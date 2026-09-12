Oprava Knihovny V. Čtvrtka Jičín za 82 mil. Kč je hotová, otevře 29. září

Město dokončilo tři roky trvající rekonstrukci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září, uvedla radnice. Proti plánu to je téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Cena díla kvůli pracím navíc a inflační doložce vzrostla na 82 milionů korun z původních 70 milionů korun. Na stavbu má Jičín evropskou dotaci 60 milionů korun. Knihovna je jedním z kulturních center šestnáctitisícového města i širšího regionu.
"Uvnitř je knihovna zcela zrekonstruovaná. Je bezbariérová, má výtah a moderní sklad knih s pojízdnými regály," uvedl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL). Zásadní změny doznal východní trakt knihovny s oddělením pro dospělé. Stavbaři jej rozšířili o nástavbu s galerií, čítárnou a přednáškovou místností. V téměř 100 let staré budově budou moci knihovníci využívat i dříve obtížně přístupné prostory v podkroví.
Přestavba podle návrhu pražského studia a1Architects by měla knihovnu podle radnice změnit na "obývák města Jičína" s pohodlným zázemím pro studium a pro aktivní trávení volného času. Knihovna, jejíž knihovní fond čítá na 100.000 svazků, zatím působila v náhradních prostorách v Denisově ulici a na pobočce v ulici Na Jihu (Nové Město).
Stavbaři museli při rekonstrukci udělat řadu prací, s nimiž se nepočítalo. Například šlo o odstranění přizdívek a dodělání izolací, doprojektování vzduchotechniky nebo výměnu podlah, aby unesly budoucí zátěž. V budově nezůstala ani část topení, jak se dříve předpokládalo. Trakt na východní straně knihovny byl v daleko horším stavu, než stavbaři čekali.
Budova knihovny pochází z roku 1924, původně se jednalo o Studentský dům. Její rekonstrukci radnice připravovala od roku 2015.