Konec překážek a kličkování mezi značkami. Cesta k nemocnici je bez bariér

Tomáš Plecháč
  16:02
Rodiny s kočárky a hendikepovaní lidé se po třech letech prací dostanou z centra Trutnova ke krajské nemocnici už bez problémů. Město provedlo sérii stavebních úprav a rekonstrukcí, díky kterým v pěší trase zmizely bariéry. Posledním dílem do skládačky byla stavba krátkého chodníku u nemocnice. V příštím roce budou práce pokračovat v navazujícím úseku z Krakonošova náměstí do Palackého ulice.

Díky participativnímu rozpočtu v roce 2024, který vyhrál projekt pískovcového schodiště s rampou, vznikl bezbariérový přístup z podloubí v Bulharské ulici na Slovanské náměstí. Ve stejném roce město při výměně prosklené lávky pro pěší Na Struze vytvořilo bezpečný přechod pro osoby na invalidních vozících. Následovala oprava navazující ulice Pod Sadem a letos na jaře rekonstrukce sousední ulice Pod Chmelnicí, která směřuje k hlavnímu vstupu do nemocnice.

Vybudování 67 metrů dlouhého chodníku stálo 1,5 milionu korun. Bylo nutné vykácet dřeviny a posunout oplocení.

Nemocnice Trutnov
Nový chodník umožní hendikepovaným a kočárkům bezpečnou cestu do Oblastní nemocnice Trutnov.
„Otevření chodníku je završením první etapy bezbariérové trasy, která vede z Krakonošova náměstí do nemocnice. Teď nás čeká druhá etapa z náměstí k poliklinice v Palackého ulici, která už nebude tak náročná. Spočívat bude v úpravě a předláždění stávajících chodníků nebo v doplnění bezbariérových přechodů,“ popsal trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

První úpravy v této části by podle něj měly přijít na řadu v příštím roce. Celkové náklady se vyšplhaly na víc než 40 milionů korun, nejnákladnější položkou byla výměna 46 metrů dlouhé lávky Na Struze, díky které se výrazně změnilo napojení na ulici Pod Sadem. Stála téměř 30 milionů.

Malá stavba, obrovský přínos

Na levé straně silnice před nemocnicí chodník dosud chyběl, byl tam pouze vyznačený pruh pro chodce. Na druhé straně vozovky je sice starý chodník, ten však neumožňuje plynulý průchod. Mimo jiné se uprostřed nachází dopravní značka.

„Maminky s kočárky nebo hendikepovaní po protější straně vůbec nemohou jít. Nový chodník je malá stavba z hlediska investic, ale má obrovský přínos pro zaměstnance nemocnice, pacienty, návštěvy i část místních,“ sdělil ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.

Většina pěších návštěvníků přichází do nemocnice vstupem v ulici Maxima Gorkého, ale poměrně frekventovaná je i přístupová cesta z ulice Pod Chmelnicí.

„Lidé, kteří přicházejí z centra města třeba na internu, jdou přirozeně tudy. Navíc touto trasou chodí děti z Kryblice do základní školy,“ připomněl ředitel.

Město před lety založilo pracovní skupinu Trutnov bez překážek, její členové vytipovávají problematická místa s překážkami. Vytvoření bezbariérové cesty od polikliniky k nemocnici inicioval člen pracovní skupiny Jan Roček, který je dlouholetým předsedou Klubu vozíčkářů Trutnov.

„Nejkritičtějším místem byl přechod pro chodce Na Struze, kde auta jezdí rychle. Hlavně pro lidi s berlemi, chodítky nebo pro matky s kočárky bylo riziko tam přecházet,“ řekl.

Podle něj Trutnov v posledních letech udělal v odstraňování překážek velký pokrok. „Když jedu na dovolenou, porovnávám bezbariérovost měst v Evropě. Je pořád co předělávat a upravovat, ale Trutnov je na tom opravdu velmi dobře,“ doplnil předseda vozíčkářského klubu.

Kromě úprav chodníků město před lety otevřelo bezbariérovou toaletu na Krakonošově náměstí v budově kavárny U Tří korunek. Je v ní také přebalovací pult, křeslo na nakojení nebo mikrovlnka pro ohřátí příkrmu. V letošním roce byla zřízena toaleta pro vozíčkáře na úřadu práce, kterou iniciovala také pracovní skupina Trutnov bez překážek.

Ta rovněž navrhla zavedení takzvané tiché linky s podporou online tlumočníků a přepisovatelů. Od roku 2022 ulehčuje osobám se sluchovým nebo kombinovaným postižením komunikaci s úředníky.

