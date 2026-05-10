Průjezd Jaroměří dál komplikuje oprava mostu, protáhla se skoro na rok

Tomáš Hejtmánek
  7:42aktualizováno  7:42
Když loni v létě začala čtyřměsíční uzavírka průtahu, která výrazně zkomplikovala pohyb po Jaroměři na Náchodsku, místní nevěřícně kroutili hlavou. Doba opravy 3,8kilometrového úseku jim přišla dlouhá a přisuzovali ji hlavně potřebě opravit most přes Labe. Jenže ten není hotový ani deset měsíců po zahájení prací. Termín dokončení silničáři už třikrát posunuli. Objízdná trasa pod náměstím musí vydržet do konce května.

Se zprovozněním průtahu se původně počítalo už loni v říjnu. Termín otevření mostu se nejprve posunul na prosinec, poté na konec dubna a teď silničáři slibují dokončení prací v závěru května. Místní se na to dívají s obavami. Tranzitní doprava sice jezdí po obchvatu, avšak uzavřený most v ulici Na Kameni citelně chybí nejen lidem z východní části města, ale i řidičům mířícím na Nové Město nad Metují.

„Jezdím každý den ke škole. Do Jaroměře můžu jet přes náměstí a nazpátek to pak musím objíždět přes Josefov, protože jako neobyvatel Jaroměře nemůžu projet pod poštou,“ postěžovala si na Facebooku Veronika Mojiková, že objízdná trasa ulicí Na Valech má sloužit jen pro místní.

Oprava mostu přes Labe v Jaroměři na Náchodsku (8. května 2026).
Právě ulice Na Valech trpí kvůli uzavření mostu nejvíce. Podle místních omezení vjezdu totiž řidiči často nerespektují. I když se to nezdá, Labe rozděluje Jaroměř na dvě části, které propojuje právě jen opravovaný most na silnici II/285 (před otevřením obchvatu I/33) a vedlejší Tyršův most pod náměstím. Všechna ostatní přemostění řeky jsou pouze pro pěší. Aby se místní na druhou stranu řeky dostali, mohou projet jen ulicí Na Valech.

„Tam se to opravdu brzo propadne. Neřeknu autobusy, ty se musí nějak dostat, ale kolik už jsem tam potkal kamionů, co si v klidu projíždějí. Cedule jen pro obyvatele je naprosto zbytečná a k smíchu. K tomu už tam snad každé třetí auto škrtá podvozkem, pokud nemáte SUV,“ upozornil Jan Dvořák.

Podle jaroměřského starosty Jana Borůvky (ANO) však situace tak kritická není. Kamiony podle něj do uzavírky zabloudí spíš sporadicky. Správně mají mířit na obchvat nebo přes Josefov.

„Ze začátku chvíli trvalo, než někteří profesionální šoféři pochopili, že musí sledovat značky a nejezdit jen podle navigace. Když zjistili, že se nikam nedostanou, museli se na náměstí otočit. Teď už je to možná jeden kamion za dva týdny,“ míní Borůvka, podle kterého jsou stížnosti na stav ulice Na Valech oprávněné. Silničáři by ji měli ihned po skončení uzavírky mostu vrátit do původního stavu na náklady Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Most na průtahu Jaroměří by se měl otevřít na konci května. V nejbližší době má začít pokládání asfaltu.

„Aktuálně probíhají práce související s dalšími etapami stavby. Na začátku května je plánováno zahájení pokládky asfaltového souvrství na mostě i v přilehlých předpolích, následovat bude nástřik vodorovného dopravního značení. Kompletní dokončení všech stavebních prací je plánováno do konce května,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Horší, než se čekalo

Oprava mostu měla původně skončit spolu s dokončením průtahu městem. Jenže když loni v létě stavbaři sáhli do konstrukce, zjistili, že uložení opěr je v horším stavu, než se předpokládalo. Dokonce v havarijním. Práce se tak musely zastavit, protože bylo potřeba upravit celou projektovou dokumentaci. Znovu se rozeběhly až 1. listopadu, tedy po otevření samotného průtahu.

„Během rekonstrukce jsme zjistili poměrně závažnou degradaci betonových částí na opěrách a také ložisek,“ poznamenal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Původně se plánovalo, že hlavní práce stavbaři stihnou do Vánoc a most provizorně zprovozní. Na jaře pak měli opravy dokončit. Jenže podzimní počasí jim nepřálo. Čerstvý beton správně nevysychal, a nemohli proto pokračovat s izolačními vrstvami.

„I když tam měli plachty a topili, nešlo dělat izolace. Z technologického pohledu bylo nutné práce odložit na jaro. Je to trochu nepříjemné, ale nezpůsobilo to ani město, ani ŘSD,“ připomněl Borůvka.

I přesto místní nešetří kritikou. Stejně jako při loňských opravách upozorňují, že často na stavbě nevidí žádné dělníky, nebo jen v mírném pracovním tempu. Podivují se zejména nad tím, že na podzim měly hlavní práce trvat jen sedm týdnů, a nyní půjde už o sedm měsíců. Posunutí termínu dokončení z dubna na květen podle silničářů způsobily zimní podmínky.

„Nepříznivé zimní podmínky? Jako kde? Sněhu moc nebylo a teploty nelezly moc pod nulu. To je prostě jen výmluva za výmluvou,“ stěžoval si Břetislav Jaroš.

Rekonstrukce průtahu stála 132 milionů korun bez DPH a navázala na otevření obchvatu města. Kvůli zdržení prací město posunulo uzavírku horní části náměstí Československé armády.

Řidiče v Jaroměři nyní omezuje ještě oprava mostu nad příjezdem od Hradce Králové u Jezbin, která má skončit v červenci. ŘSD by mělo zaplatit také obnovu vozovky v Jezbinské ulici poblíž nádraží, kudy loni vedla objízdná trasa. Během měsíce má začít oprava silnice od kruhového objezdu na Josefov a v plánu je i oprava vozovky v opačném směru na Trutnov.

10. května 2026  7:42

