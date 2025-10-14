Soud dnešní jednání krátce po začátku odročil na listopad, aby získal posouzení Kožíškova zdravotního stavu. Podle Kožíškovy obhájkyně je otázkou, zda je obžalovaný schopen chápat smysl řízení a trestu.
Podle zmocněnce jednoho z poškozených Lubomíra Müllera jde o první případ v Česku, kdy je příslušník tehdejšího Sboru nápravné výchovy před soudem za hrubý psychický nátlak vůči svědkům Jehovovým.
Komunistický režim svědky Jehovovy pronásledoval, do vězení je posílal například za odpírání vojenské služby.
„Obžalovaný šikanoval dva svědky Jehovovy. Nutil je různými metodami psychologického nátlaku k tomu, aby svou víru odvolali. Vyhrožoval jim, že budou znovu uvězněni, vyhrožoval jim i postihem jejich manželek,“ uvedl státní zástupce Dušan Ondráček.
Kožíšek podle spisu vězně šikanoval dlouhými výslechy, takže do práce na šachtu žacléřského černouhelného dolu nastupovali neodpočatí. Iniciátorem Kožíškova stíhání byl Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.
„Mohlo se to stát, ale nepamatuji se“
Kožíšek u soudu uvedl, že si na nic z doby svého působení v Žacléři nepamatuje, že si nepamatuje ani na poškozené. Následně však s odkazem na rozhovor s poškozenými na chodbě soudu před dnešním jednáním uvedl, že si něco vybavil.
„Mohlo se to stát, (...), štve mě, že jsem se k nim choval jako hovádko. Musím to připustit, když je to tam (v obžalobě) napsáno. Ale já si to nepamatuju,“ řekl. K obžalobě uvedl, že jej šokovalo, že by se ve věznici takové nepřípustné věci měly dít.
Kožíškova obhájkyně uvedla, že by soud měl řešit i to, zda v Kožíškově pravomoci bylo ukládat tresty. Poškození, kterým je nyní 75 a 78 let, uvedli, že je Kožíšek psychologickým nátlakem neustále nutil podepsat prohlášení, že se vzdávají svého náboženství. Využíval k tomu například to, že jim zadržoval poštu od rodiny.
„Vyhrožoval mi, že po návratu domů dostanu povolávací rozkaz na vojnu a hned mě zavřou,“ uvedl Zdeněk Dobeš, kterého komunistická justice odsoudila za maření církevního dozoru.
Bývalý vězeň Jaroslav Komárek uvedl, že s ním Kožíšek dělal dlouhé výslechy, při nichž mu vyhrožoval. „V půl druhé v noci si mě zavolal z ošetřovny s angínou a do rána vyslýchal,“ uvedl. Kožíškovi také přičetl udělení trestu deset dní samotky. Komárek byl ve vězení za odepření vojenské služby.
Oba poškození uvedli, že fyzického týrání se na nich Kožíšek nedopustil a že vůči němu žádnou zášť necítí.