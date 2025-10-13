Opozice v Hradci cítí šanci, po volbách chce ANO zpět do vedení města

Neuvěřitelně těsný byl v Hradci Králové souboj ANO versus koalice Spolu ve sněmovních volbách. ANO ve městě vyhrálo o pouhých 62 hlasů a okamžitě vyhlásilo, že přesně za rok chce nejen ovládnout komunální volby, ale především na radnici sestavit novou vládu. Přestože bitva o voliče bude vrcholit až první říjnový víkend roku 2026, už nyní se vyjasňuje, kdo by měl dostat šanci v rolích lídrů.
Zároveň už je téměř jisté i to, kdo se ze současného nejužšího vedení Hradce Králové chystá odejít do politického důchodu. Zatímco primátorka Pavlína Springerová se na komunální volby chystá jako těžko zpochybnitelná jednička Hradecké demokratické strany (HDK), posty ve vedení již nehodlají obhajovat její první i druhý náměstek.

Miroslav Hloušek (ODS) se pokusí dostat alespoň mezi 37 zvolených zastupitelů, ale Pavel Vrbický (Piráti) se již nyní rozhodl v politice skončit. Náměstkyně Ilona Dvořáková je zatím bez politické příslušnosti a není jisté, zda kandidovat bude. Adam Záruba (Změna a Zelení) i Lukáš Řádek (TOP 09) se netají ambicemi pokračovat, a pokud možno i v nejužší hradecké vládě.

Jedničkou ANO Fiedler?

Podle informací MF DNES by jedničkou hnutí ANO měl příští rok být Lukáš Fiedler a lídrem opozičního hnutí Rozvíjíme Hradec stejně jako před čtyřmi roky bude senátor Jan Holásek. Občanští demokraté si lídra zvolí na oblastním sněmu, ale už nyní se často skloňují jména Pavla Staňka, který neobhájil poslanecký mandát, anebo radního Martina Soukupa. Zvolit jedničku si budou muset i Piráti, zde se po Pavlu Vrbickém nabízí buď Aleš Dohnal, nebo Jan Zeman.

Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Primátorka Pavlína Springerová je připravena obhajovat. „Ano, chystám se kandidovat. Myslím si, že jsme udělali velký kus práce a bylo by skvělé mít příležitost v ní dál pokračovat,“ řekla.

Také lídr koaliční TOP 09 by měl být jasný. Chuť pokračovat má navzdory kritice z řad opozice i nevybíravé lavině spolku Jsme Votroci – ne Otroci i náměstek primátorky pro oblast investic a strategického rozvoje Lukáš Řádek. „Situace po sněmovních volbách může být i pozitivně motivační pro kandidaturu demokratických uskupení, bloků a koalic proti extremistům a populistům. Já tedy téměř jistě kandidovat budu,“ upozornil Lukáš Řádek.

Nejtěsnější výsledek. V Hradci Králové zvítězilo ANO nad SPOLU jen o 62 hlasů

Adam Záruba, náměstek primátorky za územní plánování a životní prostředí, v zastupitelstvu nikdy nechyběl od roku 2010. A pokud se nestane nic mimořádného, jedničkou Změny bude i příští rok.

„Předpokládám, že kandidovat nejspíš budu, ale zatím je to ve fázi úvah a budoucích jednání. Nechtěl bych se vzdát projektů, které jsme tu rozjeli, ostatně bude schválený územní plán a obrovský rozvoj čeká například oblast Severní zóny a Kuklen. Na druhou stranu politika zhrubla dokonce už i na komunální úrovni a odklonila se od věcných diskusí směrem k nekonečnému předvádění se některých zastupitelů,“ konstatoval Adam Záruba.

„Vyzkoušel jsem si to a stačí“

O volbách přemýšlí náměstkyně za oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková. „Neumím odpovědět, zda budu kandidovat, protože zatím nemám za koho. Kdyby byla příležitost, nejspíš bych to uvítala, zatím však nemám adekvátní nabídku. Mám rozdělanou práci, ale když nabídka nepřijde, smířím se s tím, že na mé místo nastoupí někdo jiný,“ konstatovala.

Zemřel první porevoluční starosta Hradce, byl u odstraňování komunistických soch

Ambice pokračovat v radě již nemá Miroslav Hloušek, tedy lídr ODS v roce 2022. „Vzhledem k mému věku mi již nepůjde o zisk nějaké uvolněné funkce, ale rád bych se dostal do zastupitelstva města. Jednička občanské demokracie je stále v jednání, na oblastní radě se již sondovalo, kdo by měl zájem, ještě to budeme projednávat,“ uvedl první náměstek primátorky pro dopravu a ekonomiku.

V politice se rozhodl zcela skončit Pavel Vrbický. „Příští rok kandidovat nebudu. Mám soukromé důvody a pak to chci přenechat mladším. Ostatně sněmovní volby jasně ukázaly, že voliči Pirátů preferují mladé a vzdělané ženy. Já už nechci být členem politické strany, vyzkoušel jsem si to, stačí mi to a potřebuju odstup. Piráti lídra pro příští rok ještě nemají, ale dá se odhadovat jistá skupina lidí, ze které jednička vzejde,“ řekl současný náměstek pro sociální oblast a majetek města.

ANO cítí šanci

Hnutí ANO sice před třemi lety volby v Hradci Králové ovládlo, ale nakonec skončilo v opozici. Podobný scénář za rok opakovat nechce. V roli lídra by u toho údajně neměl chybět nynější předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler, dalším jasným kandidátem do nejužšího vedení města je prý Jan Groh.

„Cítíme šanci a věříme si. Už v minulých volbách jsme získali 13 mandátů, což byl výborný výsledek a vyhráli jsme, jenže kvůli přeběhlíkům se podařilo sestavit jinou vládu. Od příštího roku jednoznačně chceme takovou vládu, ve které bude mít hnutí ANO vůdčí a hlavní roli. Na to se připravujeme, už máme i připravené osobnosti. Jsme nešťastní z toho, jak je město vedeno, neuváženě se rozhazují peníze a město se nerozvíjí. Jsou to bohužel jen ztracené roky,“ zdůraznil zastupitel Denis Doksanský, jenž se ze třetího místa sněmovní kandidátky ANO před několika dny stal novým poslancem.

Do Sněmovny prošel ze druhého místa podle očekávání i Jiří Mašek, třetím členem hradeckého zastupitelstva v parlamentu se překvapivě stala Irena Němcová ze druhé příčky SPD.

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO. Nejvíc kroužků má adept na šéfa TOP 09

V novém vedení města tentokrát nechce chybět ani hnutí Rozvíjíme Hradec, které vede Jan Holásek. Senátor za Hradecko kandidaturu potvrdil i zdůvodnil: „Současné vedení města plýtvá městskými prostředky a nekoncepčně ruší připravované projekty. Kritizujeme rovněž to, že je založeno na přeběhlících, direktivním řízení a mediálním aktivismu bez ekonomické a praktické úvahy při řízení města,“ uvedl Jan Holásek.

Primátorka a její koaliční tým si myslí, že obstáli.

„Koalici hodnotím převážně pozitivně. Mimo jiné jsme dokázali vrátit respekt a slušnost na radnici,“ řekla Pavlína Springerová.

„V koalici se sem tam objeví nějaké zajiskření, ale obecně jsem spokojený. Neexistují tam osobní animozity ani podrazy. Když to porovnám s minulou koalicí, je to nesrovnatelně lepší,“ doplnil Adam Záruba, jehož uskupení Změna a Zelení bylo součástí koalice s ODS a hnutím ANO v předchozím funkčním období.

