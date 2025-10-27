Strážníci na místě zjistili, že muž dlouhodobě žije na ulici. V igelitové tašce měl 110 tisíc korun.
|
Bezdomovcům vyplatili sto tisíc korun. Bude to stačit na cestu z ulice?
„Muž hlídce uvedl, že peníze získal doplacením důchodu. Z důvodu jeho silné opilosti rozhodla hlídka o převozu na záchytnou stanici. Při ranním propuštění ze zdravotnického zařízení mu strážníci doporučili, aby využil služeb azylového domu a svou hotovost si bezpečně uložil,“ uvedla mluvčí Městské policie v Hradci Králové Eva Kněžourová.