Prachaticku od ledna přidat další částku. Obecní úřad jako zřizovatel bude...

10. září 2025  15:08,  aktualizováno  15:08

Na práci rukama chybí lidé, Češi ji nechtějí, Poláci a Bulhaři odcházejí. Zachrání nás Filipínci?

Česká republika se bez milionu zahraničních zaměstnanců už dávno neobejde. Máme ukrajinské zedníky, mongolské šičky, moldavské pokojské a do této komunity se začínají prosazovat loajální a pracovití...

10. září 2025  16:31

V centru Hradce Králové archeologové objevili dřevěný chodník ze 13. století

V historickém centru Hradce Králové archeologové objevili dřevěný chodník ze druhé poloviny 13. století. Objev učinili v Tomkově ulici při současném...

10. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS definitivně potvrdil pokutu 750.000 Kč od ÚOHS pro Prahu 10

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 750.000 korun, kterou loni v říjnu vyměřil radnici Prahy 10 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...

10. září 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Za bránou z Chaplinova náměstí byla opravena stará lávka pro pěší nad tramvajovou tratí na Barrandov a září novotou.

vydáno 10. září 2025  16:30

Holešovice

Pouliční umění v Holešovicích.

vydáno 10. září 2025  16:29

Před školou v ul. V zahrádkách

Nově vybudované sloupky v Praze na Žižkově jsou i na chodníku. Proč? A co značka uprostřed chodníku?

vydáno 10. září 2025  16:29

Policie odložila sporný prodej kina na Mostecku, radnice se závěrem nesouhlasí

Policie odložila vyšetřování prodeje budovy obecního kina v Lomu na Mostecku. Podle kriminalistů se trestný čin nestal. Roky nevyužívaný objekt od města koupil v minulém volebním období za 100 tisíc...

10. září 2025  16:02

Pódium zaplaví stovky slunečnic, zve na koncert Kruder & Dorfmeister pořadatelka festivalu

Festival Mladí ladí jazz sedmnáctým rokem nabízí koncerty interpretů, kteří přesahují jazzové škatulky a otevírají je nejrůznějším hudebním žánrům. Sází na aktuální objevy mezinárodní scény a...

10. září 2025  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:42,  aktualizováno  15:56

Jan Lambrechts na Světovém kongresu komor vyzývá k etickému přijetí umělé inteligence a novému pojetí pracovní síly

10. září 2025  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.