Okresní města hradeckého kraje svolala zastupitelstva, Trutnov čeká na soud

Čtyři z pěti okresních měst v Královéhradeckém kraji již mají na začátek listopadu svolaná ustavující jednání zastupitelstev vzešlých z říjnových obecních voleb. Výjimkou je Trutnov, který kvůli návrhu na soudní přezkoumání výsledků musí zatím se svoláním ustavujícího jednání zastupitelů počkat. Ve všech pěti okresních městech jsou vládnoucí koalice dohodnuté. ČTK to zjistila na radnicích a u Krajského soudu v Hradci Králové.
Navrhovatelem neplatnosti voleb v třicetitisícovém Trutnově je kandidát za hnutí ANO Pavel Wagenknecht. Podle jeho podání k soudu došlo při sčítání hlasů a vyhotovování zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích číslo osm a 21 k závažným pochybením a porušením zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
Původně trutnovská radnice počítala s konáním ustavujícího zastupitelstva 2. listopadu. Lhůta pro rozhodnutí soudu uplyne 10. listopadu, soud může rozhodnout i dříve. Pokud soud podanému návrhu nevyhoví, musí se ustavující zasedání konat do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Nejzazším termínem by tak byl 25. listopad, uvedla mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
V Trutnově se na koalici dohodla vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Trojkoalice personálně kopíruje dosavadní koalici. V čele města bude pokračovat lídr ODS Michal Rosa. Místostarosty by měli být nadále Tomáš Hendrych (Volba pro město) a Tomáš Eichler (Adresa Trutnov).
V Hradci Králové bude ustavující jednání zastupitelstva 3. listopadu. Krajské město bude řídit trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Ve funkci primátorky bude pokračovat Pavlína Springerová (HDK).
Ve dvacetitisícovém Náchodě se noví zastupitelé poprvé sejdou 9. listopadu. V čele města bude pokračovat trojkoalice v čele s vítězným uskupením Jan Birke pro Náchod a starostou Janem Birkem. Dalšími členy koalice budou uskupení Žijeme Náchodem, které tvoří ODS, STAN a Východočeši, a Patrioti Náchoda (PaN).
Jičín bude mít ustavující jednání zastupitelů 4. listopadu. Pětikoalici utvořily vítězné uskupení Patrioti a JDK, sdružení Aktivní Jičín, STAN, ODS a uskupení Jičín srdcem. Starostou by se měl stát lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval. Od roku 2014 do současnosti stálo v čele radnice hnutí ANO.
Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou budou mít první jednání v nadcházejícím volebním období 5. listopadu. Starostkou bude dosavadní místostarostka a jednička uskupení Rychnov Plus Jana Drejslová. Dalšími členy koalice jsou Nezávislí za Rychnov, uskupení 21 pro město a Volba pro město. Dosavadní starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov), který město vedl od roku 2010, již před volbami oznámil, že ve funkci starosty pokračovat nebude. Měl by se stát členem rady.