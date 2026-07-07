Oprava Malšovického mostu v Hradci Králové na čtyři měsíce omezí dopravu

V Hradci Králové stavbaři v pondělí 13. července zahájí opravu Malšovického mostu přes řeku Orlici nedaleko centra města. Stavba téměř za osm milionů korun bez daně potrvá do poloviny listopadu. Řidiči budou muset počítat s omezením, na mostě bude kyvadlový provoz jedním pruhem řízený semafory, uvedla dnes radnice. Železobetonový most z roku 1925 podle návrhu architekta Josefa Gočára je na frekventované spojnici centra města se čtvrtí Malšovice a silničním okruhem města.
Stavbaři na mostě, který je mezi takzvanou starou nemocnicí a fotbalovou arénou, vymění chodníky, dilatační uzávěry a udělají sanaci betonových povrchů včetně výztuže nosné konstrukce. Opraví i zábradlí, kterému dají nový antikorozní nátěr.
Chodci budou mít po dobu stavby vyčleněný jeden chodník. Kvůli zřízení staveniště a místa pro stavební techniku stavbaři na Orlickém nábřeží dočasně zaberou šest parkovacích míst.
"Každoročně se snažíme připravit potřebnou údržbu alespoň jednoho hradeckého mostu, kterých máme ve správě více než 50," uvedl ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Předloni město opravilo jednoobloukový secesní železný Pražský most přes Labe, v roce 2022 nechalo opravit Moravský most přes Orlici u zimního stadionu.
Od května dopravu v Hradci Králové komplikuje oprava části třídy ČSA na vnitřním silničním okruhu města. Uzavírka silnice je mezi křižovatkami třídy ČSA s Pelclovou a Divišovou ulicí, řidiči musejí objížďkami. Omezení by mělo skončit 9. srpna.